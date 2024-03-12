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WT-90WC
9 公斤 740 轉 智能變頻洗衣機
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甚麼是變頻？
非變頻摩打以開啟或關閉模式來運作，以減低能源使用。然而，變頻摩打會調整頻率，以精確控制能源使用量，因此更能節省能源。
甚麼是變頻？
配有智能變頻摩打的洗衣機
智能變頻摩打的洗衣機根據需要調整能源消耗，控制電源於最理想的水平。
配有智能變頻摩打的洗衣機 1
*10年摩打保養服務 - 此服務只包括摩打保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。
智能變頻摩打 可靠耐用
透過使用特殊的BMC *鑄模圍繞摩打以防止腐蝕，保護內部不受灰塵和濕氣的影響。
電機防護罩內部結構，顯示其抗灰塵、昆蟲和濕度的防護功能，旁邊有灰塵、水珠和昆蟲圖示。
總結
主要規格
-
最大洗衣量（千克）
9
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
540 x 850 x 545
所有規格
尺寸及重量
-
產品開蓋後的高度（毫米）
1155
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
540 x 850 x 545
-
重量（千克）
30
材質與飾面
-
機體顏色
白色
-
蓋子類型
強化玻璃
容量
-
最大洗衣量（千克）
9
控制與顯示
-
顯示器類型
按鍵 + LED 顯示
功能
-
類型
頂揭式
-
洗滌程序結束信號
有
-
補放漏洗衣物
支援
-
LoadSense
有
-
智能變頻器摩打
有
-
水位
自動, 18
程序
-
大件
有
-
倍護洗
有
-
標準
有
-
預洗+標準
有
-
快速洗
有
-
過水+脫水
有
-
毛巾
有
-
滾筒清潔
有
額外選項
-
補放漏洗衣物
支援
-
預洗
有
-
過水
有
-
過水 + 脫水
有
-
水位
自動, 18
-
滾筒清洗
有