27 吋 UltraGear™ UHD 4K Nano IPS Black 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode、DP 2.1、240Hz、1ms (GtG) 及 DisplayHDR 600

4K 超高清 (3840x2160) 遊戲顯示器搭配 Nano IPS Black 顯示屏，將納米粒子應用於屏幕 LED 上，使對比度從標準 IPS 的 1000:1 增強至 2000:1，使顯示屏呈現的昏暗場景更顯深邃，不論任何物件、陰影或背景輪廓都更顯細緻銳利。更明亮鮮艷的色彩，倍感逼真的畫面效果，令沉浸式體驗更上一層樓。