11 公斤 700轉 頂揭式洗衣機

*於 2024 年 6 月由 LG 實驗室進行測試。將 3 公斤不同類型的衣物 (例如恤衫、短褲等) 與 5 孔樣本布料放入 T12H3SNKT2，並運行「正常」洗衣程序。將相同的衣物放入相同型號的洗衣機，並運行「AI 清洗」程序。完成後，透過計算 5 孔樣本布料上線的數量來比較布料的損壞程度。測試結果可能因衣服和環境而異。

*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。