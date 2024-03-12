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DualCool 雙迴轉變頻冷暖分體式冷氣機 (1.5 匹 附無線遙控器)

功能

圖庫

規格

評論

支援

DualCool 雙迴轉變頻冷暖分體式冷氣機 (1.5 匹 附無線遙控器)

LGHP12S

DualCool 雙迴轉變頻冷暖分體式冷氣機 (1.5 匹 附無線遙控器)

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正面 LG LGHP12S
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*圖片僅供參考，商品以實物為準。

高效快速製冷¹同時環保節能²

R32 環保雪種*及變頻壓縮機

高效快速製冷¹同時環保節能²

提供快速及持續的製冷效果，可讓家居保持涼爽、舒適，亦可減少電力消秏達 70%。

* 因冷氣機所使用的雪種為R32屬輕度易燃雪種，安裝時必須符合產品說明書的要求。此產品必須由 (LG電子 - 香港) 的授權服務商或合資格的技術人員進行安裝、檢查或維修。
1. 因R32的熱交換能力較高，所以能帶走大量蒸發器所產生的熱量從而提升製冷量。
2. R32在大氣層停留的時間比R410a短亦有較低的紅外線吸收能力。因此R32的全球暖化潛能值只有675，比R410a少67％。
**圖片僅供參考，商品以實物為準。

家居連接

家居連接

LG WS 分體式空調系列與 Google Assistant 兼容。您現在可以透過 Google Assistant 應用程式或兼容喇叭分配任務，或向 LG 冷氣機提問。

支援的 Google Assistant 指令包括「OK Google，開啟冷氣機」，或「OK Google，冷氣機溫度是幾度？」

*必須使用 LG ThinQ® 應用程式及 Google 應用程式註冊產品。必須有互聯網覆蓋、Wi-Fi 連接及 Google 帳戶。可能要收取數據費。
控制裝置及功能需要使用兼容的智能裝置。功能及服務可能有所變更，恕不另行通知。Google 是 Google LLC 的商標。
**圖片僅供參考，商品以實物為準。

在家盡享舒適生活

內置 Wi-Fi 智能控制功能

利用 LG ThinQ® 應用程式，即使不在家中，也可透過智能手機*控制冷氣機。

*透過 Android 或 IOS 智能手機上的 LG ThinQ® 應用程式，即可使用此功能。必須連接互聯網，並在 ThinQ® 應用程式註冊產品。
LG ThinQ® 應用程式及語音智能診斷功能適用於 iOS 8/Android 4.1.2 (JellyBean) 或以上版本，並需要使用兼容的智能手機。
**圖片僅供參考，商品以實物為準。

查看您的即時能源使用狀況

即時查看您的能源使用狀況

一按遙控按鈕，即可輕鬆簡便地在冷氣機的 LCD 面板查看目前的能源使用狀況，同時減少耗能。您亦可在 ThinQ® 應用程式查看每週或每月的能源使用狀況。

*圖片僅供參考，商品以實物為準。

彈指之間掌握資訊

彈指之間掌握資訊

智能診斷功能根據您的使用習慣，提供使用貼士及實用資訊。如您使用產品時遇到問題，我們將利用智能診斷結果助您解難。

*圖片僅供參考，商品以實物為準。

嚴謹控制能源使用狀況

嚴謹控制能源使用狀況

透過主動能源控制功能，可調整能源水平，以提升製冷效率及減少能源消耗。

*圖片僅供參考，商品以實物為準。

精準控制溫度

精準控制溫度

雙迴轉變頻壓縮機 (Dual Inverter Compressor™) 會持續調整和改變壓縮機速度以維持理想溫度，波動起伏比非變頻壓縮機較小。
愜意酣睡


愜意酣睡

LG 冷氣機能夠靜音操作，運用 LG 獨特偏斜風扇及雙迴轉變頻壓縮機 (Dual Inverter Compressor™) 的強大效能，將不必要的噪音減至最低，同時維持順暢的操作。

*圖片僅供參考，商品以實物為準。

冬暖夏涼


冬暖夏涼

輕易地將冷氣機百葉設至預定位置，避免氣流直接吹向房內人士。

*圖片僅供參考，商品以實物為準。

Dual Inverter Compressor™

Dual Inverter Compressor™

LG Dual Inverter Compressor™ 經過精心設計，能夠應對高溫環境，非常適合香港炎熱的天氣。有了 10 年壓縮機零件保養，您就可放心在未來多年回家縱享舒適。

*10年壓縮機保養服務 - 此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用

分體式冷氣機小冊子

分體式冷氣機小冊子

下載分體式冷氣機小冊子以獲取詳情。
分體式冷氣機小冊子 下載

*圖片僅供參考，商品以實物為準。

總結

列印

尺寸

室內機尺寸_WxHxD(mm)
837 x 308 x 189
能源效益標籤級別
1
制冷量
11,601 btu/h
製冷劑類型
R32

主要規格

  • 能源效益標籤級別

    1

  • ThinQ(Wi-Fi)

    支援

所有規格

一般

  • 室內機尺寸_WxHxD(mm)

    837 x 308 x 189

  • 室內機重量(kg)

    8.5

  • 室外機尺寸_WxHxD(mm)

    770 x 545 x 288

  • 室外機重量(kg)

    35

  • 製冷劑類型

    R32

製冷

  • 風扇速度

    高/中高/中/中低/低

除濕

  • 除濕

    支援

節能

  • 能源效益標籤級別

    1

  • 節能模式（制冷）

    支援

合規性

  • 送風模式

    支援

  • 遙控器

    支援

  • 智能診斷

    支援

  • ThinQ(Wi-Fi)

    支援

設計

  • 顏色(機身)

    白色

潔淨功能

  • 自動潔淨功能

    支援

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