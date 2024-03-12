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12 公斤 950 轉 TurboWash3D™ 蒸氣洗衣機
* 選擇 9kg 第 4 水力等級『TurboWash（快速清洗）』以在 39 分鐘內完成洗衣（如無選擇 TurboWash（(潔勁噴射)），則需 58 分鐘）/ 選擇 22kg 第 3 水力等級『TurboWash（潔勁噴射）』以在39 分鐘內完成洗衣（如無選擇 TurboWash（潔勁噴射），則需 66 分鐘）
* 經過 Intertek 測試；設有 TurboWash™ 選項的棉質衣物洗滌程序可在 39±5% 分鐘內完成洗衣。
* 在不犧牲洗滌效能的條件下可節省 27% 的能源和 14% 的水。TurboWash3D™ 技術透過動態噴射水流和渦輪滾筒有效快速清潔衣物。
* 結果可能因應不同環境而異。
* 自動清洗滾筒功能適用於標準 / 除污護理 / 防敏護理 / 毛巾 / 預先清洗+標準 / 學校衣物護理洗衣模式。
* 經過 LG 實驗室測試 / 測試衣物：3.5kg（第 4 水力等級）
總結
主要規格
-
最大洗衣量（千克）
12
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
540 x 945 x 540
-
蒸氣
有
-
ThinQ(Wi-Fi)
支援
所有規格
尺寸及重量
-
產品開蓋後的高度（毫米）
1250
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
540 x 945 x 540
-
重量（千克）
38
材質與飾面
-
機體顏色
銀色
-
蓋子類型
強化玻璃輕柔機門
容量
-
最大洗衣量（千克）
12
控制與顯示
-
顯示器類型
觸控 + LED 顯示
-
門鎖顯示器
有
功能
-
妙手 6 重洗
有
-
類型
頂揭式
-
洗滌程序結束信號
有
-
補放漏洗衣物
支援
-
直驅式變頻摩打
有
-
LoadSense
有
-
蒸氣
有
-
TurboWash3D™ 速洗
有
程序
-
纖幼衣物
有
-
下載模式
有
-
大件
有
-
標準
有
-
預洗+標準
有
-
快速洗
有
-
過水+脫水
有
-
呵護洗
有
-
運動裝
有
-
毛巾
有
-
滾筒清潔
有
額外選項
-
空氣烘乾
有
-
補放漏洗衣物
支援
-
兒童安全鎖
支援
-
浸泡
有
-
除污護理
有
-
預洗
有
-
遙距控制
支援
-
過水
有
-
延遲時間
有
-
蒸氣
有
-
滾筒清洗
有
智能科技
-
下載洗滌程序
有
-
ThinQ(Wi-Fi)
支援
-
滾筒清潔指導
支援