27 吋 QHD IPS 顯示器

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27 吋 QHD IPS 顯示屏
以廣闊視角觀賞生動色彩
配備 IPS 技術的 LG QHD (2560 x 1440) 顯示器呈現清晰一致的色彩，可再現生動的色彩，讓用家可以廣闊視覺觀賞屏幕。
27 吋 QHD IPS 大型顯示屏能重現細緻影像及準確色彩。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*包裝內並不包括鍵盤和滑鼠。
顯示屏
27 吋 QHD (2560 x 1440) IPS
HDR10 / sRGB 99% (Typ.)
使用性
內置電源
LG Switch 應用程式
舒適與信任
人體工學支架
不閃爍技術及閱讀模式
EPEAT 與 Energy Star
適用於各種工作空間的
多功能商用顯示器
這款多功能顯示器採用清晰的 IPS 顯示屏和三邊近無邊框設計，適用於辦公室、公共機構、醫院和客戶服務等多種場所的各種工作。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
支援 HDR10 及 sRGB 99% (Typ)
觀賞鮮艷色彩
HDR 技術現已適用於各種內容，此顯示器兼容業界標準的 HDR10 (高動態範圍) 及 sRGB 99% 色域，支援特定亮度及色彩水平，讓觀賞者享受鮮豔色彩的畫面。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*亮度：350 nits (Typ.)，色域：sRGB 99% (Typ.)。
多個連接埠
提供多種連接方式
27BA45QB 提供多個連接埠，為辛勤工作的使用者解決連接受限的問題。透過多個連接埠，您可輕鬆連接眾多裝置，提升桌面安排的效率，告別連接埠不足的煩惱。
圖像顯示
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*包裝內附有 DisplayPort 連接線。
*包裝內並不包括鍵盤和滑鼠。
整合式電源模組
騰出更多桌面空間
內置電源可讓工作站的設計格局更簡潔寬敞，更有效利用空間，創造更整潔和更有效率的工作環境。
俯視圖顯示工作站因設有內置電源而佈局簡潔。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*包裝內並不包括鍵盤和滑鼠。
LG Switch 應用程式
迅速切換影像
LG Switch 應用程式助您充分發揮顯示器的功能。您可以輕鬆地將整個顯示屏畫面分割為 6 個顯示區域、管理日程，甚至以自訂快捷鍵輕鬆啟動視像通話平台。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*請在 LG.com 下載最新的 LG Switch 應用程式。
人體工學設計
輕鬆舒適
人體工學設計可根據用家的身體進行調整，有助改善及維持正確姿勢，同時提升工作效率，營造最佳的工作環境。此設計特別適合從事客戶服務的員工，只需簡單調低顯示器支架，便可自然地與客戶保持眼神接觸並進行交流。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
舒適視覺體驗
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*以上功能或根據使用者的實際使用情況而有所差異。
更美好生活
27BA45QB 符合 Energy Star 和 EPEAT 等多項標準。
主要規格
-
Size [Inch]
27
-
Resolution
2560 x 1440
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
350 cd/m²
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
75Hz
-
Response Time
5ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
Tilit/Height/Swivel/Pivot
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
613.5 x 569.7 x 250 mm
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
613.5 x 569.7 x 63 mm
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
722 x 547 x 198 mm
-
Weight with Stand [kg]
8.1kg
-
Weight without Stand [kg]
5.3kg
-
Weight in Shipping [kg]
10.7kg
FEATURES
-
HDR 10
YES
-
HDR Effect
YES
-
Color Calibrated in Factory
YES
-
Flicker Safe
YES
-
Reader Mode
YES
-
Color Weakness
YES
-
Super Resolution+
YES
-
Black Stabilizer
YES
-
Dynamic Action Sync
YES
-
Auto Input Switch
YES
-
Smart Energy Saving
YES
-
Others (Features)
Auto Pivot
CONNECTIVITY
-
HDMI
YES(2ea)
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
DP Version
1.4
-
Headphone out
3pole (Sound Only)
POWER
-
Type
Builtin Power
-
DC Output
40W PSU
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
STANDARD
-
UL (cUL)
YES
-
CE
YES
ACCESSORY
-
Power Cord
YES
-
Display Port
YES
DISPLAY
-
Size [Inch]
27
-
Size [cm]
68.466cm
-
Resolution
2560 x 1440
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.2331x 0.2331mm
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
280 cd/m²
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
350 cd/m²
-
Color Gamut (Min.)
sRGB 98% (CIE1931)
-
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
-
Color Bit
8bit
-
Contrast Ratio (Min.)
700:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
-
Surface Treatment
AntiGlare
-
Response Time
5ms (GtG at Faster)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
75Hz
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SW APPLICATION
-
Dual Controller
YES
SOUND
-
Speaker
5W x 2
-
Maxx Audio
YES
MECHANICAL
-
Borderless Design
3Side Virtually Borderless Design
-
OneClick Stand
YES
-
Display Position Adjustments
Tilit/Height/Swivel/Pivot
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm