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21.45 吋全高清顯示器, 兼容 AMD FreeSync™

功能

圖庫

規格

評論

支援

21.45 吋全高清顯示器, 兼容 AMD FreeSync™

22MR410-B

21.45 吋全高清顯示器, 兼容 AMD FreeSync™

(0)
front view
21.45 吋全高清顯示屏

色彩更準確生動

LG 液晶顯示器的良好性能，讓 21.45 吋全高清 (1920X1080) 顯示屏呈現清晰的色彩，
提高工作效率。

21.45 吋全高清 (1920X1080) 顯示屏呈現清晰的色彩，提高工作效率

100Hz 高更新率可在各種程式中提供流暢的畫面。
100Hz 更新率

流暢視覺效果
無縫工作

100Hz 高更新率在各種程式中提供流暢的畫面。此外，還可減少畫面延遲和動態模糊，讓您享受逼真的遊戲體驗。

*透過 D-sub 連接支援高達 75Hz 更新率。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

增強眼睛保護

  1.

    閱讀模式

    閱讀模式可調節色溫和亮度，改善在顯示器上的閱讀體驗。

  2.

    不閃爍技術

    不閃爍技術可減少螢幕上不可見的閃爍，有助於減輕眼睛疲勞，打造長久舒適的工作環境。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*以上功能或根據使用者的實際使用情況而有所差異。

享受流暢、沒有畫面撕裂的遊戲體驗

AMD FreeSync™

流暢及快速的動作

遊戲用家透過 AMD FreeSync™ 將影像撕裂及畫面延遲問題幾乎一掃而空，在在高解像度和快節奏的遊戲中，縱享流暢無比的沉浸式體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*關閉 (左圖) 及 開啟 AMD FreeSync™ 功能之比較。

Black Stabilizer

穿越黑暗，勇往直前

Black Stabilizer 有助遊戲玩家發現潛伏在暗處的狙擊手，並在槍火爆發時迅速定位目標。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*此功能或根據用家的使用情況和環境而有所差異。

OnScreen Control 提供簡易的用家介面
OnScreen Control

簡化控制

OnScreen Control 程式讓您只需點擊幾下，即可輕鬆調整顯示設定。您亦可以透過螢幕分割輕鬆分割顯示區域。
簡化控制 下載

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*下載最新的 OnScreen Control，請點擊「下載」。
*根據使用者所使用的電腦，功能或無法正常運作。

人體工學設計

簡單舒適的解決方案

顯示器的三邊超薄邊框，讓您輕鬆調整傾斜度，營造合適的工作環境。

此顯示器的三邊設有超薄邊框，亦提供傾斜調整。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

列印

所有規格

顯示

  • 尺寸 (英寸)

    21.45

  • 尺寸 (cm)

    54.5

  • 解像度

    1920 x 1080

  • 屏幕類型

    VA

  • 屏幕比例

    16:9

  • 像素間距

    0.2493 x 0.241

  • 亮度 (最少)

    220

  • 亮度 (典型)

    250

  • 色域 (最少)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • 色域 (典型)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 對比度 (最少)

    2000:1

  • 對比度 (典型)

    3000:1

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

功能特色

  • 不閃爍屏幕

    支援

  • 閱讀模式

    支援

  • 色弱模式

    支援

  • Super Resolution+

    支援

  • RADEON FreeSync™

    支援

  • 動態動作同步

    支援

  • 十字線

    支援

  • 相機

    支援

軟件支援

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    支援

連接性

  • D-Sub

    支援(1組)

  • D-Sub (最高解像度, Hz)

    1920 x 1080 at 75Hz

  • HDMI

    支援(1組)

  • 耳機輸出

    3-pole (Sound Only)

電源

  • 類型

    外置電源 (變壓器)

  • AC 電源輸入

    100~240V (50/60Hz)

  • 耗電量 (典型)

    20W

  • 耗電量 (睡眠模式)

    少於 0.5W

  • 耗電量 (DC 電源關閉)

    少於 0.3W

機械設計

  • 可調節座檯架

    傾斜

  • 掛牆架支援

    100 x 100

尺寸及重量

  • 連座檯架尺寸 (寬x高x深)

    491.9 x 378.1 x 200

  • 不連座檯架尺寸 (寬x高x深)

    491.9 x 284.3 x 50.5

  • 出貨尺寸 (寬x高x深)

    567 x 372 x 128

  • 連座檯架重量 (kg)

    2.46

  • 不連座檯架重量 (kg)

    2.05

  • 運輸重量 (kg)

    3.5

配件

  • HDMI

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