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Televisores LG OLED Flex: Curvo, smart, gamer
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Conoce ahora todos los detalles de los Televisores OLED Flex de LG. Cuentan con nuestra tecnología OLED evo de píxeles auto-iluminados con y una pantalla flexible en la que puedes controlar el ángulo de curvatura hasta en 20 posiciones. Sumérgete en videojuegos y películas.
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