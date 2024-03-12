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WT-80SNSM
8公斤 740 轉 智能變頻洗衣機
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智慧變頻摩打 更省電
變頻科技可節省能源，帶來更顯著的省電效果。
智慧變頻摩打 更省電
什麼是變頻?
變頻運轉是使用 DC 直流電而運轉，可以調整頻率，
就像汽車行駛高速公路時，仍能持續順暢的運轉一樣，減少消耗能源。
就像汽車行駛高速公路時，仍能持續順暢的運轉一樣，減少消耗能源。
什麼是變頻?<br>1
智慧變頻洗衣機
智慧變頻摩打可依照需要而隨時調整運作幅度，減少能源浪費。
智慧變頻洗衣機<br>2
* 圖片僅供參考，商品以實物為準 。
* 圖片僅供參考， 商品以實物為準 。
總結
主要規格
-
最大洗衣量（千克）
8
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
540 x 925 x 545
所有規格
尺寸及重量
-
產品開蓋後的高度（毫米）
1205
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
540 x 925 x 545
-
重量（千克）
33
材質與飾面
-
機體顏色
黑色
-
蓋子類型
特大強化玻璃 (深啡色)
容量
-
最大洗衣量（千克）
8
控制與顯示
-
顯示器類型
按鍵 + LED 顯示
功能
-
類型
頂揭式
-
洗滌程序結束信號
有
-
補放漏洗衣物
支援
-
LoadSense
有
-
智能變頻器摩打
有
-
水位
自動, 110
程序
-
大件
有
-
倍護洗
有
-
標準
有
-
預洗+標準
有
-
快速洗
有
-
過水+脫水
有
-
滾筒清潔
有
-
羊毛
有
額外選項
-
空氣烘乾
有
-
補放漏洗衣物
支援
-
兒童安全鎖
支援
-
浸泡
有
-
預洗
有
-
過水
有
-
延遲時間
318
-
水位
自動, 110
-
滾筒清洗
有