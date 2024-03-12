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與眾不同的核心
Core Tech 核心技術由一系列創新技術打造而成，
是所有 LG 生活家電的核心和靈魂。
我們產品的決定性的核心創意體現於
雪櫃的 Inverter Linear Compressor™ 技術、洗衣機的 Inverter DirectDrive™ 技術
以及冷氣機的 DUAL Inverter Compressor™ 技術。
Core Tech 不僅是關於基本技術和組件，
它也表現出 LG 堅定不移的決心，代表着 LG 如何致力改善客戶體驗。
更是 LG 的基礎，突出 LG 與眾不同之處，
多年來一直助我們贏得客戶的信任。
現在，我們大家都正朝著可持續發展的生活方式邁進，
LG 的 Core Tech 同樣地一起改進。
Core Tech 是 LG 技術的基礎，
代表着 LG 的願景和理念，
象徵着 LG 如何致力創造更美好的生活。
LG Dual Inverter Compressor™ 雙迴轉變頻壓縮機，驅動冷氣的創新技術
壓縮機是冷氣機的核心，在壓縮並循環雪種，從而產生清涼舒適的室內空氣方面，發揮著至關重要的作用。LG 冷氣機充分利用其強大的 Dual Inverter Compressor™ 雙迴轉變頻壓縮機，將兩個汽缸結合在一個壓縮機中。這些領先業界的技術為 LG 提供升級冷氣解決方案。
這裡展示 LG 的冷氣機和 Dual Inverter。
強大製冷能力，為您迅速降溫
剛做完運動，需要快速降溫嗎？
LG 雙迴轉變頻冷氣機可快速達到您所設定的溫度。在高溫下，變頻壓縮機會加速產生更多冷空氣。快速及持續的製冷效果，令冷卻速度提高 40%，讓您迅速擺脫酷熱天氣。
*經 TUV 測試顯示，LG 變頻冷氣機 (US-Q242K*) 與 LG 非變頻冷氣機 (TS-H2465DAO) 相比，冷卻速度提升達 40%，。
雙迴轉壓縮機，迅速冷卻
LG 雙迴轉變頻冷氣機使用兩部壓縮機有效壓縮雪種，提供更快的冷卻速度。
保持穩定溫度，全面提供舒適環境
什麼冷氣機可以穩定地保持理想的溫度？
非變頻冷氣機使用固定速度的壓縮機，在全速運行和關閉之間交替運作，造成溫度波動。變頻冷氣機則會自動調整壓縮機速度，以配合設定的溫度。這種精密的控制可以穩定及持續地冷卻或加熱，讓您不同分心調節溫度。
比較變頻冷氣機與非變頻冷氣機的圖形，顯示變頻冷氣機能夠保持恆溫，圖形旁邊有一位女士在享受涼爽的空氣。
節省能源，安心使用
有沒有一種可以節省能源的冷氣機？
LG 雙迴轉變頻冷氣機可制定不同輸出，找出節能、低速運行設定。雙缸壓縮機使每個負載的性能最佳化，節省高達 70% 的電力。
冷氣機在快樂的父親和兒子身後啟動，周圍有表達能量的燈泡和葉子。
*經 TUV 測試顯示，LG 變頻冷氣機 (US-Q242K*) 與 LG 非變頻冷氣機 (TS-H2465DAO) 相比，減少電力消秏高達 70%。
寧靜享受舒適涼快的溫度
需要一部安靜的冷氣機來讓您享受平靜嗎？
Dual Inverter Compressor™ 雙迴轉變頻壓縮機可平衡兩個汽缸，並儘量減少振動，從而降低噪音，讓您平靜舒適地享受日常生活。
一位女士閉著眼睛做瑜珈，身後的冷氣機安靜地啟動著。
*以 LA-120HSV5 型號測試。
**由 LG 內部實驗室於 2017 年進行測試。測試結果或因環境而有所差異。
***資料來源：韓國國家噪音資訊系統 (www.noiseinfo.or.kr)
長達十年的可靠性能
您在尋找一部持久耐用的冷氣機嗎？
變頻冷氣機採用更先進的零件，比非變頻冷氣機更耐用。LG Dual Inverter Compressor™ 雙迴轉變頻壓縮機證實能在各種環境中可靠運作，加上 10 年壓縮機保養*，確保可以持久使用，保證讓您安心無憂。
在快樂的家庭頂部有一部冷氣機，具有閃亮的效果。
*10 年壓縮機保養或因應不同地區而有所差異。
**10 年壓縮機保養僅適用於 Dual Inverter Compressor雙迴轉變頻壓縮機。