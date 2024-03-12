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WF-DT90VW
9 公斤 Dual Inverter Heat Pump™ 熱泵乾衣機 (韓國製造)
(0)
總結
尺寸
所有規格
主要功能
-
乾衣技術
熱泵式
-
壓縮機
雙迴轉變頻壓縮機
-
摩打
無刷變頻摩打
-
Wi-Fi
支援
設計
-
機身顏色
白色
-
機門
強化玻璃
基本規格
-
乾衣容量 (公斤)
9
-
乾衣量感應
有
-
溫度及濕度感應
有
-
Eco Hybrid™
有
-
纖維濾網
雙重極細纖維濾網
-
雙向旋轉滾筒
有
-
排水方式
排水管(疊機) / 集水箱
-
更換開門方向
選購
-
LG 洗衣機疊機安裝
指定型號
控制
-
程序選擇
旋鈕 + 觸控
-
顯示屏
LED
-
時間顯示
有
-
門鎖顯示
有
-
濾網清潔提示
有
-
清空水箱提示
有
-
錯誤提示
有
標準乾衣程序
-
一般
棉質衣物、毛巾、恤衫、羊毛、運動裝及被褥
-
呵護
防敏感/除蟎
-
特殊
30分鐘快速乾、寢具清新、羽絨激活、晾架乾衣、冷風、暖風及下載模式
附加功能
-
防皺
有
-
預約完成 (小時)
3-19
-
增減乾衣時間
有
-
清洗冷凝器
自動 / 手動
-
滾筒清潔
有
-
滾筒燈
有
-
兒童鎖
有
-
蜂鳴器開關
有
-
遙控啟動
有
乾衣選項
-
乾衣模式
節能、標準及省時
-
乾衣程度
微乾、普通及極乾
尺吋及重量
-
機身尺吋 (寬 x 高 x 深) (毫米)
600 × 850 x 690
-
機身重量 (公斤)
58