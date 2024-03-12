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27 吋全高清 IPS 顯示器
27 吋全高清 IPS 顯示屏
以廣闊視覺 觀賞準確色彩
配備 IPS 技術的 LG 全高清 (1920x1080) 顯示器呈現清晰一致的色彩，可再現準確的色彩，讓用家可以廣闊視覺觀賞屏幕。
桌上的工作空間，配備顯示器和文件架。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*包裝內並不包括鍵盤和滑鼠。
生產力
27 吋 Full HD (1920x1080) IPS
100Hz 更新率
CLI (命令列介面)
使用性
LG Switch 應用程式
內置電源和喇叭
各種連接埠
舒適與信任
人體工學座檯架
閱讀模式及安全閃爍
EPEAT 與 Energy Star
適用於各種工作空間的
多功能商用顯示器
這款多功能顯示器採用清晰的 IPS 顯示和三邊纖薄邊框設計，
適用於辦公室、公共機構和客戶服務等多種場所的各種工作。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
整合式電源模組
騰出更多桌面空間
內置電源可讓工作站的設計格局更精簡和整潔，可更有效利用空間和組織，創造更乾淨和更有效率的工作環境。
俯視圖顯示工作站因設有內置電源而佈局簡潔。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*包裝內並不包括鍵盤和滑鼠。
多個連接埠
提供多種連接方式
27BA560 配備多個連接埠，可為辛勤工作的人士提供更多的連接選項。透過多個連接埠，您可輕鬆連接眾多裝置，提升桌面安排的效率。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*包裝內包括 HDMI、USB A 至 B 和 DisplayPort 連接線。
*包裝內並不包括鍵盤和滑鼠。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*包裝內並不包括視像會議使用的網絡攝影機。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*與低於 100Hz 更新率的型號進行比較。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*請在 LG.com 下載最新的 LG Switch 應用程式。
人體工學設計
輕鬆舒適
27BA560 支援傾斜、旋轉、旋軸和高度調整，為長時間在顯示器前工作的用家打造舒適的工作站。
此外，我們的人體工學支架可向下調整高度，方便與客戶或同事溝通。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
舒適視覺體驗
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*以上功能或根據使用者的實際使用情況而有所差異。
命令列介面 (CLI)
進階管理顯示器
LG 商用顯示器提供命令列介面 (CLI) - 用於高效管理裝置的軟件。IT 管理人員可透過伺服器程式分批更新韌體及調整設定，例如影像模式、亮度及反應時間等。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*命令列介面 (CLI) 僅支援所購買顯示器支援的功能，而支援功能的範圍或因型號而有所差異。
更美好生活
27BA560 符合 Energy Star 和 EPEAT 等多項標準。
主要規格
-
Size [Inch]
27
-
Resolution
1920 x 1080
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
-
Response Time
5ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
610.8 x 536.6 x 239.9
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
610.8 x 360.3 x 50.8
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
739 x 165 x 488
-
Weight with Stand [kg]
5.05
-
Weight without Stand [kg]
3.25
-
Weight in Shipping [kg]
7.8
FEATURES
-
Flicker Safe
YES
-
Reader Mode
YES
-
Color Weakness
YES
-
Super Resolution+
YES
-
Black Stabilizer
YES
-
Dynamic Action Sync
YES
-
Auto Input Switch
YES
-
Smart Energy Saving
YES
INFO
-
Product name
PC Monitor
-
Year
Y24
CONNECTIVITY
-
D-Sub
YES(1ea)
-
D-Sub (Max. Resolution at Hz)
1920 x 1080 at 75Hz
-
HDMI
YES(1ea)
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
DP Version
1.2
-
USB Upstream Port
1x USB3.2 Gen1
-
USB Downstream Port
2x USB3.2 Gen1, 2x USB2.0
-
Headphone out
3-pole (Sound Only)
POWER
-
Type
Built-in Power
-
DC Output
19V / 2.2A
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
STANDARD
-
UL (cUL)
YES
-
CE
YES
ACCESSORY
-
Power Cord
YES
-
HDMI (Color/Length)
Black / 1.8m
-
HDMI
YES
-
Display Port
YES
-
USB A to B
YES
DISPLAY
-
Size [Inch]
27
-
Size [cm]
68.6
-
Resolution
1920 x 1080
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.3114 x 0.3114
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
200
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250
-
Color Gamut (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
-
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
-
Color Bit
8bit (6bit+FRC)
-
Contrast Ratio (Min.)
910:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
1300:1
-
Surface Treatment
Anti-Glare
-
Response Time
5ms (GtG at Faster)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SOUND
-
Speaker
2W x 2
MECHANICAL
-
Borderless Design
3-Side Virtually Borderless Design
-
OneClick Stand
YES
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100