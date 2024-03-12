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WF-DT90TW
9 公斤Dual Inverter Heat Pump™ 熱泵乾衣機 (韓國製造)
(0)
總結
所有規格
設計
-
顏色
白色
-
LED 控制面板
觸控式 LED
智能家電
-
ThinQ™ 應用程式
LG webOS TV¹ / Android / iOS
-
遙控啟動
支援
-
乾衣程序下載
支援
-
運行時間監察及推送通知
支援
-
Smart Diagnosis™ 智能診斷
支援
基本規格
-
類型
前置式
-
乾衣方式
冷凝式
-
乾衣技術
LG 雙迴轉變頻熱泵式
-
感應乾衣
是
-
乾衣量 (公斤)
9
-
儲水箱 (公升)
4.9
-
尺寸 闊 x 高 x 深 (毫米)
600 x 850 x 690
-
淨重量 (公斤)
56.4
-
疊機
支援^
功能
-
乾衣量感應
有
-
溫度及濕度感應
有
-
預約時間 (小時)
3-19 小時
-
增減乾衣時間
有
-
Eco Hybrid™
有
-
抗皺
有
-
運行時間顯示器
有
-
自動清洗冷凝器
有
-
絨毛過濾器
雙重
-
清潔過濾器提示
有
-
清空水箱提示
有
-
記憶功能
有
-
雙向機門
支援*¹
-
兒童安全裝置
有
-
滾筒燈
有
-
零電量備用系統
有
-
提示音
有
標準乾衣程序
-
棉質衣物
有
-
混合纖維
有
-
簡易
有
-
大件
有
-
毛巾
有
特別衣料乾衣程序
-
防敏感/除蟎
有
-
運動裝
有
-
30 分鐘快速乾
有
-
纖幼衣物
有
-
羊毛
有
-
下載模式
有
自訂時間乾衣程序
-
晾架乾衣
有
-
冷風
有
-
暖風
有
自選乾衣程度
-
微乾
有
-
普通
有
-
極乾
有
能源
-
每年耗電量
175kWh
-
能源級數 (A+++ 至 D 等級)
A+++ -10%
-
待機或靜止時耗電量
0.42W
-
靜止關機
10 分鐘
備註
-
*1
需預先通知作安排
-
^
只適用於指定型號 LG 洗衣機
-
1
功能視乎電視型號而定並可能受限。