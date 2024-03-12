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R32 雪種雙迴轉變頻分體式冷氣機 (1 匹 附無線遙控器)

功能

圖庫

規格

評論

支援

R32 雪種雙迴轉變頻分體式冷氣機 (1 匹 附無線遙控器)

HS-09IPX

R32 雪種雙迴轉變頻分體式冷氣機 (1 匹 附無線遙控器)

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正面 LG HS-09IPX
變頻科技 更寧靜耐用高效節省電力達 70%1
10 年雙迴轉變頻壓縮機保養

變頻科技 更寧靜耐用高效節省電力達 70%

LG 分體式冷氣機使用雙迴轉變頻壓縮機 (DUAL Inverter Compressor™)，更快速冷卻、更耐用，運作更寧靜。提供 10 年雙變頻壓縮機保養，更長時間享受 LG 冷氣機帶來的舒適感受。

*TUV Rheinland的測試顯示，LG變頻空調（US-Q242K）比LG非變頻空調（TS-H2465DA0）節省多達70％的能源，並且冷卻速度提高了40％。(於2017年9月測試)
**結果可能會因容量，安裝和操作條件而異。
***10年壓縮機保養服務 - 此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。

雙迴轉變頻壓縮機

高效節省電力同時快速冷卻

提供 10 年保養

10 年產品周期獲TUV Rheinland認證

TUV Rheinland

快速冷卻和節能效能獲 TUV Rheinland認證 (US-W242Kxy0)/TS-H2465DA0)

高效快速製冷¹同時環保節能²

R32 環保雪種*及變頻壓縮機

高效快速製冷¹同時環保節能²

提供快速及持續的製冷效果，可讓家居保持涼爽、舒適，亦可減少電力消秏達 70%。

* 因冷氣機所使用的雪種為R32屬輕度易燃雪種，安裝時必須符合產品說明書的要求。此產品必須由 (LG電子 - 香港) 的授權服務商或合資格的技術人員進行安裝、檢查或維修。
1. 因R32的熱交換能力較高，所以能帶走大量蒸發器所產生的熱量從而提升製冷量。
2. R32在大氣層停留的時間比R410a短亦有較低的紅外線吸收能力。因此R32的全球暖化潛能值只有675，比R410a少67％。

LG冷氣機的AirCare Complete System展示內部過濾和冷卻元件，強調空氣質素控制技術及位置。

享受清新涼快空氣

透過多重過濾及內部清潔功能，清除室內細菌同時減少微細粉塵。
空氣淨化器預過濾網捕捉灰塵和顆粒的特寫圖，展示其有效的過濾功能。

前置濾網

前置濾網可先過濾較大灰塵。
綠色過濾器在中央，周圍有藍色光線和塵埃粒子，左上角有“過敏過濾器”字樣。

致敏原濾網

致敏原濾網經認證有效過濾懸浮在空氣中的各類致敏原，例如室內塵蟎、真菌及黴菌。減少致敏原，讓空氣更乾淨清新。

*經英國過敏協會 (BAF) 認證，濾網經塗層處理，可去除可能引起過敏症狀的有害物質，例如室內塵蟎、真菌，和懸浮在空中的黴菌。(於2020年12月測試)

UVnano™

潔淨風扇吹送潔淨微風

透過紫外線 LED 燈去除 99.99% 細菌，確保風扇扇葉潔淨衛生。

*經 TÜV Rheinland (於2020年9月測試)和韓國化學融合試驗研究院 (KTR) (於2020年11月測試) 驗證，4 小時的紫外線 LED 燈照射能有效清除冷氣機風扇葉上 99.99% 金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌和肺炎克雷伯菌。

LG冷氣機的自動清潔功能，展示內部冷凝器的清潔過程，右上角顯示「Auto Cleaning」字樣。
自動清潔

自動風乾功能

在關閉冷氣機後會自動運行 30 分鐘乾燥功能，去除機內未能排走的多餘水份，防止細菌和黴菌在熱交換器上形成。
LG雙變頻冷氣機配備Plasmaster離子發生器和ThinQ技術，右側顯示藍光和正負離子標誌。
Plasmaster™lonizer 離子空氣清新功能

讓生活空間遠離細菌

專業認證，有效去除 99% 細菌*和異味**。

抗鏽蝕金散熱片 Gold Fin™ 1

抗鏽蝕金散熱片 Gold Fin™

在熱交換器的表面上擁有抗鏽蝕塗料，確保表面更能抵抗鏽蝕，提升耐用性。

簡約纖薄設計及 LED 顯示1

簡約纖薄設計及 LED 顯示

簡約設計配以EZ型滑動過濾器，易於安裝及清潔。隱藏式的 LED 顯示屏幕方便用家檢查運作情況。

*圖片僅供參考，商品以實物為準。

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總結

列印

尺寸

室內機尺寸_WxHxD(mm)
837 x 308 x 189
能源效益標籤級別
1
制冷量
8,871 btu/h
製冷劑類型
R32

主要規格

  • 產品類型

    分體式冷氣機

  • 能源效益標籤級別

    1

  • ThinQ(Wi-Fi)

    支援

  • UV Nano

    支援

  • 離子殺菌功能

    支援

所有規格

一般

  • 室內機尺寸_WxHxD(mm)

    837 x 308 x 189

  • 室內機重量(kg)

    8.7

  • 室外機尺寸_WxHxD(mm)

    720 x 500 x 230

  • 室外機重量(kg)

    22.7

  • 產品類型

    分體式冷氣機

  • 製冷劑類型

    R32

製冷

  • 風扇速度

    高/中高/中/中低/低

空氣淨化功能

  • 離子殺菌功能

    支援

除濕

  • 除濕

    支援

節能

  • 能源效益標籤級別

    1

  • 節能模式（制冷）

    支援

合規性

  • 送風模式

    支援

  • 遙控器

    支援

  • 智能診斷

    支援

  • ThinQ(Wi-Fi)

    支援

設計

  • 顏色(機身)

    白色

濾網

  • 抗菌微粒濾網

    支援

潔淨功能

  • 自動潔淨功能

    支援

  • UV Nano

    支援

室外機

  • 室外機型號

    HSU09IPX

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