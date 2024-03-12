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21.45 吋全高清顯示器, 兼容 AMD FreeSync™
色彩更準確生動
提高工作效率。
21.45 吋全高清 (1920X1080) 顯示屏呈現清晰的色彩，提高工作效率
*透過 D-sub 連接支援高達 75Hz 更新率。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
增強眼睛保護
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*以上功能或根據使用者的實際使用情況而有所差異。
享受流暢、沒有畫面撕裂的遊戲體驗
流暢及快速的動作
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*關閉 (左圖) 及 開啟 AMD FreeSync™ 功能之比較。
-
關
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開
穿越黑暗，勇往直前
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*此功能或根據用家的使用情況和環境而有所差異。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*下載最新的 OnScreen Control，請點擊「下載」。
*根據使用者所使用的電腦，功能或無法正常運作。
簡單舒適的解決方案
此顯示器的三邊設有超薄邊框，亦提供傾斜調整。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
所有規格
顯示
-
尺寸 (英寸)
21.45
-
尺寸 (cm)
54.5
-
解像度
1920 x 1080
-
屏幕類型
VA
-
屏幕比例
16:9
-
像素間距
0.2493 x 0.241
-
亮度 (最少)
220
-
亮度 (典型)
250
-
色域 (最少)
sRGB 95% (CIE1931)
-
色域 (典型)
sRGB 99% (CIE1931)
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
對比度 (最少)
2000:1
-
對比度 (典型)
3000:1
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
功能特色
-
不閃爍屏幕
支援
-
閱讀模式
支援
-
色弱模式
支援
-
Super Resolution+
支援
-
RADEON FreeSync™
支援
-
動態動作同步
支援
-
十字線
支援
-
相機
支援
軟件支援
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
支援
連接性
-
D-Sub
支援(1組)
-
D-Sub (最高解像度, Hz)
1920 x 1080 at 75Hz
-
HDMI
支援(1組)
-
耳機輸出
3-pole (Sound Only)
電源
-
類型
外置電源 (變壓器)
-
AC 電源輸入
100~240V (50/60Hz)
-
耗電量 (典型)
20W
-
耗電量 (睡眠模式)
少於 0.5W
-
耗電量 (DC 電源關閉)
少於 0.3W
機械設計
-
可調節座檯架
傾斜
-
掛牆架支援
100 x 100
尺寸及重量
-
連座檯架尺寸 (寬x高x深)
491.9 x 378.1 x 200
-
不連座檯架尺寸 (寬x高x深)
491.9 x 284.3 x 50.5
-
出貨尺寸 (寬x高x深)
567 x 372 x 128
-
連座檯架重量 (kg)
2.46
-
不連座檯架重量 (kg)
2.05
-
運輸重量 (kg)
3.5
配件
-
HDMI
有