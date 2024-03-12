We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Styler 衣物護理機 慕雪白 (3 件衣服)
LG Styler 衣物護理機
快速消滅細菌致敏原
LG Styler 為衣服即時消毒，助您保持衣服時刻清潔衛生。
時刻保持衣物潔淨如新
幾個人在日光下走過，右邊是一台LG智能衣櫥，釋放蒸汽。
*包括流感、冠狀病毒及細菌、大腸桿菌、金黃葡萄球菌及霉菌等。
經過 Intertek 測試
常溫殺菌程序可消滅 99.9% 細菌 (金黃葡萄球菌、綠膿桿菌和肺炎球菌)。
經英國過敏協會 (BAF) 認證
可减少對塵蟎、細菌 (大腸桿菌和金黃葡萄球菌) 及病毒 (甲型流感 [H3N2 病毒]、甲型流感 [H1N1 病毒]、人類冠狀病毒229E [hCoV-229E]、PEV、IBRV、ICHV、PEDV 和 MHV) 的接觸。
ThinQ™ 智能家電
一個人用智能手機控制右邊的LG ThinQ家電，顯示監控和下載模式。
額外護理模式
Alt text
總結
尺寸
所有規格
基本規格
-
顏色
慕雪白
-
LED控制面板
觸控式LED
-
尺寸 (寬 x 高 x 深) (厘米)
44.5 x 185 x 58.5 厘米
-
全機重量 (公斤)
83公斤
-
容量
衣物x3 褲子x1
-
雙向式機門
支援 (收費服務)
功能
-
TrueSteam® 蒸氣護理技術
支援
-
熱泵式乾衣技術
支援
-
擺動衣架
支援
-
LED 照明
支援
智能家電
-
ThinQ™ 應用程式
LG webOS TV¹ / Android / iOS
-
下載額外護理模式
支援
-
遙控操作
支援
-
Smart Diagnosis™ 智能診斷
支援
護理模式
-
清新除臭
輕微、標準、強力
-
特殊護理
羊毛或針織物料、西裝/大衣、運動服
-
除菌
一般衣物、寢具、精細衣物、大型衣物
-
溫和烘乾
一般衣物、雨天
配件
-
衣架
2件
-
褲架
1件
-
層架
1 件
保養
-
全機
2年保養
-
壓縮機
10年保養
備註
-
1
功能視乎電視型號而定並可能受限。
*備註
-
10年變頻式壓縮機保養服務
此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。