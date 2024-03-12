從此再不需人手預洗衣物，LG 的自動預洗功能是清除污跡的最簡易方法。

只需一觸啟動功能，即可進入預洗模式，

幫您在正常洗衣程序前預先清除衣物污跡，免除您手洗的煩惱。



* 預洗 8 分鐘後，便進入正常洗衣程序。

** 預洗功能讓您小心預先處理衣物，例如預先手洗。

