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與眾不同的核心
Core Tech 核心技術由一系列創新技術打造而成，
是所有 LG 生活家電的核心和靈魂。
我們產品的決定性的核心創意體現於
雪櫃的 Inverter Linear Compressor™ 技術、洗衣機的 Inverter DirectDrive™ 技術以及冷氣機的 DUAL Inverter Compressor™ 技術。
Core Tech 不僅是關於基本技術和組件，
它也表現出 LG 堅定不移的決心，代表着 LG 如何致力改善客戶體驗。
更是 LG 的基礎，突出 LG 與眾不同之處，
多年來一直助我們贏得客戶的信任。
現在，我們大家都正朝著可持續發展的生活方式邁進，
LG 的 Core Tech 同樣地一起改進。
Core Tech 是 LG 技術的基礎，
代表着 LG 的願景和理念，
象徵着 LG 如何致力創造更美好的生活。
LG Inverter DirectDrive™ 直驅式變頻摩打，驅動洗衣創新技術
LG 率先探索直驅式變頻摩打領域，打造令消費者滿意的產品。來到今日，技術已發展至第三代，為 LG 贏得信譽。現在，作為直驅式變頻摩打技術的發展龍頭，LG 將其與人工智能相結合，持續為行業帶來技術創新。
洗衣房裡有部洗衣機，旁邊有個Inverter DirectDrive™ 直驅式變頻摩打。
卓越技術
自 1998 年起，LG 持續為洗衣機帶來改變，不斷研究和開發新技術，發展 LG 直驅式變頻™技術，包括妙手 6 重洗及深度學習的 AI DD™ 人工智能洗滌技術。因此，LG 洗衣機獲得美國《Consumer Reports》、英國《Which》和法國《FNAC DARTY》等雜誌和零售商的正面評價。
*截至 2023 年 2 月
**已註冊的專利之內部研究結果 (截至 2021 年 3 月 26 日)：1997 年至 2021 年期間申請與 DD 相關之註冊專利 (包括擁有的專利權+已放棄+到期)
***基於 LG 自己開發生產的產品 (內部研究結果)
十年安心使用
您需要一部適合家庭使用的洗衣機嗎？
與採用皮帶進行分隔的 LG 傳統摩打不同，DD 摩打採用更少部件的簡化式設計，成功提高摩打的耐用度。LG 更提供 10 年摩打保養以保證洗衣效能，為您提供保障，遠離故障。
一家人在洗衣機前微笑，洗衣機周圍有一幅用綠色線條表達閃光的畫像。
*10 年摩打保養僅適用於直驅式變頻摩打。
夜間洗衣 輕鬆入眠
想按照自己的時間表來決定何時洗衣嗎？
透過將摩打直接連接到洗衣機，LG 不但成功減少洗衣機所需的零件數量，亦降低其運作噪音。彈簧、摩擦阻尼器、平衡配重和振動感測器等零件共同運作，降低振動幅度和噪音。因此，即使洗衣機正在運轉，您亦能忘掉噪音，自得其樂。
一家人正在看電視，後面有一台洗衣機。
*以 F4V9RWR2E 型號進行測試。
**由 LG 內部實驗室於 2022 年 3 月進行測試。測試結果或因環境而有所差異。
***基於聲壓級數。
****資料來源 ：韓國國家噪音資訊系統 (www.noiseinfo.or.kr)。
節省能源 人人愉快
經常需要清洗骯髒的球衣、沾滿泥巴的牛仔褲和黏乎乎的嬰兒衣服嗎？
Inverter DirectDrive™ 直驅式變頻摩打採用變頻控制技術，助您輕鬆節省能源。升級洗衣機，既能節省能源，又能減少降低電費。
父親正把孩子推到洗衣籃裡。周圍有象徵節能的燈泡、象徵自然的葉子和花朵。
特大容量、超級慳電、極致舒適
夢想著星期六日不再需要洗衣嗎？
Inverter DirectDrive™ 直驅式變頻摩透過減振技術 (例如直接將電源連接至滾筒、摩擦阻尼器、平衡配重和振動感測器) 來增大滾筒的尺寸，令洗衣機能一次過洗更多的衣服，從而節約用水及節省水費。衣物迅速清洗，贏得更多休閒時間。
極倍呵護 堪比手洗
想拋棄洗衣煩惱，騰出時間與家人相聚嗎？
與僅進行一兩個特定程序的洗衣機不同，妙手 6 重洗可針對每個程序精確調整摩打速度，沿多個方向移動滾筒，從而創造出手洗一樣的效果。現在，即使是最骯髒的兒童衣物，您都能以這六種獨特的洗衣動作輕鬆洗淨。
精心打造 適合任何布料
需要保護心愛的瑜珈褲和脆弱的貼身衣物嗎？
LG 獨有的 AI DD™ 人工智能洗滌技術可偵測衣物重量和布料的柔軟度，透過深度學習技術，基於以 20,000 個大數據，從妙手 6 重洗中確定最佳洗衣程序，訂製出最合適的衣物清潔及保護方案。即使經過多次洗衣程序，衣服仍像新的一樣，越洗越耐穿。
AI DD™ 的深度學習可按不同的衣物使用不同洗衣方式，如透過較溫和的方式清洗精緻衣物，及透過強效方式清洗較髒污衣物，達至最佳洗衣效果。這幫助前置式洗衣機減低衣物損傷達 18%*；頂揭式洗衣機則減少達 24%*。在家電產業中，LG 為首家獲得全球獨立安全科學公司 UL**** 的深度學習 AI 技術認證的企業。
每種布料都被放大，而放大順序為內衣、襯衫和牛仔褲，而且為每種布料繪製了兩個動作圖示。
*F4V9RWP2W：寬度型號：18%，Intertek 於 2019 年 3 月進行測試，當中預設選項為棉質（正常）程序，並與採用預設選項的傳統洗衣機相比，比較的基礎為 2 公斤柔軟/精緻衣物，如內衣、襯衫等。
**T13H7EHDSTP：24%，由 Intertek 於 2022 年 5 月進行測試，當中 AI 清洗週期與使用預設選項的正常週期相比，比較的基礎為 3kg IEC。
***測試結果可能因衣服和環境而異。
****FX23****、FX24****、FX25****、W20**** - 第一顆星 * 表示外觀顏色，可以是從 A 到 Z 任一字母； - 第二個星號 * 表示規格（例如顏色、是否具有蒸氣功能），可以是從 A 到 Z 任一字母； - 第三和第四個星號 * 表示製造地點，可以是從 A 到 Z 任一字母或從 0 到 9 任一數字或空白； WM6*00H*A、WM5500H*A、TS25****、TS24****、TA25*X***、TA24*X***、T25*X***、T24*X***、 T**H********、T23*X***、T21*X***、T19*X***、T18*X***、T**H***** * *、T17*X***、T**H*******、T**L******* - 星號* 可以是從 0 到 9 任一數字，或從 A 到 Z 任一字母，表示外部變化以及與本次評估所涵蓋的性能無關的規格。F*21****、F*19**** - 星號 * 可以是從 0 到 9 任一數字，或從 A 到 Z 任一字母，表示與本評估涵蓋的性能無關的外部變化和規格。
LG 創新 Core-Tech 產品
*Source: Omdia. Unit shipments, 2013-2023. Results are not an endorsement of LG Electronics. Any reliance on these results is at the third-party’s own risk. Visit https://www.omdia.com/ for more details.