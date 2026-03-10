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Monitor curvo UltraWide Dual QHD (5120×1440) de 49 pulgadas con pantalla Nano IPS y frecuencia de 144 Hz.
Monitor curvo UltraWide Dual QHD (5120×1440) de 49 pulgadas con pantalla Nano IPS y frecuencia de 144 Hz.
49U950A-W
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Características principales:
- 49-inch 21:9 DQHD (5120x1440) Curved Nano IPS Display
- Pantalla curva Nano IPS DQHD de 49 pulgadas 21:9 (5120x1440)
- sRGB 98% (Typ.), calibrado de color en fabrica
- Brillo de 400 nits (típ.) / VESA DisplayHDR™ 400
- Altavoz estéreo 2 x 10W con bajos intensos
- Estabilizador de negros, dasM Modo Juego, Punto de Mira
Tendencias digitales 2025
Elección de los lectores: la mejor gama de monitores para jugadores y quienes exigen un rendimiento de alta calidad
Monitor curvo de 49" DQHD con 144Hz
UltraWide™ Dual QHD (5120x1440)
Visualización ultrapanorámica
Experimenta la potencia de dos pantallas QHD combinadas a la perfección en una sola pantalla de 49 pulgadas. El monitor 32:9 DQHD (5120x1440)1 ofrece el espacio de dos monitores de 27 pulgadas con ratio de aspecto QHD de un vistazo sin interrupciones. Con aproximadamente un 70% más de píxeles que una resolución FHD 32:9 (3840x1080), obtén una claridad y un nivel de detalle superiores.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
1Para algunos modelos Mac con tarjeta gráfica Intel, no es posible obtener la resolución máxima con el USB-C conectado.
*El número de pistas y clips mostrados en la imagen puede diferir dependiendo de tus ajustes.
*Los soportes y abrazaderas para montaje vertical de la imagen no están incluidos en el paquete, a la venta por separado.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La peana del monitor dual mostrada en la imagen es con fin ilustrativo, y puede diferir del producto real. Peana de la imagen no incluida en el paquete, a la venta por separado.
Calidad de imagen premium
Precisión en cada píxel, brillo desde diversos ángulos
Disfruta de la precisión de colores profesional y la claridad consistente desde múltiples ángulos de visualización.
Pantalla Nano IPS™
La tecnología Nano IPS™ del monitor muestra una precisión de color impecable con un ángulo de visión amplio.
DCI-P3 98%
Con una cobertura del 98% del espectro de color DCI-P3, es una solución adecuada para la visualización de colores precisa.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
USB Tipo-C™ con suministro de energía hasta 90W
Conectividad USB-C todo en uno
El puerto USB Tipo-C™ permite visualizar imagen, transferir datos y cargar el portátil, todo con un solo cable. Con una potencia de hasta 90W, puedes cargar un portátil conectado mientras suministra energía al monitor2.
2Para funcionar correctamente, es necesario conectar el cable USB-C incluido en el paquete al puerto USB-C del monitor.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Sonido inmersivo con graves intensos
Audio estéreo sin necesidad de periféricos
El monitor incorpora altavoces estéreo de 10W que ofrecen un sonido inmersivo para películas, música y otro contenido multimedia. También permite claridad en la comunicación por voz para videoconferencias y llamadas sin necesidad de altavoces externos.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Pantalla con frecuencia de actualización 144Hz
Juega con el doble de pantalla. Juega veloz.
La pantalla de 49 pulgadas con resolución DQHD (5120x1440) ofrece un campo de visión ultrapanorámico ideal para una experiencia gaming inmersiva. La tecnología Nano IPS y su frecuencia de actualización de hasta 144Hz proporcionan colores vibrantes y transiciones suaves en cada momento.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Experiencia de juego rápida y fluida
Disfruta de un juego fluido y estable con una frecuencia de actualización de 144Hz, compatibilidad con NVIDIA G-SYNC®, AMD FreeSync™, y varias características de soporte para juegos.
Imagen de pantalla dividida en la que se comparan la interrupción de imagen y los cuadros interrumpidos de la pantalla a la izquierda con la fluidez y nitidez del juego a la derecha, mostrando el efecto de la sincronización adaptativa y la alta frecuencia de refresco.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Función Dual Controller (KVM Switch)
Controla múltiples dispositivos con un único monitor
Trabaja cómodamente con dos PC usando un único monitor, teclado y ratón (3), y comparte archivos fácilmente arrastrándolos de una pantalla a otra con Dual Controller.
3Los cables incluidos en el paquete son USB-C, HDMI y DP.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
LG Switch app4
Cambia rápidamente
LG Switch te ayuda a optimizar tu monitor en el día a día. Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 ventanas, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido configurada.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
4Para descargar la última versión de LG Switch app, busca en el menú de soporte de LG.com.
Diseñado para el confort, pensado para la productividad
Brillo automático para tu comodidad visual
Ajusta automáticamente el brillo de la pantalla basado en la luz ambiental usando el sensor integrado, lo que ayuda al confort visual.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Colores vivos con baja luz azul
La tecnología Live Color Low Blue Light con certificación de pantalla TÜV Rheinland5 ayuda a proteger la visión de la luz azul combinando los ajustes de hardware y software RGB manteniendo al mismo tiempo una calidad de color vívida.
5Certificado TÜV Rheinland (Low Blue Light – Hardware Solution) 1111255356
Diseño sin bordes en tres lados
Confort ergonómico
El soporte en forma de L está diseñado para el confort ergonómico y la eficiencia del espacio, proporcionando una experiencia de usuario cómoda y un espacio de trabajo despejado. Permite ajustes de altura, inclinación y giro, y es compatible con el montaje VESA 100x100.
Todas las especificaciones
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