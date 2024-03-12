11 公斤 700轉 頂揭式洗衣機

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
智能洗衣解決方案
AI DD™
根據重量和衣物調整的洗衣程序
TurboDrum™
帶來超強效洗衣效能
TrueBalance™
享受安靜的洗衣體驗
AI DD™
AI智慧呵護衣物
AI 智慧技術保護衣物，根據衣物重量與柔軟度量身定制洗衣程序，並且耐用持久。
*於 2024 年 6 月由 LG 實驗室進行測試。將 3 公斤不同類型的衣物 (例如恤衫、短褲等) 與 5 孔樣本布料放入 T12H3SNKT2，並運行「正常」洗衣程序。將相同的衣物放入相同型號的洗衣機，並運行「AI 清洗」程序。完成後，透過計算 5 孔樣本布料上線的數量來比較布料的損壞程度。測試結果可能因衣服和環境而異。
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
妙手 6 重洗
多種洗衣方式
妙手 6 重洗由 LG 強大的直驅變頻摩打驅動，提供 6 種不同的洗滌動作，以確定每個洗衣程序中的衣物清洗方式。
上移動作
將衣物向上移動的正常洗滌動作
輕鬆搖動作
輕柔搖擺，可處理細緻衣物
蓬鬆解動作
解開纏結的衣物，徹底清洗
浸透揉動作
左右旋轉，將衣物與滾筒表面摩擦，去除頑固污漬
強力洗淨動作
利用攪拌棒更強更快的動作進行清洗
壓縮動作
高速旋轉動作
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*選擇 9kg 第 4 水力等級『TurboWash（快速清洗）』以在 29 分鐘內完成洗衣（如無選擇 TurboWash（(潔勁噴射)），則需 58 分鐘）/ 選擇 22kg 第 3 水力等級『TurboWash（潔勁噴射）』以在29 分鐘內完成洗衣（如無選擇 TurboWash（潔勁噴射），則需 66 分鐘）
*經過 Intertek 測試；設有 TurboWash™ 選項的棉質衣物洗滌程序可在 29±5% 分鐘內完成洗衣。
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
抗菌防敏
以 60℃ 水溫去除 99.9% 致敏原，例如花粉、塵蟎及寵物致敏原
TurboDrum™
深層但溫和的擦洗
利用 TurboDrum™ 的強大水流力量，對衣物進行溫和又令人滿意的擦洗。
展現強勁水流，徹底清潔
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
TrueBalance™
流暢操作
這款全新洗衣機可平衡震動和旋轉速度，令運作更加穩定流暢。
洗衣機內部清晰可見，三個配件以圓形放大顯示。
*或因型號而有所差異。
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*如果您將產品作正常及一般家庭使用以外的用途 (例如商業用途、辦公室和娛樂設施) 或違反產品使用手冊中所列的指示，則無法獲得相關產品維修的保養服務。
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
容量更大
大小不變，容量更大
洗衣機大幅度提升內部空間，提供更大的滾筒，可一次洗滌更多衣物。
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
緩降式機門
安全及方便的機門
緩降式機門讓您可輕柔、安靜及安全地關閉機門。
安全及方便的機門設計
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
闊身纖維屑過濾器
尺寸更闊大，清潔更徹底
當灰塵和污垢從衣物上脫落時，大型纖維屑過濾器可保持衣物和滾筒清潔。
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
根據每次洗衣量自動調整水量
自動水位調整功能根據衣物量調節水量。按需要增減水量。
ThinQ™
簡化生活，輕鬆控制
隨時隨地控制洗衣程序
ThinQ™ 應用程式可讓您以前所未有的方式與洗衣機連接。輕輕一按即可啟動洗衣程序。
易於維護與監控
無論是日常維護還是較大型的任務，您都可透過 ThinQ™ 應用程式輕鬆監控洗衣機的能源使用量。
*與 Alexa 和 Google Assistant 兼容的智能家庭裝置的支援可能會因地區和您個人的智能家庭設置而有所不同。
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
常見問題
為什麼我洗的衣物上滿是灰塵和纖維屑？
1. 洗滌過程中產生的灰塵會透過清潔過濾器過濾。如果清潔過濾器已滿，可能無法有效地過濾灰塵。每次洗滌前可手動清洗清潔過濾器，以防止洗衣機將灰塵和纖維屑殘留在衣物上。
2. 將彩色和白色衣物與黑色和會產生纖維屑的衣物分開。將它們分開洗滌，以進一步防止不必要的灰塵和纖維屑殘留在衣物上。
遇到 [IE] 錯誤代碼時應怎麼辦？
1. 當洗衣容器在一定時間內沒有裝滿水時，就會發生這種情況。
2. 檢查水龍頭是否鎖上或水管是否未連接好。
3. 檢查供水軟管是否被壓住或彎曲。
4. 請檢查供水軟管是否因為寒冷天氣而凍結。
遇到 [OE] 錯誤代碼時應怎麼辦？
1. 如果排水軟管扭曲或彎曲，或排水軟管安裝得太高，水流可能會受到阻礙，導致水無法順利排出。在這種情況下，請確保排水軟管距離地面不超過 6 厘米，並讓排水軟管底部平整下垂，且無任何阻礙。
2. 確保排水軟管未被灰塵或其他物質阻塞。
3. 檢查排水軟管是否因天氣寒冷而凍結。
遇到 (dE) 錯誤代碼時應怎麼辦？
如果供水源的閥門或水龍頭的出水閥門關閉，水管殺菌和出水口殺菌功能將無法運作。請打開供水源的閥門或出水閥門。
如何在 ThinQ 上註冊我的產品？
1. 請確定您的產品和互聯網路由器都已開啟。
2. 將您的產品靠近互聯網路由器。如果產品與路由器之間的距離太遠，訊號強度可能會較弱，並且可能需要較長時間才能註冊您的產品。
3. 安裝 ThinQ 應用程式。請參閱與您所在地區相關的頁面，以了解有關安裝 ThinQ 應用程式和註冊產品的進一步說明。
主要規格
-
最大洗衣量（千克）
11.0
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
540 x 945 x 560
-
蒸氣
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
所有規格
尺寸及重量
-
產品開蓋後的高度（毫米）
1250
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
540 x 945 x 560
-
重量（千克）
35.5
材質與飾面
-
機體顏色
黑色
-
蓋子類型
強化玻璃
容量
-
最大洗衣量（千克）
11.0
控制與顯示
-
延時定時器
3 至 19 小時
-
顯示器類型
LED + 硬鍵
-
門鎖顯示器
是
-
數字顯示器
18:88
功能
-
妙手 6 重洗
否
-
AI DD™ 摩打
是
-
類型
上置式洗衣機
-
洗滌程序結束信號
是
-
補放漏洗衣物
否
-
ezDispense
否
-
自動重啟
是
-
直驅式變頻摩打
是
-
泡沫感應系統
否
-
LoadSense
是
-
蒸氣
是
-
水平箱腳
是
-
不鏽鋼滾筒
是
-
壓花內滾筒
是
-
震動感應器
否
-
供水（熱/冷）
只限冷
-
TurboWash3D™ 速洗
否
-
水位
自動/手動
-
JetSpray
是
-
半不鏽鋼滾筒
否
-
側面水流
是
-
柔軟封閉門
是
-
TurboWash
是
-
TurboDrum
是
-
WaveForce
否
程序
-
纖幼衣物
否
-
下載模式
是
-
大件
否
-
Eco Save
否
-
倍護洗
否
-
標準
是
-
預洗+標準
否
-
快速洗
是
-
過水+脫水
否
-
呵護洗
否
-
運動裝
否
-
毛巾
否
-
滾筒清潔
是
-
羊毛
是
-
人工智能洗滌
是
-
防敏感
是
-
嬰兒衣物護理
否
-
護色洗
否
-
排水 + 脫水
否
-
制服清洗
否
-
小量
否
-
除污護理
否
-
Strong Wave
是
額外選項
-
Wi-Fi
是
-
空氣烘乾
否
-
補放漏洗衣物
是
-
兒童安全鎖
是
-
浸泡
是
-
除污護理
否
-
預洗
否
-
遙距控制
是
-
過水
5 次
-
過水 + 脫水
是
-
延遲時間
否
-
脫水
5 級
-
蒸氣
是
-
水溫
否
-
水位
10 級
-
滾筒清洗
是
-
TurboWash 快洗
是
-
洗滌
是
-
Aqua Reserve
否
-
冷水洗滌
是
-
高水位
否
-
雙重過水
否
-
熱水洗滌
否
-
程序啓動/關閉
是
-
淨脫水
是
-
超強波浪
是
-
筒風乾
否
-
加大水量
否
智能科技
-
智能診斷
是
-
下載洗滌程序
是
-
耗電監控
否
-
遙距啟動與洗滌程序監控
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
-
滾筒清潔指導
否
-
智能配對
是
BAR CODE 條碼
-
Bar Code 條碼
8806096104712