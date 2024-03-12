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10 公斤 Dual Inverter Heat Pump™ 熱泵乾衣機 (韓國製造)

功能

圖庫

規格

評論

支援

10 公斤 Dual Inverter Heat Pump™ 熱泵乾衣機 (韓國製造)

RH10V9AV2W

10 公斤 Dual Inverter Heat Pump™ 熱泵乾衣機 (韓國製造)

(0)
正面 LG RH10V9AV2W
Dual Inverter Heat Pump™ 熱泵乾衣機

Dual Inverter Heat Pump™
熱泵乾衣機

實現節能省時、便利及潔淨烘乾衣物新標準。
DUAL Inverter Heat Pump™ 雙迴轉變頻熱泵技術
DUAL Inverter Heat Pump™ 雙迴轉變頻熱泵技術

節能、寧靜運作

A -10% 能源效率*

A+++-10% 能源效率*

*按照國際電工委員會 (IEC) 標準，棉質衣物洗滌程序下的節能模式，作出 A+++ 至 D 級的評級。

雙重 10 年保養

雙重 10 年保養

雙迴轉變頻壓縮機及變頻摩打均享有 10年保養。

*10年壓縮機/摩打保養服務 - 此服務只包括壓縮機/摩打保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。

減少用水同時節省時間
Eco Hybrid™ 烘乾技術

慳電定慳時間靈活選擇

Eco Hybrid™ 因你生活習慣，提供不同運作方式，慳電定慳時間由你選擇。

*透過 Intertek 於 2018 年 4 月根據國際電工委員會 (IEC) 標準以棉質衣物程序進行 9 公斤重量的洗衣測試，從中比較省時與節能模式。(RC90U2AV3W)

自動清潔，維持高效乾衣功能
自動清潔冷凝器

自動清潔，
維持高效乾衣功能

清潔冷凝器有助乾衣機保持最佳效能，自動清潔功能讓你有更多時間享受生活。
自動清潔冷凝器

自動清潔冷凝器

冷凝器每個洗衣程序自動清洗 1-3 次*，讓你有更多時間處理其他事情。

*「自動清潔冷凝器」的運作頻率可能會因衣物尺寸和最初含水量而有所不同。
**冷凝器的清潔程度可能因操作環境而有所不同。

去除 99.9% 家居塵蟎
防敏乾衣

去除 99.9% 家居塵蟎

防敏乾衣功能為衣物去除 99.9% 引致過敏或呼吸系統問題的家居塵蟎，改善生活質素。

*經過 BAF (英國過敏協會) 認證的防敏洗衣程序能將家居塵蟎減少 99.9%。

經英國過敏症基金會 (BAF) 認證

 

減少 99.9% 家居塵蟎。

 

 

保持衣物清潔
雙重濾網

保持衣物清潔

雙重濾網可濾去衣物上的微細絨毛，有助維持高效乾衣功能。
確保衣物潔淨如新
織物保護功能

確保衣物潔淨如新

低溫烘乾可減少衣物變形，溫和呵護精緻衣物。
智能感測乾衣

智能感測乾衣

偵測衣物濕度自動設定乾衣時間，最佳乾衣效果，免衣物受過熱受損。
與 ThinQ™ 同步
洗衣及乾衣配搭

與 ThinQ™ 同步

下載 ThinQ™ 手機應用程式，隨時隨地，掌控乾衣機運作。

下載不同乾衣程序

透過 Cycle Download 下載新乾衣程序，例如運動衣物程序、毛毯清新程序、內衣程序及減皺程序。

遙距控制

無論身在何地，都能操控乾衣機運作，同時監測耗能狀況。

Smart Diagnosis™ 智能診斷

Smart Diagnosis™ 智能診斷能迅速排解故障，找出問題所在。

強化玻璃

強化玻璃

使用具有加強耐用的強化玻璃，外觀優雅。
LG 會員招募

LG 會員招募

LG 會員招募 詳情

總結

列印

尺寸

產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
601 × 850 x 690
最大乾衣量 (千克)
10
DUAL Inverter HeatPump 雙迴轉變頻熱泵
機體顏色
白色

主要規格

  • 機體顏色

    白色

  • 最大乾衣量 (千克)

    10

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

    601 × 850 x 690

  • DUAL Inverter HeatPump 雙迴轉變頻熱泵

  • 自動清潔冷凝器

    Auto / Manual

  • ThinQ(Wi-Fi)

所有規格

尺寸及重量

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

    601 × 850 x 690

  • 重量（千克）

    56

材質與飾面

  • 機體顏色

    白色

  • 櫃門類型

    強化玻璃

容量

  • 最大乾衣量 (千克)

    10

控制與顯示

  • 延時定時器

    319 小時

  • 顯示器類型

    LED

  • 門鎖顯示器

  • 數字顯示器

功能

  • 自動清潔冷凝器

    Auto / Manual

  • Dual Dry (EcoHybrid)

  • DUAL Inverter HeatPump 雙迴轉變頻熱泵

  • 雙重棉絨濾網

  • 水量不足顯示器

  • 變頻摩打

    無刷變頻摩打

  • 直驅式變頻摩打

    雙迴轉變頻壓縮機

  • LoadSense

  • 智能感測乾衣

  • 滾筒燈

程序

  • 防敏護理 (乾衣)

  • 寢具清新

  • 冷風

  • 棉質衣物

  • 特大棉質

  • 羽絨激活

  • 下載模式

  • 被褥

  • 晾架乾衣

  • 運動裝

  • 毛巾

  • 暖風

  • 羊毛

額外選項

  • 抗皺

  • 冷凝器護理

    Auto / Manual

  • 乾衣等級

    Iron, Cupboard & Extra

  • 乾衣架乾衣

  • 選時乾衣

  • Wi-Fi

  • 蜂鳴器開／關

  • 兒童安全鎖

  • 滾筒燈

  • 遙距控制

智能科技

  • 下載洗滌程序

  • 遙距啟動與洗滌程序監控

  • ThinQ(Wi-Fi)

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