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WT-WHE90SW
9 公斤 750 轉 TurboWash3D™ 蒸氣洗衣機
(0)
總結
所有規格
一般規格
-
洗衣機種類
頂揭式
-
香港能源效益級別
1
-
摩打
直驅式變頻摩打
-
洗衣量 (公斤)
9
-
可變脫水轉速 (rpm)
750
-
控制
觸控 + LED 顯示
-
LG 乾衣機疊機安裝
不支援
-
尺寸 闊 × 高 × 深 (毫米)
540 × 945 × 540
-
淨量 (公斤)
38
-
包裝尺寸 闊 × 高 × 深 (毫米)
655 x 1035 x 645
-
連包裝重量 (kg)
43
-
排水方式
排水泵 (高水位)
-
機門打開時高度 (毫米)
1240
設計
-
機身顏色
珍珠白
-
機門
特大強化玻璃
智能家電
-
ThinQ™ 應用程式
LG webOS TV¹ / Android / iOS
-
遙控啟動
有
-
洗滌程序下載
有
-
運行時間監察及推送通知
有
-
滾筒清潔提醒
有
-
Smart Diagnosis™ 智能診斷
有
功能
-
妙手 6 重洗
有
-
TurboWash™
有
-
蒸氣技術
有
-
不鏽鋼滾筒
有
-
智能感應
有
-
洗衣量感應
有
-
自動平衡
有
-
用水量
自動
-
滾筒清潔
有
-
濾網
自動清洗濾網
-
記憶功能
有
-
運行中添加衣物
有
-
兒童安全裝置
有
-
門鎖顯示器
有
-
運行時間顯示器
有
-
預約完成時間 (小時)
3-18
-
蜂鳴器提示
有
-
主機板防水防潮
有
洗滌程序
-
標準
有
-
Smart Rinse
有
-
強力洗
有
-
快速洗
有
-
預洗+標準
有
-
柔軟衣物
有
-
大件
有
-
運動裝
有
-
毛巾
有
-
滾筒除菌 (熱力)
有
-
防敏感
有
-
下載模式
有
額外洗滌功能
-
預洗
有
-
深層過水
有
-
浸泡
有
-
風乾
有
-
過水+脫水
有
-
淨過水
有
-
淨脫水
有
備註
-
1
功能視乎電視型號而定並可能受限。