Styler 可以護理各種物品，包括服裝及非服裝類物品。你可以用它來護理床上用品、孩子的玩具，當然還有你心愛的衣物。Styler 還可以為絲綢、皮革、羊絨和羊毛等不同類型的材質進行護理。也就是說，你可以將一件真絲襯衫和一條瑜伽褲放入同一部機器之中，並且獲得同樣清新潔淨的效果。我們不建議將鞋履放入 Styler，並應在將物品放入 Styler 之前，先查看衣物標籤和洗滌指南。

