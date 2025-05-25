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多功能烘乾箱

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多功能烘乾箱

多功能烘乾箱

AAA31615802
  • LG 多功能烘乾箱 AAA31615802 正視圖
  • 多功能烘乾箱內支架的影像
  • 連接至 LG Mojave Dehumidifier 的多功能烘乾箱影像
  • 連接至 LG Dehumidifier 的多功能烘乾箱影像
  • 多功能烘乾箱的影像，其蓋子關閉，手套固定在支架上
  • 多功能烘乾箱的影像，手套固定在支架上
  • 多功能烘乾箱的影像，其蓋子關閉，一隻鞋固定在支架上
  • 多功能烘乾箱的影像，一隻鞋固定在支架上
  • 多功能烘乾箱的影像，其蓋子關閉，一個公仔固定在支架上
  • 多功能烘乾箱的影像，一個公仔固定在支架上
  • LG 多功能烘乾箱的右側視圖
  • LG 多功能烘乾箱的左側視圖
  • LG 多功能烘乾箱的右側視圖
  • LG 多功能烘乾箱的頂視圖
  • 一隻手從 LG 多功能烘乾箱底部取出水箱的影像
LG 多功能烘乾箱 AAA31615802 正視圖
多功能烘乾箱內支架的影像
連接至 LG Mojave Dehumidifier 的多功能烘乾箱影像
連接至 LG Dehumidifier 的多功能烘乾箱影像
多功能烘乾箱的影像，其蓋子關閉，手套固定在支架上
多功能烘乾箱的影像，手套固定在支架上
多功能烘乾箱的影像，其蓋子關閉，一隻鞋固定在支架上
多功能烘乾箱的影像，一隻鞋固定在支架上
多功能烘乾箱的影像，其蓋子關閉，一個公仔固定在支架上
多功能烘乾箱的影像，一個公仔固定在支架上
LG 多功能烘乾箱的右側視圖
LG 多功能烘乾箱的左側視圖
LG 多功能烘乾箱的右側視圖
LG 多功能烘乾箱的頂視圖
一隻手從 LG 多功能烘乾箱底部取出水箱的影像

主要功能

  • 可連接抽濕機快速烘乾鞋子和手套的箱子
  • 易於清潔的設計，上下可分開

除濕烘乾 快速方便

與我們傳統的乾鞋套件相比，烘乾速度可提升高達 61.9%。由鞋到手帕，再到手套，只需就每件物品使用合適的支架，就能輕鬆烘乾。零件可拆卸，使用和保養都簡單方便。

LG 抽濕機以軟管連接至多功能烘乾箱，放置在衣櫃旁，鞋架上整齊地排列著鞋子。

1) 測試日期：2025/02/07

2) 目標型號：PDKACC01 (多功能烘乾箱)

3) 測試機構：TÜV Rheinland Korea Ltd.

4) 測試條件：  乾球溫度（27.0±1.0）℃／濕球溫度（21.2±0.5）℃

5) 測試方法：以「Spot」模式運行抽濕機至少 5 分鐘。

至於鞋履，運行抽濕機至少 10 分鐘，以設定平衡的基準點。10 分鐘內的變化量應少於 1 克。

6) 測試模式：Spot

7) 測試結果：與乾鞋套件相比相比，多功能烘乾箱可將烘乾時間縮短 61.8% 

- 物品：跑鞋

- 材質：針織布（鞋面）、PVC（鞋底）

- MC（%）：自然乾 – 58.9%、乾鞋套件 – 21.0%、多功能烘乾箱 – 4.9%

- TMC 21.4% (分鐘) : 乾鞋套件 – 107.5、多功能烘乾箱 – 41

- 時間差異：66.5 分鐘

* 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

如何使用多功能烘乾箱

步驟 1：將上蓋打開

用雙手打開上方透明外蓋。

正用手向上掀起多功能烘乾箱的蓋子，並有箭咀指示向上的方向。

步驟 2：將鞋子放在烘乾桿上

將鞋子放至烘乾桿，鞋底朝外。

將鞋子放在烘乾桿上，箭咀指向下方。

步驟 3：用雙手關閉外蓋

用雙手關閉上方透明外蓋。

正用手向下關閉多功能烘乾箱的蓋子，並有箭咀指示向下的方向。

步驟 4：插入軟管並鎖緊

插入伸縮軟管，順時針旋轉鎖緊，直到聽到「咔」一聲。

軟管已插入抽濕機，並透過順時針旋轉鎖緊，如紅色箭咀所示。

步驟 5：連接並開啟裝置

將產品連接至多功能烘乾箱後，開啟並選擇 Spot 模式。

LG 抽濕機與多功能烘乾箱以軟管連接，接頭以紅色標示。

*產品圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。

*產品的性能可能會因使用環境和而有所不同，供應情況可能因商店而異。

*Mojave 型號連接時需要一個伸縮軟管接頭。(型號：DD***M***)

總結

列印

尺寸

aaa31615802

所有規格

通用

  • 零件編號

    AAA31615802

  • 類別

    烘物箱

尺寸和重量

  • 產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）

    415 x 453 x 217

  • 產品重量（公斤）

    2.9

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