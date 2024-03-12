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27 吋 UltraGear™ UHD 4K Nano IPS Black 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode、DP 2.1、240Hz、1ms (GtG) 及 DisplayHDR 600
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*根據截至 2024 年 12 月發佈的所有 27 吋顯示器規格，LG 27G850A 是唯一同時具備 4K (3840x2160) 解像度和 240Hz 更新率的型號。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*根據截至 2024 年 12 月發佈的所有 27 吋顯示器規格，LG 27G850A 是唯一同時具備 4K (3840x2160) 解像度和 240Hz 更新率的型號。
Nano IPS Black
2000:1 深邃魅黑
明亮視界
4K 超高清 (3840x2160) 遊戲顯示器搭配 Nano IPS Black 顯示屏，將納米粒子應用於屏幕 LED 上，使對比度從標準 IPS 的 1000:1 增強至 2000:1，使顯示屏呈現的昏暗場景更顯深邃，不論任何物件、陰影或背景輪廓都更顯細緻銳利。更明亮鮮艷的色彩，倍感逼真的畫面效果，令沉浸式體驗更上一層樓。
Nano IPS Black（2000:1）
IPS（1000:1）
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
Deep Black Pro
偵察敵蹤
主宰陰影
Nano IPS Black 面板具備超卓對比度，加上 Deep Black Pro 技術的增強，助您征服遊戲世界的每個戰場。區塊式的精準亮度控制功能，可加深昏暗區域並使重點細節更明亮，呈現鉅細無遺的絕妙細節，令遊戲的每一刻都震撼入微。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%
沉浸享受真實色彩，征服遊戲大小戰場
顯示器支援寬廣色譜，DCI-P3 色域覆蓋率高達 99% (Typ.)，並透過 VESA DisplayHDR 600 技術呈現逼真色彩，帶來如幻似真的遊戲體驗。
未來主義風格的武裝戰士，於霓虹燈照亮的城市中以能量武器作戰。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
-
閱讀模式
-
護眼低藍光模式
護眼低藍光技術
提高遊戲舒適度，同時保留鮮明色彩
LG 的護眼低藍光技術通過 TÜV Rheinland Eyesafe® 低藍光認證。透過 RGB 硬件和軟件調整，保護雙眼免受藍光傷害，同時保持生動色彩。
*TÜV Rheinland 低藍光認證 ID (低藍光 - 硬件解決方案)：1111294031
*模擬影像以提升對功能的理解，
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*Nano IPS 是指屏幕 LED 上的納米粒子。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*「Dual-Mode」的表現或因應遊戲類型而有所不同。
DP 2.1，不用再繼續等待
最新的 DisplayPort 2.1，為下一代遊戲設定全新標準。這個升級介面預計將與下一代 GPU 同時推出，讓您可在 UHD 解像度下以 240Hz 進行高速遊戲。此外，透過 2 個 HDMI 2.1 及多個連接埠，顯示器可與最新遊戲主機和電腦無縫連接。
未來主義風格電單車手從顯示器屏幕閃躍然欲出，畫面中看到明亮霓虹燈光軌道和前景中的 DP 2.1 連接線。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*產品內含 DP、HDMI 及 USB 連接線。
*產品不包含顯示卡。
流暢動作
無限暢玩
賽道上綠色賽車並列對比，兩者影像質素有別，右側賽車的細節更清晰。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
顯示器經過 NVIDIA 測試和官方驗證，兼容 G-SYNC® ，為您提供毫無撕裂、無畫面延遲的良好遊戲體驗。
VESA certified AdaptiveSync
顯示器獲得 VESA AdaptiveSync 認證，提供高更新率和低延遲的遊戲體驗，讓您享受更流暢、無撕裂的遊戲畫面和無抖動的影像
AMD FreeSync™ Premium Pro
透過 FreeSync™ Premium Pro 技術，玩家可以縱享高解像度的無縫流暢遊戲體驗。畫面撕裂及延遲問題，幾乎一掃而空。
*耳機需另行購買。
遊戲 GUI
屢獲殊榮的遊戲 GUI
遊戲玩家可以用輕鬆易用的 On-Screen Display 和 LG Switch 進行個人化設定，從基本顯示器選項到使用「自訂按鍵」，符合您的不同需要。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*最新的 LG Switch 應用程式可在 LG.COM 下載。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*最新的 LG Switch 應用程式可在 LG.COM 下載。
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。
Black Stabilizer
Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在快速定位爆發的槍火。
Crosshair 功能
把目標點固定在中心，改善射擊準確度，大增勝出機會。
FPS Counter
FPS Counter 讓您看到內容加載情況。無論是剪輯、遊戲還是看電影，每幀畫面都至關重要，而 FPS 計數器可以提供實時數據。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*啟用 FPS Counter 時，Crosshair 功能將無法使用。
*FPS Counter 顯示的數值可能超過顯示屏的最大更新率。
*FPS (每秒幀數) Counter：計算每秒幀數。
精巧時尚
體驗 Hexagon 照明和三邊近無邊框的簡潔設計，配備可調節底座，支援旋轉、傾斜、高度和旋軸調整。乾淨利落的 L 型支架和寬廣旋轉調節的設計，能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
主要規格
-
Size [Inch]
27
-
Resolution
3840 x 2160
-
Panel Type
IPS Black
-
Aspect Ratio
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
450cd/m²
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
-
Response Time
1ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
614.7 x 581.8 x 249.1
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
614.7 x 365.4 x 68.1
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
838 x 184 x 439
-
Weight with Stand [kg]
9.4
-
Weight without Stand [kg]
5.2
-
Weight in Shipping [kg]
12.3
FEATURES
-
HDR 10
Yes
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
-
HDR Effect
Yes
-
Nano IPS™ Technology
Yes
-
Color Calibrated in Factory
Yes
-
HW Calibration
HW Calibration Ready
-
Flicker Safe
Yes
-
Reader Mode
Yes
-
Color Weakness
Yes
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
VRR
Yes
-
Black Stabilizer
Yes
-
Dynamic Action Sync
Yes
-
Crosshair
Yes
-
FPS Counter
Yes
-
User Defined Key
Yes
-
Auto Input Switch
Yes
-
RGB LED Lighting
Unity Hexagon Lighting
-
Smart Energy Saving
Yes
INFO
-
Product name
UltraGear
-
Year
Y25
CONNECTIVITY
-
HDMI
Yes(2ea)
-
DisplayPort
Yes(1ea)
-
DP Version
2.1
-
USB Upstream Port
Yes(1ea/ver3.2 Gen1)
-
USB Downstream Port
Yes(2ea/ver3.2 Gen1)
-
Headphone out
4-pole (Sound+Mic)
POWER
-
Type
External Power(Adapter)
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
-
HDMI
Yes (ver 2.1)
-
Display Port
Yes (ver 2.1)
-
USB A to B
Yes
DISPLAY
-
Size [Inch]
27
-
Size [cm]
68.47
-
Resolution
3840 x 2160
-
Panel Type
IPS Black
-
Aspect Ratio
16:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.1554x0.1554
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
360cd/m²
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
450cd/m²
-
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
-
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
-
Contrast Ratio (Min.)
1400:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
2000:1
-
Response Time
1ms (GtG at Faster)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SW APPLICATION
-
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Yes
-
Dual Controller
Yes
SOUND
-
DTS HP:X
Yes
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100