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27 吋 LG StanbyME 2 便攜式觸控螢幕

功能

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規格

評論

支援

27 吋 LG StanbyME 2 便攜式觸控螢幕

27 吋 LG StanbyME 2 便攜式觸控螢幕

27LX6TDGA
  • 在現代客廳中陳列的 LG StanbyME 2 螢幕。其中一個 StanbyME 2 設在座地架上，一個懸掛在牆上，還有一個以摺疊式保護套架設在桌上。
  • 一個人在使用座地架移動 LG StanbyME 2。文字說明這款便攜式螢幕的無線播放時間為 4 小時，並具備 USB-C 連接性能。
  • 掛於牆上的 LG StanbyME 2 正在使用「Mood Maker」功能，展示動態藝術螢幕。螢幕上正顯示一幅藝術品，以展現其作為襯托空間的時尚裝飾品。
  • 放在桌上的 LG StanbyME 2 正在使用「Let's Draw」繪圖功能。一個人僅憑手指和觸控螢幕即可進行藝術創作。文字說明如何將螢幕化作電子畫布，並透過「Always On Display」顯示功能展示藝術品。
  • 一班朋友在桌子上以 LG StanbyME 2 的超大平板螢幕進行桌上遊戲。文字說明可以直接在觸控螢幕上玩遊戲。
  • LG StanbyME 2。一隻手正在操控觸控螢幕，反映出其使用方法簡單。文字說明可輕鬆將螢幕連接至其他裝置。
  • 2025 iF 設計大獎標誌。設計大獎得主。
  • 一個女孩正與愛犬一起用 LG StanbyME 2 觀賞節目。她們使用了摺疊式保護套，螢幕像平板電腦般架設起來。
  • 座地架上的 LG StanbyME 2 正面視圖。
  • LG StanbyME 2 以掛牆帶懸掛在牆上。
  • 透過摺疊式保護套，LG StanbyME 2 像平板電腦般架設起來。
  • LG StanbyME 2 及支架的長度、闊度、高度和深度尺寸。
  • 支架上 LG StanbyME 2 的 45 度角側面視圖。螢幕有所傾斜，以展示其靈活方向擺位。
  • 支架上 LG StanbyME 2 的背面視圖。螢幕有所傾斜，以展示其靈活方向擺位。
  • 支架上 LG StanbyME 2 的底部視圖。可以看到座地架底部的輪子。
在現代客廳中陳列的 LG StanbyME 2 螢幕。其中一個 StanbyME 2 設在座地架上，一個懸掛在牆上，還有一個以摺疊式保護套架設在桌上。
一個人在使用座地架移動 LG StanbyME 2。文字說明這款便攜式螢幕的無線播放時間為 4 小時，並具備 USB-C 連接性能。
掛於牆上的 LG StanbyME 2 正在使用「Mood Maker」功能，展示動態藝術螢幕。螢幕上正顯示一幅藝術品，以展現其作為襯托空間的時尚裝飾品。
放在桌上的 LG StanbyME 2 正在使用「Let's Draw」繪圖功能。一個人僅憑手指和觸控螢幕即可進行藝術創作。文字說明如何將螢幕化作電子畫布，並透過「Always On Display」顯示功能展示藝術品。
一班朋友在桌子上以 LG StanbyME 2 的超大平板螢幕進行桌上遊戲。文字說明可以直接在觸控螢幕上玩遊戲。
LG StanbyME 2。一隻手正在操控觸控螢幕，反映出其使用方法簡單。文字說明可輕鬆將螢幕連接至其他裝置。
2025 iF 設計大獎標誌。設計大獎得主。
一個女孩正與愛犬一起用 LG StanbyME 2 觀賞節目。她們使用了摺疊式保護套，螢幕像平板電腦般架設起來。
座地架上的 LG StanbyME 2 正面視圖。
LG StanbyME 2 以掛牆帶懸掛在牆上。
透過摺疊式保護套，LG StanbyME 2 像平板電腦般架設起來。
LG StanbyME 2 及支架的長度、闊度、高度和深度尺寸。
支架上 LG StanbyME 2 的 45 度角側面視圖。螢幕有所傾斜，以展示其靈活方向擺位。
支架上 LG StanbyME 2 的背面視圖。螢幕有所傾斜，以展示其靈活方向擺位。
支架上 LG StanbyME 2 的底部視圖。可以看到座地架底部的輪子。

主要功能

  • 可拆卸、便攜式螢幕 - 可連接 USB-C ，內置電池長達 4 小時續航
  • 透過「Mood Maker」功能，以不同主題展現您的風格
  • 「Let's Draw 」繪圖功能，將螢幕化身為電子畫布
  • 在觸控螢幕上直接暢玩遊戲
  • 配備 HDMI 與 USB 連接埠，支援雙顯示器設置
  • 2025 iF 設計大獎得獎者
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iF 設計大獎 標誌。

iF 設計大獎 - 得獎者

StanbyME 2
在現代客廳中陳列的 LG StanbyME 2 螢幕。其中一個 StanbyME 2 設在座地架上，一個懸掛在牆上，還有一個以摺疊式保護套架設在桌上。

LG StanbyME 2
打破框架，盡享
全新娛樂世界

極致便攜螢幕 動態藝術螢幕 超大平板螢幕

極致便攜螢幕

任意移動、隨心懸掛、輕鬆拆卸

展現您的風格，探索不同方式，盡情觀賞不同影視內容。利用可調校座地架，隨意移動螢幕。亦可拆卸下來懸掛展示，或是透過摺疊式保護套，像平板電腦般使用。

一名女士坐在戶外露台上，以可調校移動座地架上的 LG StanbyME 2 觀賞內容。
於不同起居空間中展示使用及享受 LG StanbyME 2 螢幕的不同方式。在有些空間中，這款螢幕像平板電腦般以摺疊式保護套架設起來；在另一些空間中，螢幕懸掛在牆上，恰如室內設計的時尚元素。還有一些空間中，螢幕輕鬆安裝於可調校移動座地架上。

*只要將電線連接至充電座，並將螢幕安裝至座地架上，螢幕便會自動充電。

*移動性能或因應地板而有所差異。

*請勿在戶外移動或拖曳本產品，否則可能導致底部損壞。

*螢幕角度調校範圍：轉動 (±90)、傾斜 (±25)、樞軸旋轉 (±90)。

*僅可使用 LG 提供的掛牆固定器。安裝時必須考慮牆體物料，否則可能導致傾斜或墜落等問題。詳情請參閱隨附的手冊。

*懸掛安裝至牆上時請務必謹慎，切勿用於非預期用途。

更持久的內置電池

延長 LG StanbyME 2 便攜式觸控螢幕的觀賞時間，讓您隨時隨地使用。電池電量經過提升，

單次充電即可使用長達 4 小時的無線播放功能。

StanbyME 2 螢幕拆卸後的近距離視圖，由模特兒以摺疊式保護套和背帶攜帶。

*內置電池在節能/低電量模式下，支援長達 4 小時的無線使用。電池壽命視乎使用情況而異。充電需要至少 65W 輸出，裝置必須支援 USB PD 充電。

*攜帶時若不使用摺疊式保護套，螢幕可能會被刮花。產品或會因掉落的衝擊力而受損。產品並不防水防塵。長時間曝露在陽光下，或會導致褪色或螢幕故障。

USB-C 連接線連接至 StanbyME 2 的近距離視圖。

配備 USB-C 連接埠，帶來更佳連接性能

透過全新 USB-C 連接埠，輕鬆充電及連接螢幕。

*支援 USB 2.0、USB-C DP 及 DP ALT。

*如需連接其他裝置，該裝置的 USB-C 連接埠必須支援 DP ALT。

*MacOS 和 iOS 僅支援鏡像投射和充電功能。

*不支援 USB-C 耳機及耳筒。

動態藝術螢幕

「Mood Maker」功能透過動態藝術營造氣氛

藉由時鐘、天氣、黑膠唱盤等內容及主題，透過藝術作品盡情展現您的風格與品味。將螢幕化作電子相框，展示您喜愛的畫面。

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

標題提及藝術海報模式為您的空間增添生活氣息

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

標題提及黑膠唱盤模式透過音樂營造情調 

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

標題提及風景模式為日常生活注入一絲自然元素

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

標題提及日期時間模式的設計盡顯格調

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

*建議使用 LG 提供的掛牆固定器。安裝時必須考慮產品重量，否則可能導致傾斜或墜落等問題。

2025 iF 設計大獎標誌。設計大獎得主。

屢獲殊榮的創新設計

探索我們屢獲殊榮的 StanbyME 2 - 因卓越設計與功能而備受讚譽的藝術畫框螢幕。

超大平板螢幕

透過「Let's Draw」繪圖功能將您的構思轉化為藝術

使用全觸控式螢幕進行藝術創作，並透過「Always On Display」顯示功能展示你的傑作。

模特兒在 StanbyME 2 的螢幕上畫畫。

*產品並不包括觸控筆。StanbyME 2 亦不設專用觸控筆。

*購買第三方觸控筆前，請先確保其兼容性。

一個人正在使用 StanbyME 2 觸控螢幕。

全觸控式螢幕

內置便於使用的 27 吋觸控螢幕，以更多不同方式使用。繪畫、探索益智內容及遊戲，只需輕輕一觸，即可將奇思妙想如實呈現。

*應用程式供應情況因應地區而有所異差。部分應用程式或需另行訂閱。

暢玩桌上遊戲

無需智能電話，即可暢玩「記憶力挑戰」、「Million Marble」、「找不同」、「國際象棋」及更多不同遊戲。直接在觸控螢幕上暢玩遊戲，與家人朋友一同享受休閒娛樂體驗。

三張圖片分別顯示三組不同人物在一個現代起居空間內，使用 StanbyME 2 暢玩不同的桌上遊戲。

*應用程式供應情況因應地區而有所異差。部分應用程式或需另行訂閱。

透過 HDMI 和 USB，輕鬆連接其他裝置

透過內置 USB 及 HDMI 連接埠，將便攜式觸控螢幕連接至包括顯示器、手提電腦、IPTV 機頂盒，到流動裝置和遊戲主機等不同裝置。

連接至其他裝置的 StanbyME 2 正在顯示會議資料。

*HDMI 連接線及其他配件需另行購買。

StanbyME 2 螢幕倒映出一名女士擺出瑜伽姿勢。

健身、視像通話時使用的 Smart Cam

將 Smart Cam 連接至便攜式觸控螢幕，即可使用額外的視像功能 - 使用鏡頭進行視像通話；亦可透過鏡頭，將您的動作健身教學影片進行比較。

*Smart Cam 需另行購買。

螢幕鏡像與 OTT 功能帶來流暢無阻的娛樂體驗

無需智能電話，也能暢享心水內容和串流服務。只需使用內置 OTT 應用程式，或透過 AirPlay 和 Google Cast 將 iOS 和 Android 裝置畫面鏡像投射並串流播放。

StanbyME 2 位於正中央，周遭有多個 OTT 程式以網狀形式排列環繞。

*必須連接到相同的網絡 (Wi-Fi) 連接。

*OTT 服務或需另行訂閱及購買。

*LG StanbyME 2 是一款運行 LG webOS 的顯示屏。儘管便攜程度能媲美平板電腦，但它其實是採用電視操作系統的產品。

遠距離語音識別

StanbyME 2 從遠距離亦能識別您的聲音。只需說出「Hi LG」，遠處的它便會開始聆聽您的需求。

*如要使用此功能，必須先啟用產品的直接語音識別功能，並同意提供個人資料。

*語音識別的性能視乎周圍環境而異。有效識別範圍或因應距離、環境噪音和使用情況而異。

磁吸式遙控器

透過遙控器輕鬆操控便攜式觸控螢幕。背面的磁石可吸附在螢幕和摺疊式保護套的側面，使遙控器觸手可及且易於收納。

屢獲殊榮的 webOS Re:New 計劃在五年內為您的電視進行升級

保持最新的操作系統，為 StanbyME 2 進行全面升級，盡享最新功能和軟件。

*webOS Re:New 計劃適用於 2025 年推出的 LG StanbyME 2。

*webOS Re:New 計劃將於 5 年內為您提供共 4 次的 webOS 升級，門檻為預設的 webOS 版本，升級日程由月末至年初不等。

*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。

在冒著橙光的電路板上，可看到 alpha 8 AI 處理器晶片連 LG 標誌。

配備 alpha 8 AI 處理器的 QHD 螢幕

超越全高清，在配備 alpha 8 AI 處理器的 27 吋便攜式觸控螢幕上，享受 QHD 畫質。這個方便易攜的螢幕帶給您卓越的視聽享受。

*與同年入門級智能電視的 alpha 7 Gen8 AI 處理器根據內部規格進行比較。

AI 亮度控制可因應任何光線條件，輕鬆調校螢幕亮度

AI 會因應您所在空間的環境光線自動調校您的螢幕，以達最佳亮度設定。

現代起居空間中掛於牆上的 StanbyME 2，劃分為日間和夜間設定。

*所有 LG webOS 25 系列的電視均支援 AI 亮度控制，沒有感光器的型號除外。

AI Sound Pro 帶來精心調校的影院級音效

StanbyME 2 發出的聲波。

虛擬 9.1.2 聲道帶來絕佳環迴立體聲效

LG StanbyME 2 採用 AI 深度學習演算法，讓您體驗仿如 9.1.2 聲道般的環迴聲效。

主音歌手對著麥克風唱歌，發出肉眼可見的聲波。

AI Clear Sound

憑藉 AI 增強聲音清晰度，發掘非同凡響的音響體驗。

*AI Clear Sound 必須透過 Soundbar 模式選單啟動。

*音效或因聆聽環境而有所差異。

StanbyME 2 發出聲波，並顯示出 Dolby Vision 與 Dolby Atmos 標誌。

Dolby Vision 與 Dolby Atmos 締造沉浸式影音體驗

藉著 Dolby Vision 與 Dolby Atmos，享受親歷其境般的震撼視聽體驗。螢幕側的喇叭讓您安坐家中也能如置身 Dolby 影院般的感受。

*產品包含的配件或因應地區而異。Smart Cam 及喇叭需另行購買。購買前請先檢查產品所包含的物品。

*產品頁面上的圖像僅供參考。請參閱圖庫影像，以了解更精確的內容。

*所有影像均為模擬影像。

*服務的提供因應地區而有所差異。

*個人化服務或因應第三方應用程式的政策而有所差異。

列印

所有規格

PICTURE (DISPLAY)

  • 顯示類型

    QHD

  • 解像度

    QHD (2,560 x 1,440)

  • 背光技術

    Edge

  • 刷新率

    60Hz Native

PICTURE (PROCESSING)

  • 影像處理器

    α8 AI 處理器

  • 人工智能倍線技術

    Resolution Upscaler

  • 動態色調配對

    支援 (專業動態色調配對)

  • 人工智能亮度控制

    支援

  • HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • 影像模式

    8 modes

GAMING

  • 電競界面

    支援 (遊戲界面)

SMART TV

  • 系統

    webOS 24

  • USB 鏡頭連接

    支援

  • AI Chatbot

    支援

  • 網頁瀏覽器

    支援

  • Google Cast

    支援

  • 免提語音操控

    支援

  • Home Hub

    支援

  • 智能語音識別

    支援 (LG ThinQ App)

  • 神奇遙控器

    Ready (需要神奇遙控器)

  • 手機遙控應用程式

    支援 (LG ThinQ)

  • 支援 Apple Airplay

    支援

  • Works with Apple Home

    支援

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    支援

  • Gray Scale

    支援

  • Invert Colors

    支援

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    623 x 364 x 28.5

  • 機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    623 x 1265 x 398

  • 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1265 x 210 x 580

  • 檯架 (闊 x 深, mm)

    398 x 398

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    4.3

  • 機身連座檯架重量 (kg)

    15.2

  • 連包裝盒重量 (kg)

    21.0

AUDIO

  • Dolby Atmos

    支援

  • AI 聲學調音

    α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • 專業清晰語音

    支援 (Auto Volume Leveling)

  • 電視聲音模式分享

    支援

  • Bluetooth Surround Ready

    支援

  • 聲音輸出

    10W

  • AI Acoustic Tuning

    Ready (需要神奇遙控器)

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)

  • Speaker Direction

    Side Firing

  • WOW Orchestra

    可以（需要專用喇叭）

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 1)

  • Bluetooth Support

    支援 (v 5.1)

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • HDMI Input

    1ea （支援 eARC ）

  • USB Input

    3 台（ v 2.02ea / 5V 電源只有 1ea ）

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    交流電 100 ~ 240V 50 / 60Hz ，內置電池（4小時）

  • 待機耗電量

    小於 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • 遙控器

    迷你遙控器

  • 電源線

    Yes (Detachable)

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