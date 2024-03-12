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R32雪種 雙迴轉變頻窗口式冷氣機 (1.5 匹 附無線遙控器）
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* LG 的變頻室內冷氣機與非變頻室內冷氣機相比下可節省更多能源。LG 的變頻室內冷氣機結合變頻科技與變速壓縮機，比非變頻室內冷氣機，可以隨時打開或關閉壓縮機，更有效地調節壓縮機摩打的速度以調節溫度。經 Intertek測試證實，LG 的變頻室內冷氣機型號（LA200WC）較非變頻室內冷氣機型號節省了 70％ 能源。
* 因冷氣機所使用的雪種為R32屬輕度易燃雪種，安裝時必須符合產品說明書的要求。此產品必須由 (LG電子 - 香港) 的授權服務商或合資格的技術人員進行安裝、檢查或維修。
1. 因R32的熱交換能力較高，所以能帶走大量蒸發器所產生的熱量從而提升製冷量。
2. R32在大氣層停留的時間比R410a短亦有較低的紅外線吸收能力。因此R32的全球暖化潛能值只有675，比R410a少67％。
*處於睡眠模式時
*運作聲音可能因環境影響而有所不同
睡眠模式
此模式將運行噪音降至最低，並能預設置時間自動關閉冷氣機，時間設置為 1 至 7 小時。
24 小時預設開/關
最長可以設置 24 小時運行時間，及後冷氣機會自動關閉。
家用冷氣產品目錄
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總結
所有規格
一般
-
尺寸_WxHxD(mm)
600 x 380 x 731
-
產品類型
窗口式冷氣機
-
重量（kg）
40
-
製冷劑類型
R32
製冷
-
多角度四向
支援
-
風扇速度
高/中/低
-
強力製冷
支援
除濕
-
除濕
支援
節能
-
能源效益標籤級別
2
-
節能模式（制冷）
支援
合規性
-
送風模式
支援
-
濾網提示
支援
-
遙控器
支援
-
智能診斷
支援
設計
-
顏色(機身)
白色