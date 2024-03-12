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23.8 吋全高清 IPS 顯示屏

功能

圖庫

規格

評論

支援

23.8 吋全高清 IPS 顯示屏

24BA560-B

23.8 吋全高清 IPS 顯示屏

(0)
24BA560 的正視圖

23.8 吋全高清 IPS 顯示屏

以廣闊視覺 觀賞準確色彩

配備 IPS 技術的 LG 全高清 (1920x1080) 顯示器呈現清晰一致的色彩，

可再現準確的色彩，讓用家可以廣闊視覺觀賞屏幕。

桌上的工作空間，配備顯示器和文件架。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*包裝內並不包括鍵盤和滑鼠。

生產力

23.8 吋 Full HD (1920x1080) IPS

100Hz 更新率

CLI (命令列介面)

使用性

LG Switch 應用程式

內置電源和喇叭

各種連接埠

舒適與信任

人體工學座檯架

閱讀模式及安全閃爍

EPEAT 與 Energy Star

適用於各種工作空間的
多功能商用顯示器

這款多功能顯示器採用清晰的 IPS 顯示和三邊纖薄邊框設計，

適用於辦公室、公共機構和客戶服務等多種場所的各種工作。

友善的接待員向一名女士指出在數碼平板電腦上的簽名位置。
一名戴著耳機的女士在電話中心與客戶交談。
員工坐在辦公桌前談話。
友善的接待員向一名女士指出在數碼平板電腦上的簽名位置。
一名戴著耳機的女士在電話中心與客戶交談。
員工坐在辦公桌前談話。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

整合式電源模組

騰出更多桌面空間

內置電源可讓工作站的設計格局更精簡和整潔，可更有效利用空間和組織，創造更乾淨和更有效率的工作環境。

俯視圖顯示工作站因設有內置電源而佈局簡潔。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*包裝內並不包括鍵盤和滑鼠。

多個連接埠

提供多種連接方式

24BA560 配備多個連接埠，可為辛勤工作的人士提供更多的連接選項。

透過多個連接埠，您可輕鬆連接眾多裝置，提升桌面安排的效率。

正視圖顯示將多個裝置連接到顯示器的工作站。
  • HDMI 圖示。

    HDMI 1.4

  • DisplayPort 圖示。

    DisplayPort 1.2

  • USB 下行連接埠圖示。

    2xUSB 3.0 / 2xUSB 2.0

    下行連接埠

  • USB 3.0 上行連接埠圖示。

    USB 3.0 上行連接埠

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*包裝內包括 HDMI、USB A 至 B 和 DisplayPort 連接線。

*包裝內並不包括鍵盤和滑鼠。

側視圖顯示螢幕上的視像會議場景。

內置喇叭

為線上會議
做好一切準備

24BA560 配備內置喇叭，在參加網絡會議或觀看影片時無需額外安裝喇叭。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*包裝內並不包括視像會議使用的網絡攝影機。

100Hz 高更新率在各種程式中提供流暢的畫面

100Hz 更新率

流暢工作

100Hz 高更新率在各種程式中提供流暢的畫面，

有助減少畫面延遲和運動態模糊，提升工作效率。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*與低於 100Hz 更新率的型號進行比較。

LG Switch 應用程式配合您的工作需要善用顯示器。您可以輕鬆地將整個顯示屏畫面分割為 6 個顯示區域、管理日程，甚至以自訂快捷鍵輕鬆啟動視像通話平台。

LG Switch 應用程式

迅速切換影像

LG Switch 應用程式配合您的工作需要善用顯示器。您可以輕鬆地將整個顯示屏畫面分割為 6 個顯示區域、管理日程，甚至以自訂快捷鍵輕鬆啟動視像通話平台。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*請在 LG.com 下載最新的 LG Switch 應用程式。

人體工學設計

輕鬆舒適

24BA560 支援傾斜、旋轉、旋軸和高度調整，為長時間在顯示器前工作的用家打造舒適的工作站。

此外，我們的人體工學支架可向下調整高度，方便與客戶或同事溝通。

一名女性接待員正在前台與一名男士交談。
兩名男女員工邊看辦公室螢幕邊討論。
一鍵式支架圖示。

一鍵式支架

簡易安裝

傾斜 / 可調校高度圖示。

傾斜度 / 高度

-5~21° / 150mm

可調校旋轉角度圖示。

旋轉角度

±45°

可調校旋軸圖示。

旋軸

雙向

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

舒適視覺體驗

閱讀模式

閱讀模式可調節色溫和亮度，讓您在使用顯示器閱讀文件時減輕眼部疲勞，享受舒適視覺體驗。

不閃爍技術

不閃爍技術可減少螢幕上不可見的閃爍，有助於減輕眼睛疲勞。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*以上功能或根據使用者的實際使用情況而有所差異。

命令列介面 (CLI)

進階管理顯示器

LG 商用顯示器提供命令列介面 (CLI) - 用於高效管理裝置的軟件。IT 管​​理人員可透過伺服器程式分批更新韌體及調整設定，例如影像模式、亮度及反應時間等。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*命令列介面 (CLI) 僅支援所購買顯示器支援的功能，而支援功能的範圍或因型號而有所差異。

手指心形標誌。

更美好生活

24BA560 符合 Energy Star 和 EPEAT 等多項標準。

  • TCO 標誌。

    TCO 認證

  • Energy Star 標誌。

    Energy Star 認證

  • PCF 標誌。

    PCF 認證

  • EPEAT® 標誌。

    EPEAT® 註冊

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    23.8

  • Resolution

    1920 x 1080

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100Hz

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilit/Height/Swivel/Pivot

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    538.6 x 508.9 x 239.9

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    538.6 x 319.8 x 50.8

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    610 x 165 x 482

  • Weight with Stand [kg]

    4.45

  • Weight without Stand [kg]

    2.65

  • Weight in Shipping [kg]

    7.6

FEATURES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • PBP

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

INFO

  • Product name

    PC Monitor

  • Year

    Y24

CONNECTIVITY

  • D-Sub

    YES(1ea)

  • D-Sub (Max. Resolution at Hz)

    1920 x 1080 at 75Hz

  • HDMI

    YES(1ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.2

  • USB Upstream Port

    YES(1ea)

  • USB Downstream Port

    YES(2ea, v3.0, 2ea, v2.0)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

POWER

  • Type

    Built-in Power

  • DC Output

    19V / 2.2A

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Typ.)

    14.4W

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

STANDARD

  • UL (cUL)

    YES

  • CE

    YES

ACCESSORY

  • Power Cord

    YES

  • HDMI (Color/Length)

    Black / 1.8m

  • HDMI

    YES

  • Display Port

    YES

  • USB A to B

    YES

DISPLAY

  • Size [Inch]

    23.8

  • Size [cm]

    60.4

  • Resolution

    1920 x 1080

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2745 x 0.2745

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    200

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Color Bit

    8bit (6bit+FRC)

  • Contrast Ratio (Min.)

    910:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1300:1

  • Surface Treatment

    Anti-Glare

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100Hz

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SW APPLICATION

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    YES

SOUND

  • Speaker

    2Wx2

MECHANICAL

  • Borderless Design

    3-Side Virtually Borderless Design

  • OneClick Stand

    YES

  • Display Position Adjustments

    Tilit/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

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