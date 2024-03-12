Styler 衣物護理機 鏡面黑 (內置手提蒸氣掛熨機)

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簡易的日常衣物護理
雙重純水蒸氣技術
99% 殺菌、除臭
智慧擺動式衣架技術
去除 99% 灰塵
內置手提高壓蒸氣掛熨機
高壓蒸氣去除皺褶
99% 殺菌、除臭，衣物全年潔淨如新
DUAL TrueSteam™ 可因應不同布料類型應用適量蒸氣。
*經 Intertk 於 2023 年 9 月進行測試，使用常溫殺菌程序可消滅 99.9% 細菌 (金黃葡萄球菌、綠膿桿菌、大腸桿菌和肺炎球菌)。
**圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
徹底清除灰塵，細心呵護衣物
以每分鐘最高可擺動 350 次，去除衣物上 99% 的灰塵，同時減少機身震動。
抖動
有效去除衣物表面的灰塵及微塵。
擺動
均勻散發蒸氣，使衣物減少皺褶並增強清新效果。
甩動
透過甩動衣物更有效地去除皺褶。
吹動
將風吹進衣物內部，以保持其形狀。
搖動
使用輕柔的動作來防止損壞衣物表面的編織或紋理。
整平
透過擺動式衣架的輕微移動和空氣流動平整衣物。
*經 Intertek 於 2023 年 11 月進行測試，使用精細除塵程序可減少 99% 飄浮在 LG Styler 衣物護理機內的微細灰塵。
**經LG實驗室測試，新款Styler的擺動衣架以最大轉速運行時，搭配5組擺動衣架，與一般Styler相比可减少62%的震動。(平均震動：145㎛ → 55㎛) 測試結果或因不同衣物和環境而異。
***圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
只需 18 分鐘即可完成
全新 DUAL Inverter HeatPump™ 雙迴轉變頻熱泵可提升效率，將模式的運作時間縮短至 18 分鐘。
*經 Intertek 於 2024 年 4 月進行測試，測試對象為配備快速清新程序的全新 LG Styler。結果可能會因衣物的數量和狀況而有所不同。
**圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
智能偵測感應器
使用智能偵測感應器，一切在掌控之中
如果衣物從衣架上掉下來，您會透過 LCD 螢幕或 ThinQ 手機應用程式自動收到通知。
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
LCD 智能觸控式顯示屏
輕鬆簡單操作，一切盡在您掌握之中
為了提升便利性，互動式用戶介面優先排序顯示您最常用的模式，並提供即時更新。
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
下載為您定制的模式，遙距控制 LG Styler
透過 ThinQ™ 手機應用程式，隨時隨地掌控衣物的護理情況。
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
常見問題
我想了解如何使用 Styler。
- (使用自來水) 裝滿位於 Styler 底部的水箱。
- 首次使用時，會用完一整個水箱的水。
- 倒掉排水箱中的水。
- 取出位於 Styler 左下角的香薰盒，放入芳香紙。
- 為了防止衣物掉下，將衣物掛上衣架後，請確保扣好鈕扣和拉上拉鍊。
- 將衣架緊密放置在 (擺動式衣架) 掛勾槽內。
- 按下電源按鈕，然後選擇您想要的程序。
- 選擇所需程序後，按下「開始」按鈕啟動產品。
* 本內容為所有使用者使用而建立，可能包含與您所購買產品不同的圖片或細節。
我要在哪裡及如何安裝產品？
請將產品安裝在溫度不低於 10℃ 或不高於 35℃ 的環境中。如果環境溫度超出建議範圍，可能會導致產品性能降低和/或產品故障。
此外，請確保產品安裝在通風良好的房間內，產品上方至少留出至少 20 厘米的空間，側面和後方至少留出 5 厘米的空間。為防止擺動式衣架在運作過程中出現不必要的搖晃或震動，請將產品安裝在平坦的表面上。
透過旋轉產品底部前方的下支腳可以調整產品的平整度。
如果產品安裝在牆壁旁邊，請在側面留出至少 5 厘米的空間，以防門與牆壁碰撞。
如何可以平整皺褶、去除衣物上的異味或污垢？
Styler 採用專利的蒸氣和擺動式衣架技術，可平整皺褶、去除污垢和異味。
應用蒸氣可將衣物上的污垢和異味粒子分離，然後每分鐘運行 350 轉的擺動式衣架便可輕鬆地將其刷掉。
Intertek 的測試顯示，[除塵] 程序可平均去除衣物上 99% 的微細灰塵。
與乾洗不同，LG Styler 護理衣物時無需使用化學品。
擺動式衣架何時會運作？
Styler 的操作順序如下：準備蒸氣 → 預熱 → 清新 (應用蒸氣 + 維持溫度) → 烘乾 (準備烘乾 + 烘乾)。
擺動式衣架從清新模式的應用蒸汽至維持溫度階段都在運作，每個程序的運行時間和轉速都不同。
除殺菌和寢具程序外，擺動式衣架會在所有程序中運行，而在殺菌和寢具程序中，則會使用架子代替擺動式衣架。
在處理毯子等寢具時，最大負載是多少？
只有薄毯子可以用 Styler 進行消毒。
毯子和被子重量應為 1.5 公斤 (kg) 或以下。
如果您沒有毯子掛架，請將毯子放在架子上。
毯子在殺菌後可能需要更長的時間來烘乾。(在這種情況下，請使用時間選擇功能來進行額外烘乾)。
我可以烘乾鞋履或為其殺菌嗎？
易受蒸汽影響的鞋履物料可能會在使用這產品的過程中受到損壞。
(鞋履或含有海綿或黏性物料的產品可能會受損)
不建議將鞋履放入清潔衣物的處理程序中。
我想了解預約功能。
如果您需要將衣物長時間放置在 Styler 內，請嘗試使用預約功能。
將衣物放入 Styler 中，然後按下電源按鈕。
選取您想要的程序，然後按下設定按鈕，使用預約功能設定您希望完成運作的時間。
設定的時間範圍為 3 小時至 19 小時，如果您設定的時間是 5 小時，選定的程序便會在 5 小時後結束。
* 操作過程中請勿打開機門。水可能會從內壁滴到地板上。
* 本內容為所有使用者使用而建立，可能包含與您所購買產品不同的圖片或細節。
水箱注滿水後可以使用多久？
根據清新模式，Styler 在注滿水箱的情況下可以運行 3 至 4 次 (在強效模式下則可運行 2 次)。
不過，首次使用時，會利用整個水箱的水來填滿內部的蒸氣產生系統。
當出現加水通知時，只需加滿水箱即可。
使用前必須將水箱注滿。
使用過濾水有助延長產品的使用壽命並提高其性能。
如何使用托盤？
托盤可防止碎屑進入產品底部，並保護機腳表面。(安全防護裝置) 它還可以防止在蒸氣噴射過程中可能出現的小量冷凝水滴落到地板上。
打開 Styler 的機門，檢查底部。
將專用托盤放置在 Styler 前方。
將托盤左側的掛鉤鉤到底腳上，直到其卡入到位。
我想知道如何讓 Styler 保持性能良好。
- 使用柔軟的布料清除產品內部的灰塵。
- 如果水箱長時間未使用，可能會形成水苔。因此，請定期使用清潔刷清潔水箱內部。
- 如果不定期更換芳香紙，除臭和香氛的效果可能會下降。
- 定期擦掉水箱連接/拆卸區域的積水，防止積水流出。
- 定期清空托盤，以免積水聚集。
- 如果灰塵過濾器堵塞，可能會影響產品內部的空氣循環，導致性能下降。因此，請定期清潔。
所有規格
尺寸及重量
-
機門開啟 90˚的產品深度（深' 毫米）
1190
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
600x1965x620
-
重量（千克）
94
材質與飾面
-
機身顔色
夜墨黑
-
地板顏色
鏡面
-
機門顔色更換
否
-
地板類型（物料）
玻璃
容量
-
容量
5 件衣物 + 1 條褲
控制與顯示
-
延時定時器
3 至 19 小時
-
顯示器類型
全觸控式LCD、LCD及LED屏幕
-
數字顯示器
LCD
-
LCD尺寸
2.4寸
功能
-
洗滌程序結束信號
是
-
內部照明
是
-
移動衣架
是
-
水量不足顯示器
是
-
雙向調節機門
是
-
TrueSteam 純水蒸氣
支援 (DUAL TrueSteam)
-
芳香紙
是
-
除濕
是
-
烘乾類型
無孔，採用 Inverter HeatPump 系統
-
入水顯示器
是
-
移動衣架的最大 RPM
350
-
平整褲裝功能
是
-
多功能層架
是
額外選項
-
兒童安全鎖
是
-
延遲開始
是
-
夜間護理
是
智能科技
-
智能診斷
是
-
下載洗滌程序
是
-
耗電監控
是
-
遙距啟動與洗滌程序監控
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
選項／配件
-
褲架
No
-
衣架
5
-
層架
1
-
防翻倒
No
-
地毯安裝釘
No
-
滴水盤
1
-
後調平腳
No
BAR CODE 條碼
-
Bar Code 條碼
8806096449318
程序（LCD）
-
花粉護理
否
LG 為您精選
-
禮品：兩個專用衣架及一盒芳香紙
禮品將與產品同時送出。