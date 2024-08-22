LG 攜手Digital Art Fair演繹美好生活願景

Life is Better When Together

由著名數碼藝術家Zenavi執筆銅鑼灣大型廣告創作 - LG生命之瓶

闡述LG創新產品改善日常生活的四大重要元素

圖片下載：https://bit.ly/46UdzrL



2024年8月22日，香港 — 生活中充滿無數令人難忘的溫馨時刻，一點一滴聚集成我們的生活軌跡。一直致力提供創新且優質產品的LG電子香港 (LG) 深諳這一點，以品牌的核心理念 「Brave Optimism」 ，為客戶帶來更美好生活願景 「Life is Better When Together」，寓意美好生活蘊藏在生活的點滴之間。為此，LG攜手Digital Art Fair創作大型戶外廣告企劃，並由著名數碼藝術家Zenavi執筆，創作名為「生命之瓶」藝術短片和大型廣告牌，闡述LG創新產品改善日常生活的四大重要元素，讓大家在繁忙鬧市生活中也能感受到生活的美好。

LG 董事總經理Yuri Han 表示: 「每個挑戰中蘊含著無限可能。樂觀不僅是一種心態，更是啟發生活的力量。香港是一個充滿活力和機遇的城市，我們希望透過此次活動向香港的朋友們傳遞樂觀的訊息，讓每個人在共同努力中感受到生活的美好。」

Digital Art Fair創辦人及環球展會總監歐凱怡表示:「我很高興與LG的合作進入第三個年頭。這項將藝術融入日常產品的活動強調了LG對支持香港創意力量的承諾，提升年輕藝術家的地位，最重要的是，為我們的日常生活帶來積極的能量。」

由數碼藝術家Zenavi 執筆 打造Life’s Good「生命之瓶」藝術創作

在生活中，我們常常遇到動人心弦的溫馨時刻。要更好地展示這些美好生活的點滴，LG和Digital Art Fair邀請了數碼藝術家Zenavi，共同打造Life’s Good「生命之瓶」和「Life is Better When Together」 藝術短片。以獨特的藝術風格和充滿活力的作品贏得藝術收藏家高度讚譽的數碼藝術家Zenavi，擅長創造複雜的萬花筒圖案和色彩斑斕的虛幻世界。而是次的藝術創作強調美好生活由四個互相關聯的層面組成，包括生活、享受、休息和感受。每個層面均幻化成一個獨特的「生命之瓶」，LG透過創新產品填滿這些「生命之瓶」，捕捉並保存生活的重要時刻，讓「Life’s Good」的本質得以展現，成就LG願景中的美好生活。

Life’s Good 「生命之瓶」 生活和科技的結合 實現Life’s Good人生

• 「生活動力之瓶」 (Live Better Jar) - 賦予我們生產力和滿足感。透過LG CordZero™️ All-in-One Tower Combi A9X 二合一無線吸塵機、LG AeroTower空氣清新機和抽濕機為生活營造的舒適、衛生的環境，增強日常的生產力和成就感。

• 「舒適滿足之瓶」(Enjoy Better Jar) - 提升休閒娛樂的享受。透過輕鬆設定LG AeroFurniture空氣清新茶几和抽濕機的情境燈光營造氣氛，打造寫意舒坦的環境，提升人們的悠閒娛樂時光。

• 「心靈良藥之瓶」(Feel Better Jar) - 增強整體舒適感，讓自信由內至外散發。LG Styler衣物護理機讓衣服保持乾爽整潔，再加上由LG Dermathera HIFU美容儀媲美美容院級別的高效在家護理美容方案。

• 「甜夢養分之瓶」(Sleep Better Jar) - 透過優質休息煥發身心。以LG AeroTower的靜音科技，營造出自然舒爽的微風環境，讓人安然入眠。並同時透過LG Intensive Multicare五合一射頻嫩膚儀為皮膚帶來舒緩效果，驅走一天的疲勞。

藝術家Zenavi表示:「我非常榮幸能夠通過這個與 LG 和Digital Art Fair的項目分享我的藝術，讓我能夠創作表達，同時將瓶子的理念擴展到他們自己的作品中。

多彩而複雜的瓶子是我的藝術風格的重要組成部分，象徵著我們可以珍藏並隨身攜帶的記憶。將我所珍視的元素融入『生命之瓶』 中，這是一個發現 LG 產品的趣味十足、色彩斑斕的旅程。」

於銅鑼灣核心地帶設置大型廣告版及裝置藝術Life is Better When Together

為了讓大家可以在繽紛多彩的藝術作品中，感受LG創新家電產品為大家帶來的美好生活，品牌於銅鑼灣Fashion Walk和百德新街設有的Life’s Good 「生命之瓶」裝置藝術，並於銅鑼灣金百利設置大型廣告版。LG希望透過藝術、生活和科技的結合，讓人們更深入地體會生活的樂趣和價值，讓參觀者感受到生活的每個層面都被細緻呵護，實現「Life is Better When Together」 的美好人生。

LG 董事總經理Yuri Han 表示:「希望大家可以一同到銅鑼灣欣賞我們為大家精心打造的一趟LG美好生活之旅。在這裏大家可以透過藝術、科技和創新產品的結合，共同體驗生活中的驚喜與挑戰。」