We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor IPS UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K
Detalles optimizados
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. El uso real puede diferir.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real. *El número total de píxeles se calculó multiplicando las resoluciones horizontal y vertical, lo que resultó en 2,07 millones de píxeles para FHD y 8,29 millones de píxeles para 4K UHD.
Colores realistas con precisión cromática avanzada.
UltraFine™ es compatible con el estándar industrial HDR10 (Alto Rango Dinámico), basado en la gama de colores DCI-P3 del 90 %, y admite niveles específicos de color y brillo que permiten a los creadores disfrutar de una claridad visual excepcional con colores precisos y detalles nítidos.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Brillo: 300 nits (típico), Gama de colores: DCI-P3 90 % (típico).
*Los valores/resultados reales pueden variar según el entorno de uso.
Múltiples conexiones
La compatibilidad de nuestro monitor con HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 permite una conexión perfecta con diversos dispositivos, facilitando una configuración de escritorio eficiente y optimizada.
*La función puede variar según las condiciones y el entorno en el que se encuentre el usuario.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función. Pueden diferir del uso real.
Cambia rápidamente.
La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para el día a día. Personaliza fácilmente la calidad de imagen y el brillo que prefieras, divide la pantalla en 11 opciones e inicia rápidamente tu plataforma de videollamadas, para mayor comodidad.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.
Diseño ultradelgado. Casi como flotar.
Disfruta de más pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultradelgado y la base minimalista, con un diseño prácticamente sin bordes. La base, que simula flotar, realza la estética limpia y ligera, mientras que la sensación de pantalla sin fisuras ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones de dos monitores o espacios de trabajo minimalistas.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Todas las especificaciones
Qué opina la gente
Principales ofertas
Manual y software
Descarga los manuales de producto y el software más reciente para tu producto.
Solucionar problemas
Encuentra vídeos prácticos y útiles sobre tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Pieza& Accesorio
Descubre accesorios para tu producto.
Registrar producto
Registrar tu producto te ayudará a obtener soporte más rápido.
Solicitar una instalación
Agenda aquí tu visita de instalación con nuestros técnicos LG.
Soporte de pedidos
Realiza un seguimiento de tu pedido y consulta las preguntas frecuentes sobre pedidos.
Petición de reparación
Pide el servicio de reparación cómodamente en línea.
Chatea con nosotros
Habla ahora con un asesor de Soporte LG
Soporte de producto
Encuentra información de garantía, resolución de problemas, descarga tu manual y mucho más.
Soporte de pedidos
Haz seguimiento a tu pedido y soluciona tus PQRS
Solicitar servicio técnico
¿Deseas agendar un servicio técnico? Haz tu solicitud en línea
Busca localmente
Producto Recomendado