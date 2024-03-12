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Styler 衣物護理機 慕雪白 (3 件衣服)

功能

圖庫

規格

評論

支援

Styler 衣物護理機 慕雪白 (3 件衣服)

S3WFS

Styler 衣物護理機 慕雪白 (3 件衣服)

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正面 LG S3WFS

LG Styler 衣物護理機
快速消滅細菌致敏原

穿著了一整天的衣服容易附著有害灰塵、細菌和致敏原。
LG Styler 為衣服即時消毒，助您保持衣服時刻清潔衛生。

時刻保持衣物潔淨如新

於家中快速潔淨衣物，去除異味、有害污染物及摺紋等，同時亦可乾衣除濕。

幾個人在日光下走過，右邊是一台LG智能衣櫥，釋放蒸汽。

LG西裝護理技術展示：搖動、蒸氣和烘乾，三個步驟分別展示在左、中、右的西裝外套上。
專利衣物護理技術

擺動式衣架 x TrueSteam™ 純水蒸氣

擺動式衣架模擬人手揮動衣物，以每分鐘 200 次擺動強力甩走灰塵，同時製造更多空間讓純水蒸氣接觸衣物，深入物料纖維，殺滅 99.9% 細菌病毒*、塵蟎及致敏原。同時去除衣物上的異味及摺紋，過程中不需添加額外化學物質。低溫衣物烘乾，避免衣物因高溫造成收縮或受損。

*包括流感、冠狀病毒及細菌、大腸桿菌、金黃葡萄球菌及霉菌等。

清新除臭及去皺 3

清新除臭及去皺

只需一按即可輕鬆護理西裝、裙及毛衣等各種衣物，讓您的衣著外觀時刻保持最佳狀態。異味不再，衣物潔淨如新！
有效殺滅 99.9% 致敏原及細菌4

有效殺滅 99.9%
致敏原及細菌

TrueSteam™ 蒸氣洗滌技術使用純水蒸氣去除 99.9% 致敏原及細菌，消滅流感及冠狀病毒，即使微細至難以肉眼看到的細塵均能清除。潔衣過程無需添加化學物質，任何難以清洗的布料及衣物都可輕鬆潔淨。

經過 Intertek 測試

常溫殺菌程序可消滅 99.9% 細菌 (金黃葡萄球菌、綠膿桿菌和肺炎球菌)。

經英國過敏協會 (BAF) 認證

可减少對塵蟎、細菌 (大腸桿菌和金黃葡萄球菌) 及病毒 (甲型流感 [H3N2 病毒]、甲型流感 [H1N1 病毒]、人類冠狀病毒229E [hCoV-229E]、PEV、IBRV、ICHV、PEDV 和 MHV) 的接觸。

防止衣物收縮或受損3
溫和烘乾

防止衣物收縮或受損

使用熱泵式低溫烘乾技術，
衣物不會於烘乾過程中因過熱而變形或受損。擺脫衣物霉味潮濕，回復乾爽潔淨！
燙平褲裝摺紋 3
褲裝保養與抗皺

燙平褲裝摺紋

褲紋熨貼器可迅速解決一般褲裝摺紋問題，保持褲裝平整筆挺。

ThinQ™ 智能家電

透過 ThinQ™ 手機應用程式，隨時隨地掌控衣物的護理情況。下載更多護理模式，獲享最新先進功能。

一個人用智能手機控制右邊的LG ThinQ家電，顯示監控和下載模式。

額外護理模式

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LG 會員招募1

LG 會員招募

LG 會員招募 詳情

總結

列印

尺寸

Styler_Dimension
尺寸 (寬 x 高 x 深) (厘米)
44.5 x 185 x 58.5 厘米
容量
衣物x3 褲子x1
顏色
慕雪白
LED控制面板
觸控式LED

所有規格

基本規格

  • 顏色

    慕雪白

  • LED控制面板

    觸控式LED

  • 尺寸 (寬 x 高 x 深) (厘米)

    44.5 x 185 x 58.5 厘米

  • 全機重量 (公斤)

    83公斤

  • 容量

    衣物x3 褲子x1

  • 雙向式機門

    支援 (收費服務)

功能

  • TrueSteam® 蒸氣護理技術

    支援

  • 熱泵式乾衣技術

    支援

  • 擺動衣架

    支援

  • LED 照明

    支援

智能家電

  • ThinQ™ 應用程式

    LG webOS TV¹ / Android / iOS

  • 下載額外護理模式

    支援

  • 遙控操作

    支援

  • Smart Diagnosis™ 智能診斷

    支援

護理模式

  • 清新除臭

    輕微、標準、強力

  • 特殊護理

    羊毛或針織物料、西裝/大衣、運動服

  • 除菌

    一般衣物、寢具、精細衣物、大型衣物

  • 溫和烘乾

    一般衣物、雨天

配件

  • 衣架

    2件

  • 褲架

    1件

  • 層架

    1 件

保養

  • 全機

    2年保養

  • 壓縮機

    10年保養

備註

  • 1

    功能視乎電視型號而定並可能受限。

*備註

  • 10年變頻式壓縮機保養服務

    此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。

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