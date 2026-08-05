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Lavaseca LG 2 en 1 Carga Frontal 22Kg/13Kg Plata AIDD™
*Probado por Intertek en noviembre de 2019. Ciclo normal + opción TurboWash™ (predeterminado) con carga IEC de 8 lbs. Los resultados pueden ser diferentes según el entorno.
*El ciclo Cuidado de Alergias certificado por BAF (British Allergy Foundation) reduce el 99.9% de los ácaros del polvo domésticos.
* 10 años de suministro gratuito de repuesto del compresor Smart Inverter (Sólo la pieza)
* No incluye mano de obra
*Dependiendo de la cantidad de ropa y el tipo de tela, la puerta puede no abrirse. Si la temperatura del agua es superior a 40 ℃, la puerta no se abre por seguridad.
*TWINWash™ mini podría no estar disponible en todos los países o todos los almacenes de cadena.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
RESUMEN
Tipo de Secadora
Carga Frontal
Sistema de lavado
6MotionDD™
CAPACIDAD
Capacidad de lavado
22kg/48lbs
Capacidad de secado
13kg/29lbs
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Color
Silver "Acabado Tipo Acero Inoxidable"
Panel LED
Sí
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Programa Allergiene™
Sí
True Balance™ minimiza ruido y vibración
Sí
Tecnología ThinQ
Sí
PROGRAMAS
Programas
14 Programas de Lavado “7 Programas con Steam™
OPCIONES
Opción Coldwash ahorro de energía
Sí
Opción Añadir Prendas
Sí
Opción TurboWash™ (Acorta el tiempo de lavado)
Sí
Opción Pre-lavado
Sí
Opción Vapor Tecnología SPA Steam™
Sí
PESO
Neto
92Kg
DIMENSIONES
Alto
99
Profundo
77
Ancho
70
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Calificación
A
GARANTÍA
Garantía Limitada
1 año general
Garantía motor
10 años
NIVELES
Niveles de temperatura
5
CONSUMO
Consumo de Energía [kWh/Mes]:
4,3
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