LG Monitor U4 de 27",Full HD, 144Hz

Los monitores FHD son muy adecuados para usuarios que valoran la practicidad y la asequibilidad. Proporcionan una resolución suficiente para las tareas diarias, como la edición de documentos, el correo electrónico y la transmisión de vídeo, lo que los hace ideales para oficinistas, estudiantes y usuarios domésticos. Como ejercen menos presión sobre la GPU, también son una excelente opción para los jugadores ocasionales que disfrutan de títulos de eSports con alta tasa de refresco.

Los monitores QHD se recomiendan para usuarios que necesitan más espacio en la pantalla y una calidad de imagen más nítida. Ofrecen un entorno de trabajo eficiente para profesionales como marketers, planificadores y analistas que a menudo realizan múltiples tareas. Con una demanda de GPU relativamente baja pero una alta precisión visual, también son adecuados para editores de fotos/vídeos principiantes y creadores de contenido. Además, los monitores QHD ofrecen mejores efectos visuales y un rendimiento más fluido para los jugadores que disfrutan de experiencias de videojuegos de alta calidad.