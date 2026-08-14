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Conoce nuestras Lifestyle Screens; diseños innovadores
Televisores de grandes pulgadas LG
Preguntas frecuentes
¿Qué son las Lifestyle Screens de LG?
Las Lifestyle Screens de LG son pantallas diseñadas para integrarse a la perfección con la decoración de tu hogar, ofreciendo tanto funcionalidad como estilo. Estas pantallas no solo proporcionan una excelente calidad de imagen, sino que también se destacan por su diseño estético, ideal para cualquier espacio.
¿Cuáles son las principales características de las Lifestyle Screens de LG?
Las Lifestyle Screens de LG se destacan por su tecnología avanzada, que incluye resolución 4K, HDR y una experiencia visual inmersiva. Además, están diseñadas para adaptarse a cualquier ambiente, proporcionando tanto elegancia como funcionalidad.
¿Las Lifestyle Screens de LG tienen características especiales para mejorar la experiencia de visualización?
Sí, estas pantallas cuentan con tecnologías avanzadas como 4K, HDR y OLED, que proporcionan imágenes nítidas, colores vibrantes y negros profundos para una experiencia de visualización cinematográfica en casa.
¿Se pueden controlar las Lifestyle Screens de LG mediante comandos de voz?
Sí, las Lifestyle Screens de LG están equipadas con tecnologías de control por voz, como LG ThinQ y son compatibles con asistentes virtuales como Google Assistant y Alexa.
Dependiendo del país en que te encuentres, los asistentes virtuales pueden variar debido a regulaciones legales.
¿Las Lifestyle Screens de LG ofrecen opciones de personalización para la visualización?
Sí, cuentan con modos de visualización que permiten mostrar arte, fotos personales o información relevante cuando no están en uso, convirtiéndose en un elemento decorativo.
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