RH10V9AV2W

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
10 公斤 Dual Inverter Heat Pump™ 熱泵乾衣機 (韓國製造)
*按照國際電工委員會 (IEC) 標準，棉質衣物洗滌程序下的節能模式，作出 A+++ 至 D 級的評級。
*10年壓縮機/摩打保養服務 - 此服務只包括壓縮機/摩打保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。
*透過 Intertek 於 2018 年 4 月根據國際電工委員會 (IEC) 標準以棉質衣物程序進行 9 公斤重量的洗衣測試，從中比較省時與節能模式。(RC90U2AV3W)
*「自動清潔冷凝器」的運作頻率可能會因衣物尺寸和最初含水量而有所不同。
**冷凝器的清潔程度可能因操作環境而有所不同。
*經過 BAF (英國過敏協會) 認證的防敏洗衣程序能將家居塵蟎減少 99.9%。
經英國過敏症基金會 (BAF) 認證
減少 99.9% 家居塵蟎。
下載不同乾衣程序
透過 Cycle Download 下載新乾衣程序，例如運動衣物程序、毛毯清新程序、內衣程序及減皺程序。
遙距控制
無論身在何地，都能操控乾衣機運作，同時監測耗能狀況。
Smart Diagnosis™ 智能診斷
Smart Diagnosis™ 智能診斷能迅速排解故障，找出問題所在。
總結
尺寸
主要規格
-
機體顏色
白色
-
最大乾衣量 (千克)
10
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
601 × 850 x 690
-
DUAL Inverter HeatPump 雙迴轉變頻熱泵
有
-
自動清潔冷凝器
Auto / Manual
-
ThinQ(Wi-Fi)
有
所有規格
尺寸及重量
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
601 × 850 x 690
-
重量（千克）
56
材質與飾面
-
機體顏色
白色
-
櫃門類型
強化玻璃
容量
-
最大乾衣量 (千克)
10
控制與顯示
-
延時定時器
319 小時
-
顯示器類型
LED
-
門鎖顯示器
有
-
數字顯示器
有
功能
-
自動清潔冷凝器
Auto / Manual
-
Dual Dry (EcoHybrid)
有
-
DUAL Inverter HeatPump 雙迴轉變頻熱泵
有
-
雙重棉絨濾網
有
-
水量不足顯示器
有
-
變頻摩打
無刷變頻摩打
-
直驅式變頻摩打
雙迴轉變頻壓縮機
-
LoadSense
有
-
智能感測乾衣
有
-
滾筒燈
有
程序
-
防敏護理 (乾衣)
有
-
寢具清新
有
-
冷風
有
-
棉質衣物
有
-
特大棉質
有
-
羽絨激活
有
-
下載模式
有
-
被褥
有
-
晾架乾衣
有
-
運動裝
有
-
毛巾
有
-
暖風
有
-
羊毛
有
額外選項
-
抗皺
有
-
冷凝器護理
Auto / Manual
-
乾衣等級
Iron, Cupboard & Extra
-
乾衣架乾衣
有
-
選時乾衣
有
-
Wi-Fi
有
-
蜂鳴器開／關
有
-
兒童安全鎖
有
-
滾筒燈
有
-
遙距控制
有
智能科技
-
下載洗滌程序
有
-
遙距啟動與洗滌程序監控
有
-
ThinQ(Wi-Fi)
有