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8公斤 740 轉 智能變頻洗衣機

功能

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支援

8公斤 740 轉 智能變頻洗衣機

WT-80SNSM

8公斤 740 轉 智能變頻洗衣機

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正面 LG WT-80SNSM
TurboDrum™

TurboDrum™

自動預洗

自動預洗

瀑布式水流

瀑布式水流

滾筒清潔

滾筒清潔

輕柔機門開關

輕柔機門開關

智慧變頻摩打 更省電

變頻科技可節省能源，帶來更顯著的省電效果。

智慧變頻摩打 更省電

什麼是變頻?

變頻運轉是使用 DC 直流電而運轉，可以調整頻率，
就像汽車行駛高速公路時，仍能持續順暢的運轉一樣，減少消耗能源。

什麼是變頻?<br>1

智慧變頻洗衣機

智慧變頻摩打可依照需要而隨時調整運作幅度，減少能源浪費。

智慧變頻洗衣機<br>2

* 圖片僅供參考，商品以實物為準 。

停電重啟

當洗衣機因為斷電而停機，當電力恢復時，
洗衣行程直接從停止的時間點繼續進行，不需重新洗衣。

節能待機

即使電源插頭插著，也只有極少數的電力耗損，不用擔心浪費電力。* 各功能請以商品規格表為準。

手感呵護洗衣行程 <br>1

手感呵護洗衣行程

智慧變頻摩打創造 3 種手感洗衣動作不僅洗衣更乾淨且能呵護各種衣料。

TURBODRUM™ (POWER PUNCH 3)

TURBODRUM™
(POWER PUNCH 3)

TurboDrum™ 技術帶來更強效洗衣功能，
透過雙向旋轉的滾筒和波輪製造強勁水流，有效清除頑固污跡。
Power Punch 3 的強勁水流則可在洗滌時反覆地上下移動衣物，使衣物清洗得更均勻乾淨。

自動預洗功能

自動預洗功能

從此再不需人手預洗衣物，LG 的自動預洗功能是清除污跡的最簡易方法。
只需一觸啟動功能，即可進入預洗模式，
幫您在正常洗衣程序前預先清除衣物污跡，免除您手洗的煩惱。

* 預洗 8 分鐘後，便進入正常洗衣程序。
** 預洗功能讓您小心預先處理衣物，例如預先手洗。
瀑布式水流

瀑布式水流

側面水流在低、中和高水位流入滾筒，有助水和洗衣劑的混合：洗衣劑能夠快速滲透，有助提升洗衣效能，亦能減少洗衣劑殘留在衣物上而導致皮膚刺激和過敏。
滾筒清潔

滾筒清潔

一觸式滾筒清潔功能有助移除滾筒內的氣味和污垢，讓您輕鬆保持滾筒清潔。
滾筒愈乾淨，衣物愈清潔。定期使用滾筒清洗功能，保持滾筒乾淨衛生。
輕柔機門開關

輕柔機門開關

輕柔機門開關不單安全方便，更可減低關機門時的噪音，讓您得到更佳照顧。

* 圖片僅供參考， 商品以實物為準 。

LG 會員招募1

LG 會員招募

LG 會員招募 詳情

總結

列印
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
540 x 925 x 545
最大洗衣量（千克）
8
機體顏色
黑色
顯示器類型
按鍵 + LED 顯示

主要規格

  • 最大洗衣量（千克）

    8

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

    540 x 925 x 545

所有規格

尺寸及重量

  • 產品開蓋後的高度（毫米）

    1205

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

    540 x 925 x 545

  • 重量（千克）

    33

材質與飾面

  • 機體顏色

    黑色

  • 蓋子類型

    特大強化玻璃 (深啡色)

容量

  • 最大洗衣量（千克）

    8

控制與顯示

  • 顯示器類型

    按鍵 + LED 顯示

功能

  • 類型

    頂揭式

  • 洗滌程序結束信號

  • 補放漏洗衣物

    支援

  • LoadSense

  • 智能變頻器摩打

  • 水位

    自動, 110

程序

  • 大件

  • 倍護洗

  • 標準

  • 預洗+標準

  • 快速洗

  • 過水+脫水

  • 滾筒清潔

  • 羊毛

額外選項

  • 空氣烘乾

  • 補放漏洗衣物

    支援

  • 兒童安全鎖

    支援

  • 浸泡

  • 預洗

  • 過水

  • 延遲時間

    318

  • 水位

    自動, 110

  • 滾筒清洗

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