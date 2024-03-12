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R32雪種 雙迴轉變頻分體式冷氣機 (1.5 匹) HS-12IPX
*TUV Rheinland的測試顯示，LG變頻空調（US-Q242K）比LG非變頻空調（TS-H2465DA0）節省多達70％的能源，並且冷卻速度提高了40％。(於2017年9月測試)
**結果可能會因容量，安裝和操作條件而異。
***10年壓縮機保養服務 - 此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。
* 因冷氣機所使用的雪種為R32屬輕度易燃雪種，安裝時必須符合產品說明書的要求。此產品必須由 (LG電子 - 香港) 的授權服務商或合資格的技術人員進行安裝、檢查或維修。
1. 因R32的熱交換能力較高，所以能帶走大量蒸發器所產生的熱量從而提升製冷量。
2. R32在大氣層停留的時間比R410a短亦有較低的紅外線吸收能力。因此R32的全球暖化潛能值只有675，比R410a少67％。
*經英國過敏協會 (BAF) 認證，濾網經塗層處理，可去除可能引起過敏症狀的有害物質，例如室內塵蟎、真菌，和懸浮在空中的黴菌。(於2020年12月測試)
*經 TÜV Rheinland (於2020年9月測試)和韓國化學融合試驗研究院 (KTR) (於2020年11月測試) 驗證，4 小時的紫外線 LED 燈照射能有效清除冷氣機風扇葉上 99.99% 金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌和肺炎克雷伯菌。
*經 TÜV Rheinland (於2020年9月測試) 認證，有效去除 99% 金黃色葡萄球菌、大腸桿菌和綠膿桿菌。
**經 Intertek (於2013年10月測試) 認證，煙草粘合劑的氣味濃度在 60 分鐘後會從 3.6 降低到 1.5 以下。(甲苯、氨、乙酸)
*圖片僅供參考，商品以實物為準。
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總結
尺寸
主要規格
-
產品類型
分體式冷氣機
-
能源效益標籤級別
1
-
ThinQ(Wi-Fi)
支援
-
UV Nano
支援
-
離子殺菌功能
支援
所有規格
一般
-
室內機尺寸_WxHxD(mm)
837 x 308 x 189
-
室內機重量(kg)
8.7
-
室外機尺寸_WxHxD(mm)
720 x 500 x 230
-
室外機重量(kg)
23.9
-
產品類型
分體式冷氣機
-
製冷劑類型
R32
製冷
-
風扇速度
高/中高/中/中低/低
空氣淨化功能
-
離子殺菌功能
支援
除濕
-
除濕
支援
節能
-
能源效益標籤級別
1
-
節能模式（制冷）
支援
合規性
-
送風模式
支援
-
遙控器
支援
-
智能診斷
支援
-
ThinQ(Wi-Fi)
支援
設計
-
顏色(機身)
白色
濾網
-
抗菌微粒濾網
支援
潔淨功能
-
自動潔淨功能
支援
-
UV Nano
支援
室外機
-
室外機型號
HSU12IPX