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27 吋 UltraGear™ QHD Nano IPS 1 毫秒 (GtG) 遊戲顯示器，支援 NVIDIA® G-SYNC®
顯示屏
27 吋 QHD (2560 x 1440)
Nano IPS & HDR400
速度
IPS 1 毫秒 (GtG)*
165Hz (超頻 180Hz)**
支援
VESA Certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*選擇「加速模式」以使用「 1 毫秒回應速度」（遊戲模式 → 回應時間 → 加速模式）
**需要支援 DisplayPort 1.4 的顯示卡以使用超頻 180Hz 速度。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
DisplayHDR™ 400、DCI-P3 98% (Typ.)
從真實色彩投入競賽
此顯示器支援寬廣的色域、DCI-P3* 98% 和 VESA DisplayHDR™ 400，重現逼真色彩，讓遊戲玩家無論在哪個戰場都可感受遊戲開發者所設計的鮮明色彩。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*DCI-P3：一般為 98%，最低為 90%。
IPS 1 毫秒 (GtG)
帶來驚人的反應速度
IPS 1 毫秒效果足以媲美 TN 速度，能夠帶來最少殘像及快速回應時間，讓遊戲玩家享受全新遊戲效能。
*模擬影像以便理解，實際顯示或有所不同。
*IPS 5 毫秒 (左圖) 及 1 毫秒 (GtG) 回應時間之比較。
165Hz (超頻 180Hz) 刷新率
快速回應 流暢遊戲體驗
透過 165Hz (超頻 180Hz) 極速效能，玩家能快速看到下一幀畫面，並觀賞流暢的遊戲影像。玩家能夠快速攻擊敵人，更易瞄準目標。
圖像比較低更新率及165Hz (超頻 180Hz) 高更新率的高速遊戲畫面影像。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
**需要支援 DisplayPort 1.4 的顯示卡以使用超頻 180Hz 速度。
流暢遊戲體驗
流暢遊戲的影像比較 - 左圖有撕裂，右圖無撕裂。
VESA certified AdaptiveSync
顯示器獲得了 VESA AdaptiveSync 認證，專為遊戲提供高更新率和低延遲的畫面，讓您享受更流暢、無撕裂的遊戲畫面和無抖動的影像。
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
這款通過 NVIDIA 測試和官方認證 G-SYNC® Compatible 的顯示器，為您提供最少畫面撕裂和畫面延遲的良好遊戲體驗。
AMD FreeSync™ Premium
透過 FreeSync™ Premium 技術，玩家可在高解像度的迅速遊戲中，縱享流暢無比的體驗。影像撕裂及畫面延遲問題，幾乎一掃而空。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*性能表現是與未應用此技術的型號進行對比。
*視乎連接的網絡，或會發生錯誤或延遲的狀況。
以玩家為本的設計
透過全新設計和三邊近無邊框設計將您的遊戲體驗提升至另一層次。可調節底座支援傾斜度、高度和旋軸的調整，讓您有更舒適的遊戲體驗。
三個顯示器影像展示調整傾斜度、旋軸和高度。
遊戲 GUI
屢獲殊榮的遊戲 GUI
遊戲玩家可以使用的 On-Screen Display 和 OnScreen Control 輕鬆進行個人化設定，從基本顯示器選項到設定「自訂按鍵」，符合您的不同需要。
*最新的 OnScreen Control 可在 LG.COM 下載。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。
*FPS Counter 顯示的數值可能超過顯示器的最大更新率。
*FPS (每秒幀數) Counter：計算每秒幀數。
主要規格
-
Size [Inch]
27
-
Resolution
2560 x 1440
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
180 (O/C)
-
Response Time
1ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Pivot
所有規格
INFO
-
Product name
UltraGear
-
Year
Y23
DISPLAY
-
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
-
Size [Inch]
27
-
Size [cm]
68.5cm
-
Resolution
2560 x 1440
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.2331 x 0.2331 mm
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
320 cd/m²
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
-
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Contrast Ratio (Min.)
700:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
-
Response Time
1ms (GtG at Faster)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
180 (O/C)
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
YES
POWER
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Type
External Power(Adapter)
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Typ.)
50W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Pivot
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
613.5x577.7x253.7(UP) /
613.5x467.7x253.7(DOWN)
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
613.5x371.6x51.3
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
691x184x498
-
Weight with Stand [kg]
6.20Kg
-
Weight without Stand [kg]
4.30Kg
-
Weight in Shipping [kg]
8.60kg
ACCESSORY
-
HDMI
YES (ver 2.0)
-
Display Port
YES
-
USB A to B
YES
FEATURES
-
HDR 10
YES
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
HDR Effect
YES
-
Nano IPS™ Technology
YES
-
Color Calibrated in Factory
YES
-
Flicker Safe
YES
-
Reader Mode
YES
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
Black Stabilizer
YES
-
Dynamic Action Sync
YES
-
Crosshair
YES
-
FPS Counter
YES
-
OverClocking
YES
-
User Defined Key
YES
-
Auto Input Switch
YES
-
Smart Energy Saving
YES
-
Motion Blur Reduction Tech.
YES
CONNECTIVITY
-
HDMI
YES(2ea)
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
DP Version
1.4
-
USB Upstream Port
YES(1ea/ver3.0)
-
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.0)
-
Headphone out
3-pole (Sound)