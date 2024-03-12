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8.5 公斤 1200 轉 人工智能洗衣乾衣機
*2019 年 3 月經過 Intertek 測試。使用棉質衣物洗滌程序清洗 2kg 內衣與使用 LG 傳統棉質衣物洗滌程序清洗的對比（F4V9RWP2W 相比FC1450S2W）。結果或因應不同衣物及環境而有所不同。
*AI DD 只適用於棉質衣物、混合洗及簡易洗滌程序。
* 當選擇了棉質衣物 (Cotton)、混合洗 (Mixed Fabric) 及簡易模式 (Easy Care) 下才能啟動AI DD™ 摩打。
*2019 年 3 月以 IEC 60456：5.0 經 Intertek 測試。使用 TurboWash 39 分鐘速洗程序清洗 IEC 指引下的 5 公斤衣物與使用配有 TurboWash 選項的傳統棉質衣物洗滌程序清洗的對比（FC1450S2W）。結果或因應不同衣物及環境而有所不同。
節能同時減低衣物損耗
節能同時減低衣物損耗1
變頻 3D 灑水功能
變頻摩打設有變頻控制水泵，有助調整水泵的旋轉速度，可從高角度強力噴射，或以慢速旋動於低角度溫和噴射，洗滌劑接觸衣物的時間亦會較久，更徹底洗淨衣物。
變頻 3D 灑水功能1
*經過 BAF（英國過敏協會）認證的防敏洗衣程序能將家居塵蟎減少 99.9%。
*2018 年 12 月以 AATCC 標準經 Intertek 測試。設有「抗皺護理」選項的棉質衣物洗滌程序（3 件不同的恤衫）與不設相關選項的棉質衣物洗滌程序相比。結果或因應不同衣物及環境而有所不同。
*防皺處理為 6 個洗滌程序的額外洗滌功能。
* 圖片僅供參考，部分功能或因個別型號而有所不同。
*2013 年 7 月經 Intertek 測試。針對綠膿桿菌於 12 天內對比最初含菌量而進行的不鏽鋼抗菌效果測試。
總結
尺寸
主要規格
-
最大洗衣量（千克）
8.5
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
600 x 850 x 475
-
蒸氣
有
-
褶皺護理
有
所有規格
尺寸及重量
-
機門開啟 90˚的產品深度（深'' 毫米）
1015
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
600 x 850 x 475
-
重量（千克）
63
-
後蓋至門身的深度（深' 毫米）
535
材質與飾面
-
機體顏色
白色
-
櫃門類型
強化玻璃
容量
-
最大乾衣量 (千克)
5
-
最大洗衣量（千克）
8.5
控制與顯示
-
顯示器類型
LED
-
門鎖顯示器
有
功能
-
AI DD™ 摩打
是
-
補放漏洗衣物
支援
-
直驅式變頻摩打
是
-
蒸氣
有
-
Steam+ 蒸氣洗滌
有
-
滾筒洗衣槽
不鏽鋼
程序
-
棉質衣物
有
-
防敏護理（洗衣機）
有
-
特大棉質
有
-
纖幼衣物
有
-
下載模式
有
-
簡易
有
-
混合洗
有
-
過水+脫水
有
-
14分鐘快速洗
有
-
蒸氣清新
有
-
滾筒清潔
有
-
TurboWash 39
有
-
洗衣+乾衣
有
-
羊毛 (手洗/羊毛)
有
額外選項
-
Wi-Fi
支援
-
補放漏洗衣物
支援
-
蜂鳴器開／關
有
-
兒童安全鎖
有
-
延時結束
有
-
預洗
有
-
遙距控制
有
-
過水 + 脫水
有
-
Rinse+
有
-
脫水
有
-
蒸氣
有
-
水溫
冷水/20/30/40/60/95
-
滾筒清洗
有
-
褶皺護理
有