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WF-1408C3W
8 公斤 1400 轉 洗衣機
(0)
總結
所有規格
一般規格
-
洗衣機種類
前置式
-
香港能源效益級別
一級
-
摩打
直驅式變頻摩打
-
洗衣量 (公斤)
8
-
可變脫水轉速 (rpm)
不脫水/400/800/1000/1200/1400
-
多種水溫選擇 (℃)
冷水 / 20 / 30 / 40 / 60 / 95
-
控制
旋鈕 + 觸控LED
-
LG 乾衣機疊機安裝
支援
-
尺寸 闊 x 高 x 深, (毫米)
600 × 850 × 560*(580#)
設計
-
機身顏色
珍珠白
-
旋鈕
晶瑩銀色旋鈕
-
機門
亮麗灰 + 電鍍銀色外框
智能家電
-
ThinQ™ 應用程式
Android / iOS
-
遙控啟動
支援
-
洗滌程序下載
支援
-
運行時間監察及推送通知
支援
-
滾筒清潔提醒
支援
-
Smart Diagnosis™ 智能診斷
支援
功能
-
妙手 6 重洗
有
-
TurboWash™
有
-
不鏽鋼滾筒
有
-
「珍珠按摩」滾筒
有
-
魚尾型提升器
有
-
智能感應
有
-
泡沫感應
有
-
洗衣量感應
有
-
自動平衡
有
-
用水量
有
-
滾筒清潔
有
-
滾筒清潔提醒
透過手機應用程式
-
濾網
有
-
運行中添加衣物
支援
-
兒童安全裝置
有
-
門鎖顯示器
有
-
運行時間顯示器
有
-
蜂鳴器提示
有
-
防霉膠圈
有
-
電路板防潮保護
有
洗滌程序
-
棉質衣物
有
-
特大棉質
有
-
簡易
有
-
混合洗
有
-
夜間洗
有
-
大件
有
-
運動裝
有
-
14 分鐘快速洗
有
-
柔軟護理
有
-
纖幼衣物
有
-
除污護理
有
-
超柔呵護洗
有
-
潔淨處理
有
-
下載模式
有
額外洗滌功能
-
預洗
有
-
深層清潔 / 強力洗
有
-
過水+ (深層過水)
有
-
過水及脫水
有¹
-
淨脫水
有
-
免脫水
有
備註
-
*
深度由前面板至入水喉位
-
#
深度由機門至入水喉位
-
1
透過 ThinQ™ 手機應用程式增強功能。