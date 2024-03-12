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27 吋 UltraGear™ UHD 4K Nano IPS Black 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode、DP 2.1、240Hz、1ms (GtG) 及 DisplayHDR 600

功能

圖庫

規格

評論

支援

27 吋 UltraGear™ UHD 4K Nano IPS Black 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode、DP 2.1、240Hz、1ms (GtG) 及 DisplayHDR 600

27G850A-B

27 吋 UltraGear™ UHD 4K Nano IPS Black 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode、DP 2.1、240Hz、1ms (GtG) 及 DisplayHDR 600

()
  • 27G850A 的正視圖
  • 27G850A 的 -15 度側視圖
  • 27G850A 的 +15 度側視圖
  • 顯示器支架調低後 的 27G850A 正視圖
  • 燈光關閉的 27G850A 後視圖
  • 燈亮時的 27G850A 後視圖
  • 27G850A 顯示器的後視圖
  • LED 燈亮起時的 27G850A 顯示器後視圖
  • 27G850A 的側視圖
  • 傾斜的 27G850A 顯示器側視圖
  • 27G850A 顯示器頂視圖，展現出其纖薄設計
  • +30 度旋轉的 27G850A 顯示器頂視圖
  • -30 度旋轉的 27G850A 顯示器頂視圖
  • 27G850A 顯示器的近距離後視圖
  • LED 燈亮起時，27G850A 顯示器的近距離後視圖
27G850A 的正視圖
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顯示器支架調低後 的 27G850A 正視圖
燈光關閉的 27G850A 後視圖
燈亮時的 27G850A 後視圖
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27G850A 的側視圖
傾斜的 27G850A 顯示器側視圖
27G850A 顯示器頂視圖，展現出其纖薄設計
+30 度旋轉的 27G850A 顯示器頂視圖
-30 度旋轉的 27G850A 顯示器頂視圖
27G850A 顯示器的近距離後視圖
LED 燈亮起時，27G850A 顯示器的近距離後視圖

主要功能

  • 27 吋 UHD 4K (3840x2160) Nano IPS Black 顯示屏
  • Dual-Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)
  • 1ms (GtG) 反應時間
  • DisplayPort 2.1
  • DisplayHDR 600 / DCI-P3 99%
  • 支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
更多
UltraGear™ OLED G8 標誌影像。



全球首部 27 吋 240Hz 4K 遊戲顯示器

UltraGear™ 27GX850A-B 遊戲顯示器的正面影像。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*根據截至 2024 年 12 月發佈的所有 27 吋顯示器規格，LG 27G850A 是唯一同時具備 4K (3840x2160) 解像度和 240Hz 更新率的型號。

顯示屏

27 吋 4K (3840x2160)

Nano IPS Black

DCI-P3 99% (Typ.)

DisplayHDR 600

速度

1ms (GtG) 反應時間

雙模式

(4K 240Hz ↔ FHD 480Hz) 

DisplayPort 2.1

技術

NVIDIA® G-SYNC® Compatible 

VESA Certified AdaptiveSync

AMD FreeSync™ Premium Pro

27 吋遊戲顯示器，具備 4K 解像度和 240Hz 更新率。

調整至最理想尺寸

我們推出全球首部具備 4K 解像度及 240Hz 更新率的 27 吋遊戲顯示器。調整至電競愛好者的理想尺寸，尤其適合喜歡第一人稱射擊遊戲的玩家，提供終極遊戲體驗。顯示器反應時間僅為 1ms，並配備 Nano IPS Black 面板，哪怕戰鬥場面再昏暗，也能盡享優勢、主宰戰局。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*根據截至 2024 年 12 月發佈的所有 27 吋顯示器規格，LG 27G850A 是唯一同時具備 4K (3840x2160) 解像度和 240Hz 更新率的型號。

Nano IPS Black

2000:1 深邃魅黑
明亮視界

4K 超高清 (3840x2160) 遊戲顯示器搭配 Nano IPS Black 顯示屏，將納米粒子應用於屏幕 LED 上，使對比度從標準 IPS 的 1000:1 增強至 2000:1，使顯示屏呈現的昏暗場景更顯深邃，不論任何物件、陰影或背景輪廓都更顯細緻銳利。更明亮鮮艷的色彩，倍感逼真的畫面效果，令沉浸式體驗更上一層樓。

Nano IPS Black——一個武裝機械戰士正在發射能量武器，背景為藍色亮光和灼熱火海。

Nano IPS Black（2000:1）

IPS——一個武裝機械戰士正在發射能量武器，背景為藍色亮光和灼熱火海。

IPS（1000:1）

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

Deep Black Pro

偵察敵蹤
主宰陰影

Nano IPS Black 面板具備超卓對比度，加上 Deep Black Pro 技術的增強，助您征服遊戲世界的每個戰場。區塊式的精準亮度控制功能，可加深昏暗區域並使重點細節更明亮，呈現鉅細無遺的絕妙細節，令遊戲的每一刻都震撼入微。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%

沉浸享受真實色彩，征服遊戲大小戰場

顯示器支援寬廣色譜，DCI-P3 色域覆蓋率高達 99% (Typ.)，並透過 VESA DisplayHDR 600 技術呈現逼真色彩，帶來如幻似真的遊戲體驗。

未來主義風格的武裝戰士，於霓虹燈照亮的城市中以能量武器作戰。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

  • 閱讀模式

  • 護眼低藍光模式

護眼低藍光技術

提高遊戲舒適度，同時保留鮮明色彩

LG 的護眼低藍光技術通過 TÜV Rheinland Eyesafe® 低藍光認證。透過 RGB 硬件和軟件調整，保護雙眼免受藍光傷害，同時保持生動色彩。

*TÜV Rheinland 低藍光認證 ID (低藍光 - 硬件解決方案)：1111294031

*模擬影像以提升對功能的理解，

超快速 1ms (GtG) 反應時間下的賽車遊戲場景。

Nano IPS Black 1ms (GtG) 反應時間

速度驚人
全程投入遊戲之中

Nano IPS Black 1ms 反應時間大大減少出現重影的可能性，升級性能讓您沉醉在全新的遊戲體驗之中。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*Nano IPS 是指屏幕 LED 上的納米粒子。

透過 UHD 240Hz 和 FHD 480Hz Dual-Mode，臻享極致流暢的遊戲。

240Hz - 480Hz Dual-Mode
雙重奧妙

無需再在更新率和解像度之間猶豫，憑藉 VESA 認證的 Dual-Mode，您不但可以 UHD 240Hz 沉浸於影像豐富的遊戲當中，更可隨您喜好，一鍵切換至 FHD 480Hz，以 24 吋屏幕，進行快節奏的遊戲。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*「Dual-Mode」的表現或因應遊戲類型而有所不同。

DP 2.1，不用再繼續等待

最新的 DisplayPort 2.1，為下一代遊戲設定全新標準。這個升級介面預計將與下一代 GPU 同時推出，讓您可在 UHD 解像度下以 240Hz 進行高速遊戲。此外，透過 2 個 HDMI 2.1 及多個連接埠，顯示器可與最新遊戲主機和電腦無縫連接。

未來主義風格電單車手從顯示器屏幕閃躍然欲出，畫面中看到明亮霓虹燈光軌道和前景中的 DP 2.1 連接線。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*產品內含 DP、HDMI 及 USB 連接線。

*產品不包含顯示卡。

流暢動作
無限暢玩

賽道上綠色賽車並列對比，兩者影像質素有別，右側賽車的細節更清晰。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*性能與未應用技術的型號作對比。

*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

顯示器經過 NVIDIA 測試和官方驗證，兼容 G-SYNC® ，為您提供毫無撕裂、無畫面延遲的良好遊戲體驗。

VESA certified AdaptiveSync

顯示器獲得 VESA AdaptiveSync 認證，提供高更新率和低延遲的遊戲體驗，讓您享受更流暢、無撕裂的遊戲畫面和無抖動的影像

AMD FreeSync™ Premium Pro

透過 FreeSync™ Premium Pro 技術，玩家可以縱享高解像度的無縫流暢遊戲體驗。畫面撕裂及延遲問題，幾乎一掃而空。

顯示器支架和已連接的耳機連接線的近距離視圖，並顯示了 DTS Headphone:X 標誌。
四極耳機輸出

沉浸式
音效插件

透過四極耳機輸出輕鬆連線，享受遊戲樂趣同時進行語音聊天。此外，您還可以透過 DTS Headphone:X 的虛擬 3D 音效享受更加身臨其境的體驗。

*耳機需另行購買。

遊戲 GUI

屢獲殊榮的遊戲 GUI

遊戲玩家可以用輕鬆易用的 On-Screen Display 和 LG Switch 進行個人化設定，從基本顯示器選項到使用「自訂按鍵」，符合您的不同需要。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*最新的 LG Switch 應用程式可在 LG.COM 下載。

LG Switch 應用程式能將顯示器最佳化，同時滿足遊戲和日常生活所需。

LG Switch 應用程式

度身訂造風格品味
盡享電競級強大效能

LG Switch 應用程式能將顯示器最佳化，同時滿足遊戲和日常生活所需。輕鬆自訂您的理想畫質和亮度，然後透過快捷鍵瞬間套用設定。您更可將顯示屏分割成 11 種不同布局，迅速啟動視像會議平台，使用起來更加便捷。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*最新的 LG Switch 應用程式可在 LG.COM 下載。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在快速定位爆發的槍火。

Crosshair 功能

把目標點固定在中心，改善射擊準確度，大增勝出機會。

FPS Counter

FPS Counter 讓您看到內容加載情況。無論是剪輯、遊戲還是看電影，每幀畫面都至關重要，而 FPS 計數器可以提供實時數據。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*啟用 FPS Counter 時，Crosshair 功能將無法使用。

*FPS Counter 顯示的數值可能超過顯示屏的最大更新率。

*FPS (每秒幀數) Counter：計算每秒幀數。

精巧時尚

體驗 Hexagon 照明和三邊近無邊框的簡潔設計，配備可調節底座，支援旋轉、傾斜、高度和旋軸調整。乾淨利落的 L 型支架和寬廣旋轉調節的設計，能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角。

桌上的顯示器，畫面為遊戲場景。
桌上顯示器的後視圖，可看到 LED 燈效。
可調校旋轉角度圖標。

旋轉角度

-30~30°

可調整傾斜度圖標。

傾斜度

-8~15°

可調校高度圖標。

高度

110 mm

可旋轉圖標。

旋軸

逆時針

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    27

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Panel Type

    IPS Black

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    450cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    614.7 x 581.8 x 249.1

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    614.7 x 365.4 x 68.1

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    838 x 184 x 439

  • Weight with Stand [kg]

    9.4

  • Weight without Stand [kg]

    5.2

  • Weight in Shipping [kg]

    12.3

FEATURES

  • HDR 10

    Yes

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • HDR Effect

    Yes

  • Nano IPS™ Technology

    Yes

  • Color Calibrated in Factory

    Yes

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Flicker Safe

    Yes

  • Reader Mode

    Yes

  • Color Weakness

    Yes

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    Yes

  • Black Stabilizer

    Yes

  • Dynamic Action Sync

    Yes

  • Crosshair

    Yes

  • FPS Counter

    Yes

  • User Defined Key

    Yes

  • Auto Input Switch

    Yes

  • RGB LED Lighting

    Unity Hexagon Lighting

  • Smart Energy Saving

    Yes

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y25

CONNECTIVITY

  • HDMI

    Yes(2ea)

  • DisplayPort

    Yes(1ea)

  • DP Version

    2.1

  • USB Upstream Port

    Yes(1ea/ver3.2 Gen1)

  • USB Downstream Port

    Yes(2ea/ver3.2 Gen1)

  • Headphone out

    4-pole (Sound+Mic)

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • HDMI

    Yes (ver 2.1)

  • Display Port

    Yes (ver 2.1)

  • USB A to B

    Yes

DISPLAY

  • Size [Inch]

    27

  • Size [cm]

    68.47

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Panel Type

    IPS Black

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.1554x0.1554

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    360cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    450cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    1400:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    2000:1

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SW APPLICATION

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Yes

  • Dual Controller

    Yes

SOUND

  • DTS HP:X

    Yes

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

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