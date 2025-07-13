27 吋 LG StanbyME 2 便攜式觸控螢幕

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極致便攜螢幕
任意移動、隨心懸掛、輕鬆拆卸
展現您的風格，探索不同方式，盡情觀賞不同影視內容。利用可調校座地架，隨意移動螢幕。亦可拆卸下來懸掛展示，或是透過摺疊式保護套，像平板電腦般使用。
*只要將電線連接至充電座，並將螢幕安裝至座地架上，螢幕便會自動充電。
*移動性能或因應地板而有所差異。
*請勿在戶外移動或拖曳本產品，否則可能導致底部損壞。
*螢幕角度調校範圍：轉動 (±90)、傾斜 (±25)、樞軸旋轉 (±90)。
*僅可使用 LG 提供的掛牆固定器。安裝時必須考慮牆體物料，否則可能導致傾斜或墜落等問題。詳情請參閱隨附的手冊。
*懸掛安裝至牆上時請務必謹慎，切勿用於非預期用途。
更持久的內置電池
延長 LG StanbyME 2 便攜式觸控螢幕的觀賞時間，讓您隨時隨地使用。電池電量經過提升，
單次充電即可使用長達 4 小時的無線播放功能。
*內置電池在節能/低電量模式下，支援長達 4 小時的無線使用。電池壽命視乎使用情況而異。充電需要至少 65W 輸出，裝置必須支援 USB PD 充電。
*攜帶時若不使用摺疊式保護套，螢幕可能會被刮花。產品或會因掉落的衝擊力而受損。產品並不防水防塵。長時間曝露在陽光下，或會導致褪色或螢幕故障。
*支援 USB 2.0、USB-C DP 及 DP ALT。
*如需連接其他裝置，該裝置的 USB-C 連接埠必須支援 DP ALT。
*MacOS 和 iOS 僅支援鏡像投射和充電功能。
*不支援 USB-C 耳機及耳筒。
動態藝術螢幕
「Mood Maker」功能透過動態藝術營造氣氛
藉由時鐘、天氣、黑膠唱盤等內容及主題，透過藝術作品盡情展現您的風格與品味。將螢幕化作電子相框，展示您喜愛的畫面。
*建議使用 LG 提供的掛牆固定器。安裝時必須考慮產品重量，否則可能導致傾斜或墜落等問題。
超大平板螢幕
透過「Let's Draw」繪圖功能將您的構思轉化為藝術
使用全觸控式螢幕進行藝術創作，並透過「Always On Display」顯示功能展示你的傑作。
*產品並不包括觸控筆。StanbyME 2 亦不設專用觸控筆。
*購買第三方觸控筆前，請先確保其兼容性。
*應用程式供應情況因應地區而有所異差。部分應用程式或需另行訂閱。
暢玩桌上遊戲
無需智能電話，即可暢玩「記憶力挑戰」、「Million Marble」、「找不同」、「國際象棋」及更多不同遊戲。直接在觸控螢幕上暢玩遊戲，與家人朋友一同享受休閒娛樂體驗。
*應用程式供應情況因應地區而有所異差。部分應用程式或需另行訂閱。
透過 HDMI 和 USB，輕鬆連接其他裝置
透過內置 USB 及 HDMI 連接埠，將便攜式觸控螢幕連接至包括顯示器、手提電腦、IPTV 機頂盒，到流動裝置和遊戲主機等不同裝置。
*HDMI 連接線及其他配件需另行購買。
*Smart Cam 需另行購買。
螢幕鏡像與 OTT 功能帶來流暢無阻的娛樂體驗
無需智能電話，也能暢享心水內容和串流服務。只需使用內置 OTT 應用程式，或透過 AirPlay 和 Google Cast 將 iOS 和 Android 裝置畫面鏡像投射並串流播放。
*必須連接到相同的網絡 (Wi-Fi) 連接。
*OTT 服務或需另行訂閱及購買。
*LG StanbyME 2 是一款運行 LG webOS 的顯示屏。儘管便攜程度能媲美平板電腦，但它其實是採用電視操作系統的產品。
遠距離語音識別
StanbyME 2 從遠距離亦能識別您的聲音。只需說出「Hi LG」，遠處的它便會開始聆聽您的需求。
*如要使用此功能，必須先啟用產品的直接語音識別功能，並同意提供個人資料。
*語音識別的性能視乎周圍環境而異。有效識別範圍或因應距離、環境噪音和使用情況而異。
磁吸式遙控器
透過遙控器輕鬆操控便攜式觸控螢幕。背面的磁石可吸附在螢幕和摺疊式保護套的側面，使遙控器觸手可及且易於收納。
屢獲殊榮的 webOS Re:New 計劃在五年內為您的電視進行升級
保持最新的操作系統，為 StanbyME 2 進行全面升級，盡享最新功能和軟件。
*webOS Re:New 計劃適用於 2025 年推出的 LG StanbyME 2。
*webOS Re:New 計劃將於 5 年內為您提供共 4 次的 webOS 升級，門檻為預設的 webOS 版本，升級日程由月末至年初不等。
*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。
*與同年入門級智能電視的 alpha 7 Gen8 AI 處理器根據內部規格進行比較。
AI 亮度控制可因應任何光線條件，輕鬆調校螢幕亮度
AI 會因應您所在空間的環境光線自動調校您的螢幕，以達最佳亮度設定。
*所有 LG webOS 25 系列的電視均支援 AI 亮度控制，沒有感光器的型號除外。
AI Sound Pro 帶來精心調校的影院級音效
*AI Clear Sound 必須透過 Soundbar 模式選單啟動。
*音效或因聆聽環境而有所差異。
*產品包含的配件或因應地區而異。Smart Cam 及喇叭需另行購買。購買前請先檢查產品所包含的物品。
*產品頁面上的圖像僅供參考。請參閱圖庫影像，以了解更精確的內容。
*所有影像均為模擬影像。
*服務的提供因應地區而有所差異。
*個人化服務或因應第三方應用程式的政策而有所差異。
所有規格
PICTURE (DISPLAY)
-
顯示類型
QHD
-
解像度
QHD (2,560 x 1,440)
-
背光技術
Edge
-
刷新率
60Hz Native
PICTURE (PROCESSING)
-
影像處理器
α8 AI 處理器
-
人工智能倍線技術
Resolution Upscaler
-
動態色調配對
支援 (專業動態色調配對)
-
人工智能亮度控制
支援
-
HDR
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
影像模式
8 modes
GAMING
-
電競界面
支援 (遊戲界面)
SMART TV
-
系統
webOS 24
-
USB 鏡頭連接
支援
-
AI Chatbot
支援
-
網頁瀏覽器
支援
-
Google Cast
支援
-
免提語音操控
支援
-
Home Hub
支援
-
智能語音識別
支援 (LG ThinQ App)
-
神奇遙控器
Ready (需要神奇遙控器)
-
手機遙控應用程式
支援 (LG ThinQ)
-
支援 Apple Airplay
支援
-
Works with Apple Home
支援
ACCESSIBILITY
-
High Contrast
支援
-
Gray Scale
支援
-
Invert Colors
支援
DIMENSIONS AND WEIGHTS
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
623 x 364 x 28.5
-
機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
623 x 1265 x 398
-
包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1265 x 210 x 580
-
檯架 (闊 x 深, mm)
398 x 398
-
機身不連座檯架重量 (kg)
4.3
-
機身連座檯架重量 (kg)
15.2
-
連包裝盒重量 (kg)
21.0
AUDIO
-
Dolby Atmos
支援
-
AI 聲學調音
α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
-
專業清晰語音
支援 (Auto Volume Leveling)
-
電視聲音模式分享
支援
-
Bluetooth Surround Ready
支援
-
聲音輸出
10W
-
AI Acoustic Tuning
Ready (需要神奇遙控器)
-
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)
-
Speaker Direction
Side Firing
-
WOW Orchestra
可以（需要專用喇叭）
CONNECTIVITY
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 1)
-
Bluetooth Support
支援 (v 5.1)
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
HDMI Input
1ea （支援 eARC ）
-
USB Input
3 台（ v 2.02ea / 5V 電源只有 1ea ）
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 5)
POWER
-
Power Supply (Voltage, Hz)
交流電 100 ~ 240V 50 / 60Hz ，內置電池（4小時）
-
待機耗電量
小於 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
-
遙控器
迷你遙控器
-
電源線
Yes (Detachable)