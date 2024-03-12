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27 吋 UltraGear™ 4K Nano IPS 1 毫秒(GtG) 遊戲顯示器，支援 144Hz / 160Hz (超頻) 及 HDMI 2.1
所有規格
顯示
-
尺寸 (英寸)
27
-
尺寸 (cm)
68.47
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解像度
3840 x 2160
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屏幕類型
Nano IPS
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屏幕比例
16:9
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像素間距
0.1554 x 0.1554 mm
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亮度 (最少)
360 cd/m²
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亮度 (典型)
400 cd/m²
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色域 (最少)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
色域 (典型)
DCI-P3 98% (CIE1976)
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色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
對比度 (最少)
700:1
-
對比度 (典型)
1000:1
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
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可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
HDR
-
HDR 10
支援
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
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HDR 效果
支援
色彩表現及校正
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Nano IPS™技術
支援
-
寬色域技術
支援
-
顏色校正出廠
支援
-
硬件色彩校正
支援
功能特色
-
不閃爍屏幕
支援
-
閱讀模式
支援
-
NVIDIA G-Sync™
NVIDIA G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
支援(Premium Pro)
-
FreeSync (低幀率補償)
支援
-
黑色穩定器
支援
-
動態動作同步
支援
-
十字線
支援
-
球形燈光效果
支援
-
智能節能
支援
軟件支援
-
True Color Pro
支援
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
支援
-
LG UltraGear™ Control Center
支援
連接性
-
HDMI
支援(2組, HDMI 2.1)
-
HDMI (最高解像度, Hz)
3840 x 2160@120Hz
-
HDMI (HDCP 版本)
2.2
-
DisplayPort
支援 (1組)
-
DP 版本
1.4
-
DP (最高解像度, Hz)
3840 x 2160 10bit @ 95Hz,
3840 x 2160 8bit @ 120Hz (DSC Off),
3840 x 2160 10bit @ 144Hz (DSC On)
3840 x 2160 10bit @ 160Hz (O/C, DSC On)
-
DP (HDCP 版本)
2.2
-
USB 上行連接
支援(1組/ver3.0)
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USB 下行連接
支援(2組/ver3.0)
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耳機輸出
支援
電源
-
類型
外置電源 (變壓器)
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AC 電源輸入
100-240Vac, 50/60Hz
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耗電量 (典型)
65W
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耗電量 (最大)
95W
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耗電量 (睡眠模式)
少於 0.5W
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耗電量 (DC 電源關閉)
少於 0.3W
機械設計
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可調節座檯架
傾斜/高度/轉動
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掛牆架支援
100 x 100 mm
尺寸及重量
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連座檯架尺寸 (寬x高x深)
609.2 x 574.7 x 291.2mm(座檯架升至最高時)
609.2 x 464.7 x 291.2 mm (座檯架降到最低時)
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不連座檯架尺寸 (寬x高x深)
609.2 x 352.9 x 54.3 mm
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出貨尺寸 (寬x高x深)
735 x 200 x 522 mm
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連座檯架重量 (kg)
7.9
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不連座檯架重量 (kg)
5.7
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運輸重量 (kg)
11.5