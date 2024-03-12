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安裝位置
視乎產品型號，此產品的實際安裝位置可能會有所不同。
如需更多詳細資料，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
更換方式
此產品的更換說明可能會與以下的資料略有不同。
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按下吸頭拆卸按鈕，將吸頭從伸縮吸管或產品機身上取下。
將吸頭、工具或伸縮吸管滑入機身的吸入口上，直到發出喀嚓聲並固定到位。
也可以將吸頭和工具連接到伸縮吸管的末端。
清潔方式
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步驟 1
按下吸頭拆卸按鈕，將吸頭從伸縮吸管或產品機身上取下。
步驟 2
將吸頭倒轉，並按住吸頭上的 PUSH 按鈕，然後取下旋轉毛刷。
步驟 3
將縫隙工具連接到產品機身，並使用吸塵機清除毛刷和吸頭底部的異物和灰塵。
步驟 4
使用濕毛巾或抹布清除毛刷和吸頭底部剩餘的異物和灰塵。
使用鑷子清除所有滾筒噴嘴上的異物、碎屑和毛髮。
- 用濕毛巾或抹布包裹清潔毛刷的手柄，然後用它來清潔旋轉毛刷和吸頭。
步驟 5
將毛刷滑回到吸頭中，直到發出喀嚓聲並固定到位。
* 產品影像和功能可能包括廣告表達，可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。
* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。
* 產品的性能可能會因使用環境和而有所不同，供應情況可能因商店而異。
總結
尺寸
所有規格
通用
-
零件編號
AGB74492536
尺寸和重量
-
產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）
248 x 77 x 252
-
淨重（克）
645