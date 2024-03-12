* 因冷氣機所使用的雪種為R32屬輕度易燃雪種，安裝時必須符合產品說明書的要求。此產品必須由 (LG電子 - 香港) 的授權服務商或合資格的技術人員進行安裝、檢查或維修。

1. 因R32的熱交換能力較高，所以能帶走大量蒸發器所產生的熱量從而提升製冷量。

2. R32在大氣層停留的時間比R410a短亦有較低的紅外線吸收能力。因此R32的全球暖化潛能值只有675，比R410a少67％。