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24 吋全高清 IPS 顯示器

規格

評論

支援

24 吋全高清 IPS 顯示器

24MK600M

24 吋全高清 IPS 顯示器

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所有規格

基本規格

  • 屏幕大小(吋)

    23.8"

  • 屏幕類型

    IPS

  • 色域（CIE1931）

    NTSC 72%

  • 色彩深度（顏色數）

    16.7M 顏色

  • 螢幕比例

    16:9

  • 解像度

    1920 X 1080

  • 亮度（Typ.)

    250cd/m2(Typ.) 200cd/m2(Min.)

  • 對比度(原始)

    1000:1(Typ.)

  • 對比度 (DFC)

    Mega

  • 反應時間(GTG)

    5ms(Faster)

  • 可視角度（CR≥10）

    178/178

  • 表面處理

    防眩光, 3H 硬度

功能特色

  • 影像模式

    自訂, 閱讀, 色弱, 照片, 影院, 遊戲

  • 顯示比例

    寬屏幕,原始

  • DDC/CI

    支援

  • HDCP

    HDCP1.4

  • 按鍵鎖

    支援

  • 反應時間控制

    支援

  • DAS 模式

    支援

  • Black Stabilizer

    支援

  • 準星

    支援

  • 不閃爍屏幕

    支援

  • 智能省電

    支援

  • 自動待機

    支援

  • 閱讀模式

    支援

  • Super+ 解像度

  • 色彩校正出廠時

  • OnScreen Control 軟件

輸入/輸出

  • HDMI - 2

    水平頻率: 30~83kHz / 垂直頻率: 56~75Hz

  • D-Sub - 1

    水平頻率: 30~83kHz / 垂直頻率: 56~75Hz

  • 耳筒輸出

    1

FREESYNC

  • HDMI / DP

    HDMI

座檯架設計

  • 傾斜屏幕

    -2~15

電源

  • 類型

    變壓器

  • 輸入

    100-240Vac, 50/60Hz

耗電量

  • 一般運作

    14.1W

  • 省電模式/睡眠(最大)

    Under 0.3W

標準及認證

  • UL (cUL)

  • TUV-Type

  • FCC-B, CE

  • CCC (中國)

  • Erp

  • EPEAT

  • Windows 10

  • 其他 (KC,CCC)

尺吋(闊X深X高, MM)

  • 連座檯架

    539.1x182x415.3

  • 不連座檯架

    539.1x66.5x321.5

重量(KG)

  • 連座檯架

    3.1

  • 不連座檯架

    2.75

配件

  • 標準配件

    電源線, HDMI 線, CD, 說明書

掛牆架(選購)

  • VESA 標準

    75 × 75

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