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01
自發光科技
展現每一個光輝時刻
由於每一個像素都被一一照亮，LG OLED 電視可顯示快速移動的影像，
相較於背光 LED 電視，模糊和閃爍的情況則更少。
OLED Motion Pro 以均勻、清晰的畫面，呈現動感十足的運動，
進階 TruMotion 則讓你始終能欣賞到每個小物件和動作。
LCD/LED 與 OLED 電視透過播放中足球賽進行畫中畫電視螢幕畫質比較
*GX、CX、BX 型號包含 OLED Motion Pro。
*模擬螢幕影像
02
自發光科技
將 8K 提升至嶄新水平
REAL 8K 將比賽現場般的氛圍帶到你面前。
LG OLED 8K 採用深度學習演算法，將 2K 或 4K 內容升級為最逼真的 8K 影像。
讓你享受更少雜訊、更高清晰度、細節和解像度的內容。
以 8K 逼真效果捕捉籃球運動員即將扣籃的籃板頂視圖
The mark of Real 8K, The mark of 8K ULTRA HD, The mark of Intertek, The mark of TÜV Rheinland
03
自發光科技
猶如置身現場般效果
LG OLED 電視讓你如親身前往觀看每場大型比賽。
88 吋超大屏幕具有超過 1 億個自發光科技*
展現每一個細微動作，沒有色彩偏差、影像模糊或閃爍的情況
——在房間的每個角落均能擁有一致出色視野。
一群朋友坐在客廳以寬視角觀看電視上的足球賽
*計算結果按照 8K 解像度 (7680x4320) 及四個子像素相乘而得出。
04
絕不錯過
心愛球隊的賽事
開啟體育賽事提醒，讓你捕捉最愛團隊的每一個瞬間。
記錄你所喜愛的球隊後，LG OLED 電視會通知你有關比賽結果、
體育活動和開始時間。你還可以自動更新，追蹤喜愛球隊於整場比賽中的動向。
[體育賽事提醒]
比賽期間顯示的賽事提醒，提供得分更新 顯示比賽安排資訊的賽事提醒 一對夫婦在電視上觀看籃球賽時，電視左下角彈出其他比賽得分的體育賽事提醒
「盡攬14個頂尖賽事」
The mark of NBA, The mark of MLB, The mark of KBO, The mark of NFL, The mark of NHL, The mark of Premier League, The mark of La Liga, The mark of Serie A, The mark of Bundesliga, The mark of Ligue1, The mark of Brazil Serie A, The mark of Mexico Liga
*受支援的體育賽事和聯賽可能因國家/地區而有所不同。
*服務不適用於俄羅斯。
一對夫婦在電視上觀看籃球賽時，電視左下角彈出其他比賽得分的體育賽事提醒
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猶如身臨現場
A9 Gen3 AI Processor 使用深度學習演算法自動偵測
內容，從而切換至運動模式。運動員的動作及表情、
數字會更清晰地呈現，看起來就像在你的眼前。
即使更換頻道時，也會被強烈的視聽體驗所包圍。
Alpha 9 Gen3 AI 處理器晶片在黑色背景的襯托下白色圖形閃閃發光
*模擬螢幕影像