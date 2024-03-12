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Styler 衣物護理機 Objet Collection 蒼林綠 (3 件衣服)
在任何空間都能營造自然氣氛
為您創造美好生活
擺動除塵 撫平皺褶
*經過 Intertek 測試，能有效去除 99% 微塵。
綠色背景。
高溫蒸氣 去除有害物質
這是使用 TrueSteam™ 蒸氣洗滌技術去除衣服上灰塵和細菌的圖像。
清新除臭
頁面顯示你可以使用 Styler 衣物護理機清爽打理衣物。
輕鬆清潔難以清洗的衣物
頁面顯示泰迪熊和袋子等物品籠罩在 Styler 衣物護理機的蒸汽之間。
*經英國過敏協會 (BAF) 認證，可减少對塵蟎、細菌 (大腸桿菌和金黃葡萄球菌) 及病毒 (甲型流感 [H3N2 病毒]、甲型流感 [H1N1 病毒]、人類冠狀病毒229E [hCoV-229E]、PEV、IBRV、ICHV、PEDV 和 MHV) 的接觸。
*經過 Intertek 測試，用常溫殺菌程序可消滅 99.9% 細菌 (金黃葡萄球菌、綠膿桿菌和肺炎球菌)。
*經 CHEARI 測試，LG Objet Collection Styler 衣物護理機的除味 (煙味) 項目結果為「合格」。(報告編號：WXh-21-10433)
衣帽間有一台 Styler 衣物護理機和衣架。
綠色背景，純色無任何圖案或文字。
溫和烘乾
一個人拿著一些已經烘乾的針織衫。
燙平褲裝摺紋
頁面显示敞開的 Styler 衣物護理機機門，一條長褲置於機門內的褲紋熨貼器。
機門開啟的 Styler 衣物護理機顯示水分進入。
* 抽濕程序結束前水箱 (1.8L) 可能已注滿，具體情況取決於實際環境。
* 基於 2 小時的抽濕程序。
* LG 測試結果或因不同環境而異。
圖像顯示一部手提電話，上面顯示 Styler 衣物護理機和 ThinQ 螢幕。在手提電話周圍，顯示著介紹 ThinQ 功能的圖示。
綠色的純色背景。
隨時隨地 遙距操控
男人正在看手機。
下載額外護理模式
女人正在看手機，她的衣物掛在 Styler 衣物護理機上。
*螢幕影像及文字為模擬效果
常見問題
我可以用 Styler 為哪類型衣物進行護理？
Styler 可以護理各種物品，包括服裝及非服裝類物品。你可以用它來護理床上用品、孩子的玩具，當然還有你心愛的衣物。Styler 還可以為絲綢、皮革、羊絨和羊毛等不同類型的材質進行護理。也就是說，你可以將一件真絲襯衫和一條瑜伽褲放入同一部機器之中，並且獲得同樣清新潔淨的效果。我們不建議將鞋履放入 Styler，並應在將物品放入 Styler 之前，先查看衣物標籤和洗滌指南。
使用 Styler 有什麼貼士嗎？
使用前應先檢查過濾器內是否藏有絨毛，使用後盡量保持過濾器清潔。過濾器如有絨毛積聚，可能會影響 Styler 效能。在開始洗滌程序前，請確保 Styler 的機門沒有卡住任何衣物，以免妨礙機門正常關閉。
我應該如何清潔 LG Objet Collection 產品？
A) 如要清潔機器外部，請在溫水中放入溫和清潔劑，並使用乾淨的海綿或抹布輕抹，再以抹布徹底擦乾。請勿使用磨蝕性、刺激性的清潔劑或骯髒的抹布。請使用同一條抹布以順紋方向拭擦，可以有效減少表面出現染色或變色的情況。
B) 請參閱用戶手冊，了解你的 LG Objet Collection 產品更詳細的清潔指南。
Styler 衣物護理機可以安裝在何處？
Styler 可以安裝在客廳、衣帽間、洗衣間……你能想到的任何地方！我們建議你在 Styler 上方預留約 20 厘米的空間，並在側面和背面預留約 5 厘米空間作通風之用。只需插上電源，並裝滿水箱，即可開始使用 Styler！更詳細的安裝說明，請查看用戶手冊！
Styler 會推出不同顏色版本嗎？
LG 與專家合作，將為 Styler 推出不同顏色選擇，融入任何家居設計。除 Objet Collection 外，亦推出不同顏色及材質的常規 Styler 產品。
總結
尺寸
所有規格
尺寸及重量
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產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
445 x 1850 x 585
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重量（千克）
83
材質與飾面
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機身顏色
蒼林綠
容量
-
容量
衣物x3 褲子x1
控制與顯示
-
顯示器類型
觸控式LED
功能
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內部照明
支援
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擺動衣架
支援
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雙向式機門
支援 (收費服務)
-
TrueSteam 純水蒸氣
支援
程序
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溫和烘乾 - 常溫
支援
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清新除臭 - 強力
支援
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清新除臭 - 輕微
支援
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清新除臭 - 常溫
支援
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殺菌 - 精致衣物
支援
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殺菌 - 厚重衣物
支援
-
殺菌 - 常溫
支援
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特殊護理 - 校服
支援
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特殊護理 - 運動裝
支援
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特殊護理 - 西裝/外套
支援
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特殊護理 - 羊毛/針織
支援
智能科技
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智能診斷
支援
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下載洗滌程序
支援
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ThinQ(Wi-Fi)
LG webOS TV¹ / Android / iOS
選項／配件
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褲架
1
-
衣架
2
-
層架
1