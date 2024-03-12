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WF-ST1408ZW
8公斤 1400轉TrueSteam™ 洗衣機 (韓國製造)
(0)
所有規格
一般規格
-
洗衣機種類
前置式
-
摩打
直驅式變頻摩打
-
洗衣量 (公斤)
8
-
可變脫水轉速 (rpm)
免脫水/400/800/1000/1400
-
多種水溫選擇 (℃)
冷水/20/40/60/95
-
控制
旋鈕 + 觸控 LED
-
尺寸 闊 x 高 x 深, (毫米)
600 × 850 × 460*(510#)
設計
-
機身顏色
珍珠白
-
旋鈕
銀色菱鑽形旋鈕
-
機門
電鍍銀色
-
纖薄機身
是
TRUESTEAM™ 純蒸氣洗滌
-
蒸氣清新
有
-
防敏感
有
功能
-
妙手 6 重洗
有
-
不鏽鋼滾筒
有
-
「珍珠按摩」滾筒
有
-
魚尾型提升器
有
-
泡沫感應
有
-
洗衣量感應
有
-
Big-in 防震系統
有
-
自動平衡
有
-
用水量
有
-
滾筒清潔
有
-
濾網
有
-
記憶功能
有
-
運行中添加衣物
支援
-
兒童安全裝置
有
-
門鎖顯示器
有
-
運行時間顯示器
有
-
預約完成時間 (小時)
3-19
-
蜂鳴器提示
有
-
防霉膠圈
有
-
電路板防潮保護
有
洗滌程序
-
棉質衣物
有
-
特大棉質
有
-
簡易
有
-
混合洗
有
-
夜間洗
有
-
大件
有
-
運動裝
有
-
深色洗
有
-
纖幼衣物
有
-
羊毛
有
-
30分鐘快速洗
有
-
強力洗60
有
額外洗滌功能
-
預洗
有
-
深層清潔 / 強力洗
有
-
活性過水
有
-
過水+ (深層過水)
2 級
-
過水+脫水
有
-
淨脫水
有
-
免脫水
有
-
免排水
有
備註
-
*
深度由前面板至入水喉位
-
#
深度由機門至入水喉位