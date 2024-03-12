*以上圖像及影片均為模擬及示意圖，僅供參考，以加深理解產品。實際產品安裝環境可能有所不同。

1)多功能濾網

廣東省微生物研究所已驗證，銀離子濾網可去除高達 99.99% 細菌 (大腸桿菌、金黃色葡萄球菌)。該測試未測量冷氣內部去除細菌的效率，且實際使用條件下的細菌去除效率可能有所不同。

-中國廣州分析測試中心已驗證，兒茶酚過濾器可去除高達 99% 的大腸桿菌和 97% 的金黃色葡萄球菌。該測試未測量冷氣內部去除細菌的效率，且實際使用條件下的細菌去除效率可能有所不同。

廣東省微生物研究所已驗證，蟎菌過濾器可去除高達 95% 蟎蟲。該測試未測量冷氣內部去除細菌的效率，且實際使用條件下的細菌去除效率可能有所不同。

2) 抗鏽蝕金散熱片 Gold Fin

-實際情況取決於產品使用環境。

根據內部鹽霧測試，Gold Fin 的腐蝕面積不超過 0.01%。(經過 1500 小時測試後評分為 9.8 或以上)

3)安裝

為了用家的安全和產品的正確安裝，請在安裝之前確保所有必要的設備和程序都已經驗證。為了取得詳細資訊，請參考隨產品附送的安裝手冊，並遵守安裝標準和注意事項。