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27 吋 QHD IPS 顯示器

功能

圖庫

規格

評論

支援

27 吋 QHD IPS 顯示器

27 吋 QHD IPS 顯示器

27BA45QB-B
  • 27BA45QB 的正視圖
  • 27BA45QB 的 +15 度側視圖
  • 27BA45QB 的 -15 度側視圖
  • 27BA45QB 的 +15 度傾斜左側視圖
  • 27BA45QB 的右側視圖
  • 27BA45QB 的後視圖
  • 27BA45QB 的後透視圖
  • 27BA45QB 的連接埠特寫
27BA45QB 的正視圖
27BA45QB 的 +15 度側視圖
27BA45QB 的 -15 度側視圖
27BA45QB 的 +15 度傾斜左側視圖
27BA45QB 的右側視圖
27BA45QB 的後視圖
27BA45QB 的後透視圖
27BA45QB 的連接埠特寫

主要功能

  • 27 吋 QHD (2560 x 1440) IPS 顯示屏
  • HDR10 / sRGB 99% (Typ.)
  • 內置電源
  • 不閃爍技術及閱讀模式
  • 可調校傾斜 / 高度 / 旋轉 / 旋軸支架
  • LG Switch 應用程式
更多

27 吋 QHD IPS 顯示屏

以廣闊視角觀賞生動色彩

配備 IPS 技術的 LG QHD (2560 x 1440) 顯示器呈現清晰一致的色彩，可再現生動的色彩，讓用家可以廣闊視覺觀賞屏幕。

27 吋 QHD IPS 大型顯示屏能重現細緻影像及準確色彩。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*包裝內並不包括鍵盤和滑鼠。

顯示屏

27 吋 QHD (2560 x 1440) IPS

HDR10 / sRGB 99% (Typ.)

使用性

內置電源

LG Switch 應用程式

舒適與信任

人體工學支架

不閃爍技術及閱讀模式

EPEAT 與 Energy Star

適用於各種工作空間的
多功能商用顯示器

這款多功能顯示器採用清晰的 IPS 顯示屏和三邊近無邊框設計，適用於辦公室、公共機構、醫院和客戶服務等多種場所的各種工作。

友善的接待員向一名女士指出在數碼平板電腦上的簽名位置。
一位女士戴著耳機，一邊看著顯示器一邊工作。
員工坐在辦公桌前談話。
友善的接待員向一名女士指出在數碼平板電腦上的簽名位置。
一位女士戴著耳機，一邊看著顯示器一邊工作。
員工坐在辦公桌前談話。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

支援 HDR10 及 sRGB 99% (Typ)

觀賞鮮艷色彩

HDR 技術現已適用於各種內容，此顯示器兼容業界標準的 HDR10 (高動態範圍) 及 sRGB 99% 色域，支援特定亮度及色彩水平，讓觀賞者享受鮮豔色彩的畫面。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*亮度：350 nits (Typ.)，色域：sRGB 99% (Typ.)。

多個連接埠

提供多種連接方式

27BA45QB 提供多個連接埠，為辛勤工作的使用者解決連接受限的問題。透過多個連接埠，您可輕鬆連接眾多裝置，提升桌面安排的效率，告別連接埠不足的煩惱。

圖像顯示

  • HDMI 圖示。

    2 x HDMI

  • DisplayPort 圖示。

    DisplayPort

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*包裝內附有 DisplayPort 連接線。

*包裝內並不包括鍵盤和滑鼠。

整合式電源模組

騰出更多桌面空間

內置電源可讓工作站的設計格局更簡潔寬敞，更有效利用空間，創造更整潔和更有效率的工作環境。

俯視圖顯示工作站因設有內置電源而佈局簡潔。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*包裝內並不包括鍵盤和滑鼠。

LG Switch 應用程式

迅速切換影像

LG Switch 應用程式助您充分發揮顯示器的功能。您可以輕鬆地將整個顯示屏畫面分割為 6 個顯示區域、管理日程，甚至以自訂快捷鍵輕鬆啟動視像通話平台。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*請在 LG.com 下載最新的 LG Switch 應用程式。

人體工學設計

輕鬆舒適

人體工學設計可根據用家的身體進行調整，有助改善及維持正確姿勢，同時提升工作效率，營造最佳的工作環境。此設計特別適合從事客戶服務的員工，只需簡單調低顯示器支架，便可自然地與客戶保持眼神接觸並進行交流。

一名女性接待員正在前台與一名男士交談。

兩名男女員工邊看辦公室屏幕邊討論。

一鍵式支架圖示。

一鍵式支架

簡易安裝

傾斜 / 可調校高度圖示。

傾斜度 / 高度

-5~21° / 150mm

可調校旋轉角度圖示。

旋轉角度

±45°

可調校旋軸圖示。

旋軸

雙向

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

舒適視覺體驗

不閃爍技術

不閃爍技術可減少屏幕上不可見的閃爍，有助於減輕眼睛疲勞。

閱讀模式

閱讀模式可調節色溫和亮度，讓您在使用顯示器閱讀文件時減輕眼部疲勞，享受舒適視覺體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*以上功能或根據使用者的實際使用情況而有所差異。

手指心形標誌。

更美好生活

27BA45QB 符合 Energy Star 和 EPEAT 等多項標準。

  • TCO 標誌。

    TCO 認證

  • ENERGY STAR 標誌。

    ENERGY STAR 認證

  • EPEAT® 標誌。

    EPEAT® 註冊

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    27

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    350 cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    75Hz

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilit/Height/Swivel/Pivot

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    613.5 x 569.7 x 250 mm

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    613.5 x 569.7 x 63 mm

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    722 x 547 x 198 mm

  • Weight with Stand [kg]

    8.1kg

  • Weight without Stand [kg]

    5.3kg

  • Weight in Shipping [kg]

    10.7kg

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

  • Others (Features)

    Auto Pivot

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • Headphone out

    3pole (Sound Only)

POWER

  • Type

    Builtin Power

  • DC Output

    40W PSU

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

STANDARD

  • UL (cUL)

    YES

  • CE

    YES

ACCESSORY

  • Power Cord

    YES

  • Display Port

    YES

DISPLAY

  • Size [Inch]

    27

  • Size [cm]

    68.466cm

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2331x 0.2331mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    280 cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    350 cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 98% (CIE1931)

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Color Bit

    8bit

  • Contrast Ratio (Min.)

    700:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1000:1

  • Surface Treatment

    AntiGlare

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    75Hz

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SW APPLICATION

  • Dual Controller

    YES

SOUND

  • Speaker

    5W x 2

  • Maxx Audio

    YES

MECHANICAL

  • Borderless Design

    3Side Virtually Borderless Design

  • OneClick Stand

    YES

  • Display Position Adjustments

    Tilit/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

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