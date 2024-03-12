Core Tech 核心技術由一系列創新技術打造而成，

是所有 LG 生活家電的核心和靈魂。

我們產品的決定性的核心創意體現於

雪櫃的 Inverter Linear Compressor™ 技術、洗衣機的 Inverter DirectDrive™ 技術以及冷氣機的 DUAL Inverter Compressor™ 技術。

Core Tech 不僅是關於基本技術和組件，

它也表現出 LG 堅定不移的決心，代表着 LG 如何致力改善客戶體驗。

更是 LG 的基礎，突出 LG 與眾不同之處，

多年來一直助我們贏得客戶的信任。

現在，我們大家都正朝著可持續發展的生活方式邁進，

LG 的 Core Tech 同樣地一起改進。

Core Tech 是 LG 技術的基礎，

代表着 LG 的願景和理念，

象徵着 LG 如何致力創造更美好的生活。