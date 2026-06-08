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LG Monitor U4 de 27",Full HD, 144Hz

LG Monitor U4 de 27",Full HD, 144Hz

27U411B-B
Vista frontal de LG Monitor U4 de 27",Full HD, 144Hz 27U411B-B
Vista lateral del monitor mostrando soporte ajustable y diseño ergonomico
Vista trasera de LG Monitor FHD mostrando el diseño del soporte y los puertos de conectividad
Monitor LG FHD en el escritorio mostrando gráficos del panel de oficina con teclado y ratón en la configuración del espacio de trabajo.
Monitor LG FHD mostrando una imagen vibrante con soporte HDR y cobertura de color sRGB del 99%.
Monitor LG FHD mostrando contenido de juegos en movimiento rápido con tasa de refresco de 144Hz para un movimiento fluido.
Monitor LG FHD ilustrando la tecnología AMD FreeSync Premium con una comparación lado a lado de los modos desactivado y activado
Monitor LG FHD mostrando la interfaz de la aplicación LG Switch para el control de la disposición de la pantalla y el ajuste del modo de imagen.
Monitor LG FHD demostrando las funciones Modo Lectura y Flicker Safe para reducir la fatiga visual
Monitor LG FHD con diseño de soporte delgado que minimiza el espacio en el escritorio y soporta una configuración de espacio de trabajo ordenado.
Acercamiento de los puertos traseros del monitor LG FHD incluyendo HDMI 2.2, salida de auriculares y DC-IN.
Vista frontal y lateral del monitor LG FHD con dimensiones del producto mostradas en milímetros.
Acercamiento de los puertos traseros del monitor LG FHD incluyendo HDMI 2.2, salida de auriculares y DC-IN.
Vista lateral del monitor LG FHD mostrando el ajuste de inclinación.
Vista superior del monitor LG FHD.
Vista frontal de LG Monitor U4 de 27",Full HD, 144Hz 27U411B-B
Vista lateral del monitor mostrando soporte ajustable y diseño ergonomico
Vista trasera de LG Monitor FHD mostrando el diseño del soporte y los puertos de conectividad
Monitor LG FHD en el escritorio mostrando gráficos del panel de oficina con teclado y ratón en la configuración del espacio de trabajo.
Monitor LG FHD mostrando una imagen vibrante con soporte HDR y cobertura de color sRGB del 99%.
Monitor LG FHD mostrando contenido de juegos en movimiento rápido con tasa de refresco de 144Hz para un movimiento fluido.
Monitor LG FHD ilustrando la tecnología AMD FreeSync Premium con una comparación lado a lado de los modos desactivado y activado
Monitor LG FHD mostrando la interfaz de la aplicación LG Switch para el control de la disposición de la pantalla y el ajuste del modo de imagen.
Monitor LG FHD demostrando las funciones Modo Lectura y Flicker Safe para reducir la fatiga visual
Monitor LG FHD con diseño de soporte delgado que minimiza el espacio en el escritorio y soporta una configuración de espacio de trabajo ordenado.
Acercamiento de los puertos traseros del monitor LG FHD incluyendo HDMI 2.2, salida de auriculares y DC-IN.
Vista frontal y lateral del monitor LG FHD con dimensiones del producto mostradas en milímetros.
Acercamiento de los puertos traseros del monitor LG FHD incluyendo HDMI 2.2, salida de auriculares y DC-IN.
Vista lateral del monitor LG FHD mostrando el ajuste de inclinación.
Vista superior del monitor LG FHD.

Características principales:

  • Pantalla IPS de 27” Full HD (1920x1080)
  • sRGB 99% (Typ.)
  • Imagen clara y fluida con tasa de refresco de 144Hz
  • 1ms Motion Blur Reduction para reducir desenfoque y ghosting
  • HDR 11
  • App LG Switch
Más

Excelencia Galardonada 

Logo del premio a las mejores marcas de PC MAG

Mejor marca 2026

Logo del premio Digital Trends Award

Digital Trends 2025

La lista de los mejores monitores según la elección de los lectores para jugadores y aquellos que exigen un rendimiento de alta calidad

*Una marca registrada de Ziff Davis, LLC. Usado bajo licencia.

*Reimpreso con permiso. © 2026 Ziff Davis, LLC. Todos los derechos reservados.

Lofo de la marca LG Monitor

Lofo de la marca LG Monitor

Rendimiento versátil con diseño ultradelgado

Para trabajo, gaming y streaming de video, nuestro monitor IPS Full HD de 27" ofrece un rendimiento versátil en un diseño ultra delgado.

Monitor en un escritorio mostrando un panel de negocios con gráficos y análisis, ilustrando la productividad y el uso diario en la oficina.

Logotipo de la marca LG Monitor

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado y el ratón no están incluidos en el paquete.

Descripción general de las características del monitor LG FHD que muestra una pantalla IPS de 23,8 pulgadas, frecuencia de actualización de 144 Hz, 1 ms MBR, soporte AMD FreeSync Premium, HDR10 con precisión de color sRGB del 99% y un diseño ultradelgado prácticamente sin bordes con una base delgada para juegos fluidos y uso diario.

Diseño prácticamente sin bordes con base de soporte delgada.

Diseño ultra delgado con efecto visual casi flotante.

Disfruta de más espacio de pantalla y menos distracciones con su bisel ultra delgado, base de soporte estilizada y diseño prácticamente sin bordes en 3 lados. Su base con efecto flotante aporta una apariencia limpia y ligera, integrándose fácilmente en espacios minimalistas y manteniendo una experiencia visual continua incluso en configuraciones de doble monitor.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Motociclistas futuristas compitiendo por una calle de la ciudad iluminada con neón, con desenfoque de movimiento en el fondo y una sección resaltada que muestra imágenes nítidas y claras para demostrar el rendimiento suave y la claridad de una tasa de refresco de 144 Hz.

Experiencia de juego fluida con tasa de refresco de 144Hz.

Ofrece un rendimiento suave y responsivo gracias a su tasa de refresco de 144Hz, brindando imágenes fluidas y un movimiento más claro para una experiencia de juego más precisa.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Coches de carreras de alta velocidad en movimiento con efecto de desenfoque de movimiento, destacando 1ms MBR para reducir el desenfoque y un rendimiento de juego más rápido y claro.

1ms MBR

Velocidad que te lleva a la victoria

La tecnología 1ms Motion Blur Reduction* ayuda a ofrecer una jugabilidad más fluida al reducir el desenfoque y el ghosting. Las escenas de movimiento rápido se mantienen claras, permitiéndote reaccionar con mayor rapidez.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes funciones no se pueden usar mientras esté activada: sincronización adaptativa / DAS (Dynamic Action Sync).

*Puede producirse parpadeo durante la operación de 1 ms MBR.

AMD FreeSync™ Premium

Fluidez total para una inmersión real

Gracias a la certificación AMD FreeSync™ Premium, este monitor ofrece imágenes sin tearing, ultra fluidas y con baja latencia, brindando precisión y fluidez en cada partida.

Monitor LG FHD que ilustra la tecnología AMD FreeSync Premium con una comparación lado a lado de los modos desactivado y activado, mostrando una reducción del desgarro de pantalla y un movimiento más suave y fluido para un juego más sensible e inmersivo.

Monitor LG FHD que ilustra la tecnología AMD FreeSync Premium con una comparación lado a lado de los modos desactivado y activado, mostrando una reducción del desgarro de pantalla y un movimiento más suave y fluido para un juego más sensible e inmersivo.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican tecnología de sincronización.

*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar según el entorno de uso.

*Pueden ocurrir errores o retrasos según la conexión de red.

HDR10 con sRGB 99%

Color realista con alta precisión cromática

Disfruta una experiencia visual más fiel gracias a HDR10 y 99% sRGB, que ofrecen colores vibrantes, mejor contraste y mayor nivel de detalle en cada escena

Monitor LG FHD que muestra contenido creativo vívido en una pantalla curva amplia con soporte HDR10 y cobertura de color sRGB del 99%, ofreciendo una rica precisión de color, contraste mejorado y detalle visual preciso para trabajos creativos y visualización inmersiva.

Monitor LG FHD que muestra contenido creativo vívido en una pantalla curva amplia con soporte HDR10 y cobertura de color sRGB del 99%, ofreciendo una rica precisión de color, contraste mejorado y detalle visual preciso para trabajos creativos y visualización inmersiva.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*sRGB 99% es típico. La gama de colores puede variar según el modelo.

Dynamic Action Sync

Reduce el input lag con Dynamic Action Sync, permitiendo a los gamers identificar momentos clave en tiempo real y reaccionar con mayor rapidez.

Black Stabilizer

Black Stabilizer mejora la visibilidad en escenas oscuras, permitiendo detectar enemigos ocultos y desplazarse con mayor precisión incluso en situaciones de baja iluminación.

Las imágenes han sido simuladas para fines ilustrativos y pueden diferir de la experiencia real de uso.

LG Switch App

Multitarea sin interrupciones

Optimiza tu productividad dividiendo la pantalla hasta en 6 áreas, personalizando tu entorno y lanzando videollamadas al instante con teclas rápidas. Con soporte PBP y PIP, trabaja cómodamente con varias fuentes al mismo tiempo.

Download

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última aplicación LG Switch, búsquela en el menú de soporte de LG.com.

Pensado para cuidar tu vista durante todo el día.

Reader Mode

Ajusta la temperatura de color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al leer o trabajar con documentos durante periodos prolongados

Flicker Safe

Minimiza el parpadeo invisible de la pantalla para ayudar a reducir la fatiga ocular y ofrecer una experiencia visual más cómoda durante un uso prolongado.

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Qué opina la gente

Preguntas Frecuentes 

Q.

¿Cuáles son los beneficios de usar monitores FHD y QHD?

A.

- Monitores FHD

1. Ideales para la mayoría de las tareas cotidianas, como la navegación web, la edición de documentos y la transmisión de vídeo, con un precio asequible.

2. Compatibles con PC más antiguas y computadoras portátiles de nivel básico, ya que no requieren GPU de gama alta para un rendimiento fluido.

3. Muy adecuados para juegos de ritmo rápido como los eSports, donde es importante mantener una alta tasa de FPS.

 

- Monitores QHD

1. Ofrecen aproximadamente 1,8 veces más píxeles que las pantallas estándar, proporcionando un espacio de trabajo más amplio para la multitarea y el trabajo con contenido detallado.

2. Ofrecen texto e imágenes más nítidos y precisos, lo que los hace adecuados para la creación de contenido que exige claridad visual.

3. Proporcionan efectos visuales realistas y una jugabilidad más fluida, lo que los hace ideales para los videojuegos de alta calidad.

Q.

¿Quién se beneficiaría especialmente del uso de monitores FHD y QHD?

A.

Los monitores FHD son muy adecuados para usuarios que valoran la practicidad y la asequibilidad. Proporcionan una resolución suficiente para las tareas diarias, como la edición de documentos, el correo electrónico y la transmisión de vídeo, lo que los hace ideales para oficinistas, estudiantes y usuarios domésticos. Como ejercen menos presión sobre la GPU, también son una excelente opción para los jugadores ocasionales que disfrutan de títulos de eSports con alta tasa de refresco.

 

Los monitores QHD se recomiendan para usuarios que necesitan más espacio en la pantalla y una calidad de imagen más nítida. Ofrecen un entorno de trabajo eficiente para profesionales como marketers, planificadores y analistas que a menudo realizan múltiples tareas. Con una demanda de GPU relativamente baja pero una alta precisión visual, también son adecuados para editores de fotos/vídeos principiantes y creadores de contenido. Además, los monitores QHD ofrecen mejores efectos visuales y un rendimiento más fluido para los jugadores que disfrutan de experiencias de videojuegos de alta calidad.

Q.

¿Cuáles son las diferencias entre los paneles IPS y VA?

A.

Los paneles IPS son conocidos por su precisa reproducción del color y sus amplios ángulos de visión, lo que mantiene las imágenes nítidas desde varias posiciones. Esto los hace adecuados para el trabajo de oficina, el diseño y los videojuegos. Su excelente precisión de color es especialmente atractiva para los jugadores que desean experimentar las imágenes exactamente como los desarrolladores las concibieron.

 

Los paneles VA cuentan con la relación de contraste más alta entre los tipos de LCD, lo que proporciona una experiencia inmersiva para ver películas y videos. Si bien no son tan rápidos como los paneles TN, ofrecen un rendimiento casi comparable.

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