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20 吋 IPS 顯示屏
所有規格
基本規格
-
屏幕大小(吋)
19.5"
-
屏幕類型
TN
-
色域（CIE1931）
72%
-
色彩深度（顏色數）
16.7M 顏色
-
螢幕比例
16:9
-
解像度
1366 x 768
-
亮度（Typ.)
200cd/m2(Typ.) 160cd/m2(Min.)
-
對比度(原始)
600:1(Typ.)
-
對比度 (DFC)
Mega
-
反應時間(GTG)
2ms
-
可視角度（CR≥10）
90/65(CR≥10)
-
表面處理
防眩光, 3H 硬度
功能特色
-
影像模式
自訂, 閱讀, 色弱, 照片, 影院, 遊戲
-
顯示比例
寬屏幕,原始
-
DDC/CI
支援
-
HDCP
HDCP1.4
-
DAS 模式
支援
-
Black Stabilizer
支援
-
準星
支援
-
不閃爍屏幕
支援
-
智能省電
支援
-
Super+ 解像度
有
輸入/輸出
-
HDMI
1
-
- 水平頻率(HDMI)
30~61Khz
-
- 垂直頻率(HDMI)
50~75Hz
-
D-Sub
1
-
- 水平頻率
30~61kHz
-
- 垂直頻率
56~75Hz
-
耳筒輸出
1
座檯架設計
-
傾斜屏幕
-5~20
電源
-
類型
變壓器
-
輸入
100-240Vac, 50/60Hz
耗電量
-
一般運作(EPA Typ.)
13W
-
省電模式/睡眠(最大)
Under 0.3W
標準及認證
-
UL (cUL)
有
-
TUV-Type
有
-
FCC-B, CE
有
-
CCC (中國)
有
-
Erp
有
-
Windows 10
有
-
其他 (KC,CCC)
有
尺吋(闊X深X高, MM)
-
連座檯架
468.8 x 366.5 x 181.9
-
不連座檯架
468.8 x 276.4 x 38.4
重量(KG)
-
連座檯架
2.3
-
不連座檯架
2
配件
-
標準配件
電源線, HDMI 線, CD, 說明書
掛牆架(選購)
-
型號
LSW140B
-
VESA 標準
75 × 75