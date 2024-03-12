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9 公斤 740 轉 智能變頻洗衣機

功能

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9 公斤 740 轉 智能變頻洗衣機

WT-90WC

9 公斤 740 轉 智能變頻洗衣機

(0)
正面 LG WT-90WC

智能變頻摩打 有效節省能源 1

智能變頻摩打 有效節省能源

智能變頻科技能有效控制能源使用，以減少不必要的操作。

甚麼是變頻？

非變頻摩打以開啟或關閉模式來運作，以減低能源使用。然而，變頻摩打會調整頻率，以精確控制能源使用量，因此更能節省能源。

甚麼是變頻？

配有智能變頻摩打的洗衣機

智能變頻摩打的洗衣機根據需要調整能源消耗，控制電源於最理想的水平。

配有智能變頻摩打的洗衣機 1

自動重啟

當洗衣機因為斷電而停機，當電力恢復時，
洗衣行程直接從停止的時間點繼續進行，不需重新洗衣。

節能待機

即使電源插頭插著，也只有極少數的電力耗損，不用擔心浪費電力。

智能洗衣 1

智能洗衣

提供 3 種仿人手洗衣動作，洗衣更乾淨同時呵護各種衣料。
TurboDrum™

TurboDrum™

TurboDrum™ 帶來最強效洗衣效能，透過雙向旋轉的滾筒和洗衣盤製造強勁水流，有效清除頑固污跡。

自動預洗功能

自動預洗功能

只需一觸啟動功能，即可進入預洗模式，
在正常洗衣程序前預先清除衣物污跡，免除用家需要以手洗的煩惱。

側向水流 1

側向水流

側面水流讓洗滌劑與清水更理想地混合，同時洗淨可能引起皮膚刺激和過敏的洗滌劑殘留物。

LoDecibel™ 寧靜耐用

LoDecibel™ 寧靜耐用

智能變頻摩打將洗衣機運作時的噪音及震動程度減至最少。提供 10 年摩打保養，可靠耐用。

*10年摩打保養服務 - 此服務只包括摩打保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。

智能變頻摩打 可靠耐用

透過使用特殊的BMC *鑄模圍繞摩打以防止腐蝕，保護內部不受灰塵和濕氣的影響。

電機防護罩內部結構，顯示其抗灰塵、昆蟲和濕度的防護功能，旁邊有灰塵、水珠和昆蟲圖示。

LG 會員招募

LG 會員招募

LG 會員招募 詳情

總結

列印
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
540 x 850 x 545
最大洗衣量（千克）
9
機體顏色
白色
顯示器類型
按鍵 + LED 顯示

主要規格

  • 最大洗衣量（千克）

    9

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

    540 x 850 x 545

所有規格

尺寸及重量

  • 產品開蓋後的高度（毫米）

    1155

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

    540 x 850 x 545

  • 重量（千克）

    30

材質與飾面

  • 機體顏色

    白色

  • 蓋子類型

    強化玻璃

容量

  • 最大洗衣量（千克）

    9

控制與顯示

  • 顯示器類型

    按鍵 + LED 顯示

功能

  • 類型

    頂揭式

  • 洗滌程序結束信號

  • 補放漏洗衣物

    支援

  • LoadSense

  • 智能變頻器摩打

  • 水位

    自動, 18

程序

  • 大件

  • 倍護洗

  • 標準

  • 預洗+標準

  • 快速洗

  • 過水+脫水

  • 毛巾

  • 滾筒清潔

額外選項

  • 補放漏洗衣物

    支援

  • 預洗

  • 過水

  • 過水 + 脫水

  • 水位

    自動, 18

  • 滾筒清洗

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