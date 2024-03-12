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Styler 衣物護理機 Objet Collection 樺木白 (3 件衣服)

功能

圖庫

規格

評論

支援

  • 禮品：專用兒童衣架、針織衣物衣架及芳香紙 (各一)
    禮品將與產品同時送出。條款及細則

Styler 衣物護理機 Objet Collection 樺木白 (3 件衣服)

S3BNF

Styler 衣物護理機 Objet Collection 樺木白 (3 件衣服)

(0)
正面 LG S3BNF
頁面顯示 LG Objet Collection Styler 衣物護理機 (樺木白)。
LG Objet Collection

締造完美空間

LG Objet Collection Styler 衣物護理機 採用時尚設計，營造現代化潔淨空間。

頁面顯示置於衣帽間的 LG Objet Collection Styler 衣物護理機 (蒼林綠)，與周邊傢俱相得益彰。

頁面顯示 LG Objet Collection Styler 衣物護理機置於衣帽間的內置衣櫥中。

頁面顯示 LG Objet Collection Styler 衣物護理機置於衣帽間的內置衣櫥中。

頁面顯示置於衣帽間的 LG Objet Collection Styler 衣物護理機 (蒼林綠)。

在任何空間都能營造自然氣氛

LG Objet Collection Styler 衣物護理機能完美融入不同空間與環境。無論在設計、顏色及材質均能與任何室內設計保持和諧一致。

這是一台樺木白色的 Styler 衣物護理機。

這是一台霧綠色的 Styler 衣物護理機。

頁面顯示置於衣帽間的 Styler 衣物護理機。

頁面顯示置於衣帽間的 Styler 衣物護理機。

頁面顯示置於衣帽間的 Styler 衣物護理機，與周邊傢俱相得益彰。

頁面顯示置於衣帽間的 Styler 衣物護理機，與周邊傢俱相得益彰。

為您創造美好生活

這圖像顯示衣服掛在 Styler 衣物護理機上，並從一側移到另一側。

擺動除塵

 

圖像顯示了 LG TrueSteam™ 的產品內部，並且其對衣物的作用。

蒸氣除菌

 

針織品堆疊在桌上。

溫和烘乾

 

顯示流動荧幕和圖示，介紹 Styler 衣物護理機的功能。

智能護理

擺動除塵　撫平皺褶

LG 擺動式衣架每分鐘輕輕擺動 200 次，甩走衣服上的微塵並去除皺褶。
顯示了擺動式衣架在外套上的作用。

*經過 Intertek 測試，能有效去除 99% 微塵。

空白畫面，無內容顯示。
蒸氣除菌

衣物消毒，無懼損傷

TrueSteam™ 蒸氣洗滌技術為難以清洗的布料和衣物輕鬆消毒殺菌，締造更健康家居。
圖像顯示了 LG TrueSteam™ 的產品內部，並且其對衣物的作用。

空白畫面。

高溫蒸氣　去除有害物質

TrueSteam™ 蒸氣洗滌技術可以有效去除衣物上可能存在的有害化學物質。

這是使用 TrueSteam™ 蒸氣洗滌技術去除衣服上灰塵和細菌的圖像。

清新除臭

輕鬆去除異味，讓你的衣物、被褥、毛絨玩具等煥然一新。

頁面顯示你可以使用 Styler 衣物護理機清爽打理衣物。

輕鬆清潔難以清洗的衣物

不添加刺激性化學物質，輕鬆為難以清洗的衣物進行消毒。

頁面顯示泰迪熊和袋子等物品籠罩在 Styler 衣物護理機的蒸汽之間。

*經英國過敏協會 (BAF) 認證，可减少對塵蟎、細菌 (大腸桿菌和金黃葡萄球菌) 及病毒 (甲型流感 [H3N2 病毒]、甲型流感 [H1N1 病毒]、人類冠狀病毒229E [hCoV-229E]、PEV、IBRV、ICHV、PEDV 和 MHV) 的接觸。
*經過 Intertek 測試，用常溫殺菌程序可消滅 99.9% 細菌 (金黃葡萄球菌、綠膿桿菌和肺炎球菌)。

*經 CHEARI 測試，LG Objet Collection Styler 衣物護理機的除味 (煙味) 項目結果為「合格」。(報告編號：WXh-21-10433)

空白頁面。
校服*護理

日常呵護校服

LG Styler 衣物護理機的 TrueSteam™ 蒸氣洗滌技術能讓校服保持乾爽整潔，去除異味和皺褶。
在這段影片中，「TrueSteam」從身穿校服的學生身後的 Styler 衣物護理機中溢出，讓衣物變得乾淨芳香。
白色空白背景，中間有兩條灰色垂直邊框。
減少衣物受損

輕鬆呵護你心愛的衣物

讓你心愛的衣物進行日常護理，即使難以清潔的珍貴衣服也能輕鬆應付。

衣帽間有一台 Styler 衣物護理機和衣架。

淺灰色背景，沒有圖案或文字，營造出簡約、寧靜的感覺。

溫和烘乾

低溫烘乾技術快速烘乾平常需乾洗的精緻衣物。

一個人拿著一些已經烘乾的針織衫。

燙平褲裝摺紋

LG Objet Collection Styler 衣物護理機的褲紋熨貼器可去除褲裝皺摺，同時保持原有的褲線。

頁面显示敞開的 Styler 衣物護理機機門，一條長褲置於機門內的褲紋熨貼器。

同時讓衣物和家居保持乾燥清新1
輕鬆除濕

同時讓衣物和家居保持乾燥清新

烘乾技術還能從空氣中吸收多達 10L 水分，為室內空間除濕。

機門開啟的 Styler 衣物護理機顯示水分進入。

* 請將機門打開 45º 使用。如果關上機門，程序將不會運行。
* 抽濕程序結束前水箱 (1.8L) 可能已注滿，具體情況取決於實際環境。
* 基於 2 小時的抽濕程序。
* LG 測試結果或因不同環境而異。
智能生活由 LG ThinQ™ 開始1
智能衣物護理

智能生活由 LG ThinQ™ 開始

使用 LG ThinQ™ 應用程式下載更多護理模式、檢查護理程序時間、電量使用情況以及更多其他資訊。

圖像顯示一部手提電話，上面顯示 Styler 衣物護理機和 ThinQ 螢幕。在手提電話周圍，顯示著介紹 ThinQ 功能的圖示。

空白米白色背景。

隨時隨地　遙距操控

使用 LG ThinQ™ 應用程式遙距操控 LG Styler 衣物護理機，檢查護理程序的剩餘時間，並在護理程序完成後獲得通知。

男人正在看手機。

下載額外護理模式

使用 LG ThinQ™ 應用程式下載特殊材質專用的護理模式。

女人正在看手機，她的衣物掛在 Styler 衣物護理機上。

*螢幕影像及文字為模擬效果

常見問題

Q.

我可以用 Styler 為哪類型衣物進行護理？

A.

Styler 可以護理各種物品，包括服裝及非服裝類物品。你可以用它來護理床上用品、孩子的玩具，當然還有你心愛的衣物。Styler 還可以為絲綢、皮革、羊絨和羊毛等不同類型的材質進行護理。也就是說，你可以將一件真絲襯衫和一條瑜伽褲放入同一部機器之中，並且獲得同樣清新潔淨的效果。我們不建議將鞋履放入 Styler，並應在將物品放入 Styler 之前，先查看衣物標籤和洗滌指南。

Q.

使用 Styler 有什麼貼士嗎？

A.

使用前應先檢查過濾器內是否藏有絨毛，使用後盡量保持過濾器清潔。過濾器如有絨毛積聚，可能會影響 Styler 效能。在開始洗滌程序前，請確保 Styler 的機門沒有卡住任何衣物，以免妨礙機門正常關閉。

Q.

我應該如何清潔 LG Objet Collection 產品？

A.

A) 如要清潔機器外部，請在溫水中放入溫和清潔劑，並使用乾淨的海綿或抹布輕抹，再以抹布徹底擦乾。請勿使用磨蝕性、刺激性的清潔劑或骯髒的抹布。請使用同一條抹布以順紋方向拭擦，可以有效減少表面出現染色或變色的情況。
B) 請參閱用戶手冊，了解你的 LG Objet Collection 產品更詳細的清潔指南。

Q.

Styler 衣物護理機可以安裝在何處？

A.

Styler 可以安裝在客廳、衣帽間、洗衣間……你能想到的任何地方！我們建議你在 Styler 上方預留約 20 厘米的空間，並在側面和背面預留約 5 厘米空間作通風之用。只需插上電源，並裝滿水箱，即可開始使用 Styler！更詳細的安裝說明，請查看用戶手冊！

Q.

Styler 會推出不同顏色版本嗎？

A.

LG 與專家合作，將為 Styler 推出不同顏色選擇，融入任何家居設計。除 Objet Collection 外，亦推出不同顏色及材質的常規 Styler 產品。

總結

列印

尺寸

Styler_Dimension
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
445 x 1850 x 585
容量
衣物x3 褲子x1
機身顏色
樺木白
顯示器類型
觸控式LED

所有規格

尺寸及重量

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

    445 x 1850 x 585

  • 重量（千克）

    83

材質與飾面

  • 機身顏色

    樺木白

容量

  • 容量

    衣物x3 褲子x1

控制與顯示

  • 顯示器類型

    觸控式LED

功能

  • 內部照明

    支援

  • 擺動衣架

    支援

  • 雙向式機門

    支援 (收費服務)

  • TrueSteam 純水蒸氣

    支援

程序

  • 溫和烘乾 - 常溫

    支援

  • 清新除臭 - 強力

    支援

  • 清新除臭 - 輕微

    支援

  • 清新除臭 - 常溫

    支援

  • 殺菌 - 精致衣物

    支援

  • 殺菌 - 厚重衣物

    支援

  • 殺菌 - 常溫

    支援

  • 特殊護理 - 校服

    支援

  • 特殊護理 - 運動裝

    支援

  • 特殊護理 - 西裝/外套

    支援

  • 特殊護理 - 羊毛/針織

    支援

智能科技

  • 智能診斷

    支援

  • 下載洗滌程序

    支援

  • ThinQ(Wi-Fi)

    LG webOS TV¹ / Android / iOS

選項／配件

  • 褲架

    1

  • 衣架

    2

  • 層架

    1

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