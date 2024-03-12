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S3MFC
Styler 衣物護理機 鏡面黑 (3 件衣服)
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LG Styler 衣物護理機
快速消滅細菌致敏原
穿著了一整天的衣服容易附著有害灰塵、細菌和致敏原。
LG Styler 為衣服即時消毒，助您保持衣服時刻清潔衛生。
LG Styler 為衣服即時消毒，助您保持衣服時刻清潔衛生。
時刻保持衣物潔淨如新
於家中快速潔淨衣物，去除異味、有害污染物及摺紋等，同時亦可乾衣除濕。
幾個人在日光下走過，右邊是一台LG智能衣櫥，釋放蒸汽。
*包括流感、冠狀病毒及細菌、大腸桿菌、金黃葡萄球菌及霉菌等。
經過 Intertek 測試
常溫殺菌程序可消滅 99.9% 細菌 (金黃葡萄球菌、綠膿桿菌和肺炎球菌)。
經英國過敏協會 (BAF) 認證
可减少對塵蟎、細菌 (大腸桿菌和金黃葡萄球菌) 及病毒 (甲型流感 [H3N2 病毒]、甲型流感 [H1N1 病毒]、人類冠狀病毒229E [hCoV-229E]、PEV、IBRV、ICHV、PEDV 和 MHV) 的接觸。
ThinQ™ 智能家電
透過 ThinQ™ 手機應用程式，隨時隨地掌控衣物的護理情況。下載更多護理模式，獲享最新先進功能。
手持智能手機控制LG ThinQ衣物護理機，顯示剩餘時間和模式設定，右側顯示護理機設備。
額外護理模式
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總結
尺寸
所有規格
尺寸及重量
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
445 x 1850 x 585
-
重量（千克）
83
材質與飾面
-
機身顏色
鏡面黑
容量
-
容量
衣物x3 褲子x1
控制與顯示
-
顯示器類型
觸控式LED
功能
-
內部照明
支援
-
擺動衣架
支援
-
雙向式機門
支援 (收費服務)
-
TrueSteam 純水蒸氣
支援
程序
-
溫和烘乾 - 常溫
支援
-
溫和烘乾 - 雨/雪
支援
-
清新除臭 - 強力
支援
-
清新除臭 - 輕微
支援
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清新除臭 - 常溫
支援
-
殺菌 - 精致衣物
支援
-
殺菌 - 厚重衣物
支援
-
殺菌 - 常溫
支援
-
特殊護理 - 校服
支援
-
特殊護理 - 運動裝
支援
-
特殊護理 - 西裝/外套
支援
-
特殊護理 - 羊毛/針織
支援
智能科技
-
智能診斷
支援
-
下載洗滌程序
支援
-
ThinQ(Wi-Fi)
LG webOS TV¹ / Android / iOS
選項／配件
-
褲架
1
-
衣架
2
-
層架
1