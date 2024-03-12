擺動式衣架模擬人手揮動衣物，以每分鐘 200 次擺動強力甩走灰塵，同時製造更多空間讓純水蒸氣接觸衣物，深入物料纖維，殺滅 99.9% 細菌病毒*、塵蟎及致敏原。同時去除衣物上的異味及摺紋，過程中不需添加額外化學物質。低溫衣物烘乾，避免衣物因高溫造成收縮或受損。