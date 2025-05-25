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除濕烘乾 快速方便
與我們傳統的乾鞋套件相比，烘乾速度可提升高達 61.9%。由鞋到手帕，再到手套，只需就每件物品使用合適的支架，就能輕鬆烘乾。零件可拆卸，使用和保養都簡單方便。
1) 測試日期：2025/02/07
2) 目標型號：PDKACC01 (多功能烘乾箱)
3) 測試機構：TÜV Rheinland Korea Ltd.
4) 測試條件： 乾球溫度（27.0±1.0）℃／濕球溫度（21.2±0.5）℃
5) 測試方法：以「Spot」模式運行抽濕機至少 5 分鐘。
至於鞋履，運行抽濕機至少 10 分鐘，以設定平衡的基準點。10 分鐘內的變化量應少於 1 克。
6) 測試模式：Spot
7) 測試結果：與乾鞋套件相比相比，多功能烘乾箱可將烘乾時間縮短 61.8%
- 物品：跑鞋
- 材質：針織布（鞋面）、PVC（鞋底）
- MC（%）：自然乾 – 58.9%、乾鞋套件 – 21.0%、多功能烘乾箱 – 4.9%
- TMC 21.4% (分鐘) : 乾鞋套件 – 107.5、多功能烘乾箱 – 41
- 時間差異：66.5 分鐘
* 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
如何使用多功能烘乾箱
步驟 1：將上蓋打開
用雙手打開上方透明外蓋。
步驟 2：將鞋子放在烘乾桿上
將鞋子放至烘乾桿，鞋底朝外。
步驟 3：用雙手關閉外蓋
用雙手關閉上方透明外蓋。
步驟 4：插入軟管並鎖緊
插入伸縮軟管，順時針旋轉鎖緊，直到聽到「咔」一聲。
步驟 5：連接並開啟裝置
將產品連接至多功能烘乾箱後，開啟並選擇 Spot 模式。
*產品圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*產品的性能可能會因使用環境和而有所不同，供應情況可能因商店而異。
*Mojave 型號連接時需要一個伸縮軟管接頭。(型號：DD***M***)
總結
尺寸
所有規格
通用
-
零件編號
AAA31615802
-
類別
烘物箱
尺寸和重量
-
產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）
415 x 453 x 217
-
產品重量（公斤）
2.9