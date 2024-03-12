Styler 衣物護理機 鏡面黑 (內置手提蒸氣掛熨機)

請將產品安裝在溫度不低於 10℃ 或不高於 35℃ 的環境中。如果環境溫度超出建議範圍，可能會導致產品性能降低和/或產品故障。

此外，請確保產品安裝在通風良好的房間內，產品上方至少留出至少 20 厘米的空間，側面和後方至少留出 5 厘米的空間。為防止擺動式衣架在運作過程中出現不必要的搖晃或震動，請將產品安裝在平坦的表面上。

透過旋轉產品底部前方的下支腳可以調整產品的平整度。

如果產品安裝在牆壁旁邊，請在側面留出至少 5 厘米的空間，以防門與牆壁碰撞。