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與眾不同的核心
|Core Tech 核心技術由一系列創新技術打造而成，
是所有 LG 生活家電的核心和靈魂。
我們產品的決定性的核心創意體現於
雪櫃的 Inverter Linear Compressor™ 技術、洗衣機的 Inverter DirectDrive™ 技術
以及冷氣機的 DUAL Inverter Compressor™ 技術。
Core Tech 不僅是關於基本技術和組件，
它也表現出 LG 堅定不移的決心，代表着 LG 如何致力改善客戶體驗。
更是 LG 的基礎，突出 LG 與眾不同之處，
多年來一直助我們贏得客戶的信任。
現在，我們大家都正朝著可持續發展的生活方式邁進，
LG 的 Core Tech 同樣地一起改進。
Core Tech 是 LG 技術的基礎，
代表着 LG 的願景和理念，
象徵着 LG 如何致力創造更美好的生活。
LG Inverter Linear Compressor™ 線性變頻壓縮機，強大冷卻技術
壓縮機是雪櫃的核心，可循環雪種產生冷空氣，提供可靠卓越的性能。LG Inverter Linear Compressor™ 線性變頻壓縮機將摩打產生的動力不經旋轉直接傳送到活塞，並將其壓縮以提高能源效益。透過變頻控制技術精確掌控摩打的速度， 1993 年首次推出 的 LG 壓縮機技術，自 2001 年以來一直推動著雪櫃的創新發展。Inverter Linear Compressor™ 線性變頻壓縮機充分體現 LG 如何以與眾不同的核心技術引領全球雪櫃市場。
LG 雪櫃和 LG Inverter Linear Compressor™ 並排可見。
提高全年能源效益及節省能源
|想感受電費減少的喜悅嗎？
|LG Inverter Linear Compressor™ 線性變頻壓縮機的 活塞以直線運動而非旋轉運動，可以直接傳輸動力，效率比定頻壓縮機高 32%。
女士在雪櫃前微笑著看著標籤，她的周圍有代表能源效益的燈泡和自然圖標。
*與配備 LG 傳統往復式壓縮機的雪櫃進行比較。根據 VDE 測試 (2014 年 2 月)，比較 LGE 型號 GBB530NSCXE (下置式冷凍型，線性變頻壓縮機型號)和 GBB530NSQWB (下置式冷凍型，往復式壓縮機型號) 之間的能源消耗。
**結果或因實際使用情況而有所不同。
單一摩擦點，能源效益超卓
LG Inverter Linear Compressor™ 線性變頻壓縮機 將摩打產生的動力以直線而非旋轉方式驅動活塞，提高能源效益。
設計耐用，性能持久
|有雪櫃可以讓您安心用上 10 年嗎？
|LG Inverter Linear Compressor™ 線性變頻壓縮機非常耐用，因活動零件較少，摩擦和磨損的地方也較少。更有 10 年的壓縮機保養，因此您可以專注於與家人和朋友一同創造美好回憶，而不用為維修而耗費心力。
家人聚集在雪櫃前。
*線性變頻壓縮機享有 10 年保養 (僅限零件)。
極致新鮮，保留食物的自然鮮味
|想整個星期都享受最新鮮的味道嗎？
|使用 LinearCooling™ 技術控制溫度波幅，讓雪櫃保持溫度精確，讓食物和飲品持久保鮮，令您享受更美味的食物。
一對夫婦微笑著在雪櫃前做飯。
讓食物持久保鮮長達 7 日
LinearCooling™ 比傳統的冷卻系統更頻繁地循環冷空氣，可將內部溫度相對精確地持久保持在 ±0.5℃ 以內。LG 特別設置的感應器亦有助於維持您想要的溫度。
*基於 TÜV Rheinland 的測試結果，採用 LG 內部測試，測量 LGE LINEARCooling 型號保鮮格層架上的白菜重量減輕 5% 所需的時間。
**僅限適用型號。結果或因實際使用情況而有所不同。
安靜的雪櫃讓您享受美好時光
|想要一個更安靜的廚房，以便更享受愉快的晚餐對話嗎？
|雪櫃噪音的來源就是其壓縮機。Inverter Linear Compressor™ 線性變頻壓縮機的摩擦點較少，因此啟動和停止時更加流暢。您可以在這種安靜的運作環境下聊天，而不受雪櫃噪音的干擾。
一對夫妻正在安靜的雪櫃前享受餐膳。
*測試日期：2020 年 8 月
**測試型號：GBB92STBKP (下置式冷凍型，線性變頻壓縮機型號)
***Danish Technological Institute Energy & Climate / Noise Lab
****結果或因實際使用情況而有所不同。