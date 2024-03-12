About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
R32雪種 雙迴轉變頻窗口式冷氣機 (3/4 匹 附無線遙控器)

功能

圖庫

規格

評論

支援

R32雪種 雙迴轉變頻窗口式冷氣機 (3/4 匹 附無線遙控器)

W3NQ08UNNP2

R32雪種 雙迴轉變頻窗口式冷氣機 (3/4 匹 附無線遙控器)

(0)
正面 LG W3NQ08UNNP2
LG白色雙變頻空調，配有遙控器，背景有陰影，右下角標示節能70%。

變頻科技 高效節省電力達 70%

LG 窗口式冷氣機使用雙迴轉變頻壓縮機 (DUAL Inverter Compressor™) ，可節省電力多達 70％*同時更快速冷卻，並且運作更寧靜。

* LG 的變頻室內冷氣機與非變頻室內冷氣機相比下可節省更多能源。LG 的變頻室內冷氣機結合變頻科技與變速壓縮機，比非變頻室內冷氣機，可以隨時打開或關閉壓縮機，更有效地調節壓縮機摩打的速度以調節溫度。經 Intertek測試證實，LG 的變頻室內冷氣機型號（LA200WC）較非變頻室內冷氣機型號節省了 70％ 能源。

客廳內，窗上的LG冷氣機吹出藍色氣流，旁邊有灰色沙發，沙發上有黑白幾何枕頭和灰色毛毯。
R32 環保雪種*

高效快速製冷1同時環保節能2

提供快速及持續的製冷效果，可讓家居保持涼爽、舒適，亦可減少電力消秏。

* 因冷氣機所使用的雪種為R32屬輕度易燃雪種，安裝時必須符合產品說明書的要求。此產品必須由 (LG電子 - 香港) 的授權服務商或合資格的技術人員進行安裝、檢查或維修。
1. 因R32的熱交換能力較高，所以能帶走大量蒸發器所產生的熱量從而提升製冷量。
2. R32在大氣層停留的時間比R410a短亦有較低的紅外線吸收能力。因此R32的全球暖化潛能值只有675，比R410a少67％。

靜音操作3

靜音操作

運作時噪音水平低至 44dB*，寧靜得幾乎不會注意到機器正在順暢運轉。

*處於睡眠模式時
*運作聲音可能因環境影響而有所不同

睡眠模式

此模式將運行噪音降至最低，並能預設置時間自動關閉冷氣機，時間設置為 1 至 7 小時。

24 小時預設開/關

最長可以設置 24 小時運行時間，及後冷氣機會自動關閉。

隨時隨地遙距控制冷氣機3

隨時隨地遙距控制冷氣機

使用 LG ThinQ™ 應用程式，無論身在何處，任何時間都可啟動或關閉冷氣機，甚至更改模式及設置冷氣溫度。
LG 窗口冷氣機安裝於窗戶上，旁邊牆壁上有四幅黑白照片，下面擺放淺藍色雙人沙發。

時尚簡潔設計

簡潔外型配以更強大的製冷效能和穩定耐用性，完美匹配各個家居。
LG雙變頻空調，前面板顯示20度和模式設置，右側有遙控器顯示20度。

多個選項及功能　方便實用

藉著功能齊全的遙控器即可透過 LED 顯示和簡單的控制面板，進行上下調節溫度以及風扇速度的操作，無需離開床鋪、工作崗位或梳化。

多角度送風及 3 段風速

高、中、低 3 段風速調節。

自動重啟

如果斷電，設備會在恢復電源後自動恢復先前的運作狀態。

自動風乾功能

在關閉冷氣機後會自動運行 10 分鐘乾燥功能，去除機內未能排走的多餘水份。
R32 雪種培訓課程

家用冷氣產品目錄

參閱產品目錄以獲取更多資訊

產品目錄
LG 會員招募1

LG 會員招募

LG 會員招募 詳情

總結

列印
尺寸_WxHxD(mm)
497 x 317 x 623
能源效益標籤級別
2
制冷量
8,018 btu/h
製冷劑類型
R32

所有規格

一般

  • 尺寸_WxHxD(mm)

    497 x 317 x 623

  • 產品類型

    窗口式冷氣機

  • 重量（kg）

    27.1

  • 製冷劑類型

    R32

製冷

  • 多角度四向

    支援

  • 風扇速度

    高/中/低

  • 強力製冷

    支援

除濕

  • 除濕

    支援

節能

  • 能源效益標籤級別

    2

  • 節能模式（制冷）

    支援

合規性

  • 送風模式

    支援

  • 濾網提示

    支援

  • 遙控器

    支援

  • 智能診斷

    支援

設計

  • 顏色(機身)

    白色

LG 為您精選