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Monitor IPS UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K

Monitor IPS UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K

27U710B-B
Vista frontal de Monitor IPS UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K 27U710B-B
Vista lateral
Vista trasera
El monitor LG UltraFine U7 27U710B se muestra en un estudio profesional, con una compleja interfaz de edición de vídeo 3D. El espacio de trabajo incluye una lámpara de escritorio, un teclado, un mouse y equipo profesional de edición de audio y vídeo, con el lema "Detalles dominados" en la parte superior.
Gráfico comparativo que resalta la nitidez de 8,29 millones de píxeles en 4K frente a QHD y Full HD en 27”.
Monitor con imagen de alto contraste que resalta el 90 % DCI‑P3 y HDR para una precisión de color profesional.
Espacio de trabajo luminoso con monitor y portátil, ideal para edición de video gracias a sus múltiples conexiones.
Vista frontal con escena cinematográfica y ondas visuales que representan el sonido envolvente MaxxAudio.
Capturas de pantalla de la aplicación LG Switch que muestran funciones como el cambio de teclado/ratón, la división inteligente de pantalla y el inicio de videollamadas.
Infografía del diseño delgado con pantalla sin bordes, inclinación de -5° a 20°, altura ajustable 80 mm y montaje VESA 100×100.
Vista frontal de Monitor IPS UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K 27U710B-B
Vista lateral
Vista trasera
El monitor LG UltraFine U7 27U710B se muestra en un estudio profesional, con una compleja interfaz de edición de vídeo 3D. El espacio de trabajo incluye una lámpara de escritorio, un teclado, un mouse y equipo profesional de edición de audio y vídeo, con el lema "Detalles dominados" en la parte superior.
Gráfico comparativo que resalta la nitidez de 8,29 millones de píxeles en 4K frente a QHD y Full HD en 27”.
Monitor con imagen de alto contraste que resalta el 90 % DCI‑P3 y HDR para una precisión de color profesional.
Espacio de trabajo luminoso con monitor y portátil, ideal para edición de video gracias a sus múltiples conexiones.
Vista frontal con escena cinematográfica y ondas visuales que representan el sonido envolvente MaxxAudio.
Capturas de pantalla de la aplicación LG Switch que muestran funciones como el cambio de teclado/ratón, la división inteligente de pantalla y el inicio de videollamadas.
Infografía del diseño delgado con pantalla sin bordes, inclinación de -5° a 20°, altura ajustable 80 mm y montaje VESA 100×100.

Características principales:

  • Pantalla IPS UHD 4K de 27” (3840 x 2160)
  • DCI-P3 90 % (típico) con HDR10
  • Diseño prácticamente sin bordes en tres lados
  • LG Switch
Más
Logotipo del monitor LG UltraFine.

Logotipo del monitor LG UltraFine.

Detalles optimizados

Un estudio con el monitor LG UltraFine mostrando gráficos en movimiento 3D, y equipo profesional de edición de audio y video.

Un estudio con el monitor LG UltraFine mostrando gráficos en movimiento 3D, y equipo profesional de edición de audio y video.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. El uso real puede diferir.

Caracteríasticas destacadas pantalla UHD 4K, resolución 3840x2160, variedad de conexión y ajustes de altura e inclinación.

Caracteríasticas destacadas pantalla UHD 4K, resolución 3840x2160, variedad de conexión y ajustes de altura e inclinación.

Monitor LG UHD 4K, alta resolución de 3840x2160, más espacio en pantalla y detalles más nítidos para una mayor productividad.

UHD 4K para mayor espacio en pantalla,
detalles más nítidos

Con IPS 4K UHD (3840x2160) y diseño sin bordes en tres lados, permite

proporcionar un espacio de trabajo con cuatro veces la resolución de una pantalla Full HD al editar

varias pistas sin ampliar ni reducir las líneas de tiempo.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real. *El número total de píxeles se calculó multiplicando las resoluciones horizontal y vertical, lo que resultó en 2,07 millones de píxeles para FHD y 8,29 millones de píxeles para 4K UHD.

Colores realistas con precisión cromática avanzada.

UltraFine™ es compatible con el estándar industrial HDR10 (Alto Rango Dinámico), basado en la gama de colores DCI-P3 del 90 %, y admite niveles específicos de color y brillo que permiten a los creadores disfrutar de una claridad visual excepcional con colores precisos y detalles nítidos.

El LG UltraFine 4K con HDR y 90 % DCI‑P3 ofrece colores vivos y una experiencia visual mejorada, más nítida y realista.

El LG UltraFine 4K con HDR y 90 % DCI‑P3 ofrece colores vivos y una experiencia visual mejorada, más nítida y realista.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Brillo: 300 nits (típico), Gama de colores: DCI-P3 90 % (típico).

*Los valores/resultados reales pueden variar según el entorno de uso.

Múltiples conexiones

La compatibilidad de nuestro monitor con HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 permite una conexión perfecta con diversos dispositivos, facilitando una configuración de escritorio eficiente y optimizada.

Icono de DisplayPort 1.4.
Icono de HDMI 2.0.
Icono de auriculares/micrófono.
El LG UHD 4K destaca creando un espacio de trabajo con portátil y monitor, ideal para edición de video y proyectos creativos.

El LG UHD 4K destaca creando un espacio de trabajo con portátil y monitor, ideal para edición de video y proyectos creativos.

*La función puede variar según las condiciones y el entorno en el que se encuentre el usuario.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función. Pueden diferir del uso real.

Cambia rápidamente.

La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para el día a día. Personaliza fácilmente la calidad de imagen y el brillo que prefieras, divide la pantalla en 11 opciones e inicia rápidamente tu plataforma de videollamadas, para mayor comodidad.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.

Diseño ultradelgado. Casi como flotar.

Disfruta de más pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultradelgado y la base minimalista, con un diseño prácticamente sin bordes. La base, que simula flotar, realza la estética limpia y ligera, mientras que la sensación de pantalla sin fisuras ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones de dos monitores o espacios de trabajo minimalistas.

Icono de diseño prácticamente sin bordes en 3 lados.

Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados

Icono con inclinación ajustable.

Inclinación

-5° ~ 15°

Icono con altura ajustable.

Altura

80 mm

Icono de soporte de pared.

Soporte de pared

100*100

El monitor LG luce un diseño minimalista con altura ajustable, ideal para espacios de trabajo modernos.

El monitor LG luce un diseño minimalista con altura ajustable, ideal para espacios de trabajo modernos.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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