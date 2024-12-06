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2024年12月6日，香港 — LG電子家居美容護理系列Pra.L於今年5月回歸香港市場，掀起一股家居護膚熱潮。延續這股成功浪潮，LG 與韓國同步推出最新的 Pra.L 系列成員 - LG Pra.L Skin Booster，帶來接近韓國醫美微針水光效果的家用美容儀。來自韓國的醫美品牌LG Pra.L，其背後的團隊集合了多位韓國皮膚科權威專家，並獲得來自韓國醫美熱點 - 狎鷗亭洞 - 的皮膚護理專家尹成宰醫生的專業指導，由第一代LG Pra.L產品開始深度參與產品研發，為消費者帶來值得信賴的高品質美容護理方案。作為Pra.L系列最新一員，LG Pra.L Skin Booster不僅是韓國無創微針水光效果的家用美容儀，其無創水光導入技術能即時補水貼服妝容，實現強效妝前深層濕敷，作為熱門的妝前用具。長遠而言，或更有效處理困擾的毛孔問題，改善皮膚健康，帶來持久的肌膚護理效果。

與韓國醫美管理專家尹成宰醫生共同研發的醫美革命LG Pra.L Skin Booster

為了擁有無瑕肌膚，使用護膚品和定期進行美容療程是許多人的首選。然而，大眾對於護膚背後的原理和科學，仍是所知有限。根據韓國皮膚科醫生的專業觀察，隨著膠原蛋白的流失，肌膚老化問題如鬆弛、下垂、粗糙及細紋便逐漸浮現。而這些老化跡象往往源於肌膚不同層次的變化，因此有效的分層護膚才是全面抗老的關鍵。更重要的是，護膚品能否真正被肌膚吸收直接影響其效果。由於皮膚表層的角質層，具有天然自我保護屏障作用，令護膚成分難以滲透至更深層次。

LG Pra.L Skin Booster經醫學驗證的技術徹底改變這一現狀。產品採用電穿孔技術仿傚微針導入原理，能有效促進護膚品成分滲透至肌膚深層，比起手塗方式更能提升吸收效率。結合三大韓國科技：雙頭電脈滲技術（EP；Electroporation）,超聲波（SP；Sonophoresis）技術及LED紅光，LG Pra.L Skin Booster 創新地將能量交叉應用，實現卓越的護膚效果。其中，雙頭電脈滲技術（EP）模擬微針效果，實現無創注養，促進肌膚細胞修復及再生，讓肌膚更緊緻光滑；而超聲波（SP）每秒35.5萬次震動則通過推動深層注養，顯著提高吸收率，幫助肌膚恢復水潤飽滿。

三大技術三種模式操作 滿足多重護膚需求

LG Pra.L Skin Booster 結合三大技術：雙頭電脈滲、超聲波與護膚紅光LED彈性修復，配備導入模式、修復模式及強化模式，為肌膚提供全方位的呵護與卓越效果。突破無創水光導入技術效果的電滲穿孔打開皮膚通道，超聲波技術推進成分至最適合的皮層，深層滋養肌膚，搭配紅光LED技術，激活膠原蛋白生產，實現肌膚修復與亮麗提升。

此外，LG Pra.L Skin Booster不僅具有即時效果，包括皮膚水分增加約155%、肌膚彈性提升約197%、毛孔改善約406%、光澤度提升約161%，更在短短三天內展現明顯效果：肌膚明亮水潤，彈性增加約240%，膚色均勻度提升約320%，皮膚光澤度增加約250%，為護膚日程提供專業級效果，重現健康亮麗肌膚。

1. 導入模式 (Boosting mode)：導入模式採用三合一技術，分別是雙頭電脈滲技術、低壓超聲波以及紅光LED，無創打開皮膚管道加速護膚成分吸收，深入滲透至皮膚深層。

2. 強化模式 (Turbo mode)：強化模式採用無針水光電滲以及紅光LED，專注於強化電脈穿孔技術，使得護膚品成分更容易被皮膚吸收。透過電脈滲，建立了有效的皮膚穿透吸收孔，讓高分子量、親水或親脂的護膚品成分更有效地滲透至肌膚深層。

3. 修復模式 (Repair mode)：修復模式採用超聲波以及紅光LED技術，其中獨特的每秒35.5萬次震動超聲波技術，專注於肌膚的修護和改善。透過這個模式，可以針對特定皮膚問題進行修復，同時提高皮膚的健康度。根據測試，使用兩星期，毛孔改善約1920% 及皮膚紅斑改善約150%。無論是需要處理毛孔問題或改善肌膚紋理，修復模式都或能幫助您實現更加健康、活力和光彩照人的肌膚，讓您擁有自信的肌膚狀態。

朗豪坊美妝旗艦店 Langham Beauty率先亮相 親身體驗美肌奇蹟！

為了讓顧客更全面了解並親身體驗 LG Pra.L Skin Booster 的韓國卓越護膚科技，產品將率先於朗豪坊 Langham Beauty 美妝旗艦店 Pra.L 期間限定體驗店亮相！在專屬體驗空間中，顧客可以近距離探索 LG Pra.L Skin Booster 的創新技術，並親自試用產品，感受即時的美肌奇蹟。

期間限定體驗店詳情如下：