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LG Pra.L韓國醫美級別美容護理產品再升級
全新Pra.L Skin Booster登場
無創注養技術媲美微針效果 接近韓國醫美級別的肌膚護理體驗
與韓國醫美皮膚科醫生 共同研發真正有效的護膚方法
圖片下載： https://bit.ly/4ij2Tsc
2024年12月6日，香港 — LG電子家居美容護理系列Pra.L於今年5月回歸香港市場，掀起一股家居護膚熱潮。延續這股成功浪潮，LG 與韓國同步推出最新的 Pra.L 系列成員 - LG Pra.L Skin Booster，帶來接近韓國醫美微針水光效果的家用美容儀。來自韓國的醫美品牌LG Pra.L，其背後的團隊集合了多位韓國皮膚科權威專家，並獲得來自韓國醫美熱點 - 狎鷗亭洞 - 的皮膚護理專家尹成宰醫生的專業指導，由第一代LG Pra.L產品開始深度參與產品研發，為消費者帶來值得信賴的高品質美容護理方案。作為Pra.L系列最新一員，LG Pra.L Skin Booster不僅是韓國無創微針水光效果的家用美容儀，其無創水光導入技術能即時補水貼服妝容，實現強效妝前深層濕敷，作為熱門的妝前用具。長遠而言，或更有效處理困擾的毛孔問題，改善皮膚健康，帶來持久的肌膚護理效果。
與韓國醫美管理專家尹成宰醫生共同研發的醫美革命LG Pra.L Skin Booster
為了擁有無瑕肌膚，使用護膚品和定期進行美容療程是許多人的首選。然而，大眾對於護膚背後的原理和科學，仍是所知有限。根據韓國皮膚科醫生的專業觀察，隨著膠原蛋白的流失，肌膚老化問題如鬆弛、下垂、粗糙及細紋便逐漸浮現。而這些老化跡象往往源於肌膚不同層次的變化，因此有效的分層護膚才是全面抗老的關鍵。更重要的是，護膚品能否真正被肌膚吸收直接影響其效果。由於皮膚表層的角質層，具有天然自我保護屏障作用，令護膚成分難以滲透至更深層次。
LG Pra.L Skin Booster經醫學驗證的技術徹底改變這一現狀。產品採用電穿孔技術仿傚微針導入原理，能有效促進護膚品成分滲透至肌膚深層，比起手塗方式更能提升吸收效率。結合三大韓國科技：雙頭電脈滲技術（EP；Electroporation）,超聲波（SP；Sonophoresis）技術及LED紅光，LG Pra.L Skin Booster 創新地將能量交叉應用，實現卓越的護膚效果。其中，雙頭電脈滲技術（EP）模擬微針效果，實現無創注養，促進肌膚細胞修復及再生，讓肌膚更緊緻光滑；而超聲波（SP）每秒35.5萬次震動則通過推動深層注養，顯著提高吸收率，幫助肌膚恢復水潤飽滿。
三大技術三種模式操作 滿足多重護膚需求
LG Pra.L Skin Booster 結合三大技術：雙頭電脈滲、超聲波與護膚紅光LED彈性修復，配備導入模式、修復模式及強化模式，為肌膚提供全方位的呵護與卓越效果。突破無創水光導入技術效果的電滲穿孔打開皮膚通道，超聲波技術推進成分至最適合的皮層，深層滋養肌膚，搭配紅光LED技術，激活膠原蛋白生產，實現肌膚修復與亮麗提升。
此外，LG Pra.L Skin Booster不僅具有即時效果，包括皮膚水分增加約155%、肌膚彈性提升約197%、毛孔改善約406%、光澤度提升約161%，更在短短三天內展現明顯效果：肌膚明亮水潤，彈性增加約240%，膚色均勻度提升約320%，皮膚光澤度增加約250%，為護膚日程提供專業級效果，重現健康亮麗肌膚。
1. 導入模式 (Boosting mode)：導入模式採用三合一技術，分別是雙頭電脈滲技術、低壓超聲波以及紅光LED，無創打開皮膚管道加速護膚成分吸收，深入滲透至皮膚深層。
2. 強化模式 (Turbo mode)：強化模式採用無針水光電滲以及紅光LED，專注於強化電脈穿孔技術，使得護膚品成分更容易被皮膚吸收。透過電脈滲，建立了有效的皮膚穿透吸收孔，讓高分子量、親水或親脂的護膚品成分更有效地滲透至肌膚深層。
3. 修復模式 (Repair mode)：修復模式採用超聲波以及紅光LED技術，其中獨特的每秒35.5萬次震動超聲波技術，專注於肌膚的修護和改善。透過這個模式，可以針對特定皮膚問題進行修復，同時提高皮膚的健康度。根據測試，使用兩星期，毛孔改善約1920% 及皮膚紅斑改善約150%。無論是需要處理毛孔問題或改善肌膚紋理，修復模式都或能幫助您實現更加健康、活力和光彩照人的肌膚，讓您擁有自信的肌膚狀態。
朗豪坊美妝旗艦店 Langham Beauty率先亮相 親身體驗美肌奇蹟！
為了讓顧客更全面了解並親身體驗 LG Pra.L Skin Booster 的韓國卓越護膚科技，產品將率先於朗豪坊 Langham Beauty 美妝旗艦店 Pra.L 期間限定體驗店亮相！在專屬體驗空間中，顧客可以近距離探索 LG Pra.L Skin Booster 的創新技術，並親自試用產品，感受即時的美肌奇蹟。
期間限定體驗店詳情如下：
LG Pra.L Skin Booster 期間限定體驗店
日期：
2024年12月2日（星期一）至2024年12月15日（星期日）
地點：
旺角朗豪坊L1 LANGHAM BEAUTY
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