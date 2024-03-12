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27 吋 UltraGear™ QHD Nano IPS 1 毫秒 (GtG) 遊戲顯示器，支援 NVIDIA® G-SYNC®

功能

圖庫

規格

評論

支援

27 吋 UltraGear™ QHD Nano IPS 1 毫秒 (GtG) 遊戲顯示器，支援 NVIDIA® G-SYNC®

27GR82Q-B

27 吋 UltraGear™ QHD Nano IPS 1 毫秒 (GtG) 遊戲顯示器，支援 NVIDIA® G-SYNC®

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正視圖

UltraGear™ 27GR82Q 的正面視圖，螢幕顯示太空船的影像。

為遊戲而生

顯示屏

27 吋 QHD (2560 x 1440)

Nano IPS & HDR400

速度

IPS 1 毫秒 (GtG)*

165Hz (超頻 180Hz)**

支援

VESA Certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*選擇「加速模式」以使用「 1 毫秒回應速度」（遊戲模式 → 回應時間 → 加速模式）

**需要支援 DisplayPort 1.4 的顯示卡以使用超頻 180Hz 速度。

最理想的 UltraGear™ 27GR82Q 顯示器 體驗極速快感和超清畫質。

Nano IPS 螢幕

最理想的遊戲顯示器體驗極速快感和超清畫質

透過 Nano IPS 1ms 技術提供超高速和出色的畫質，遊戲玩家能體驗驚人的遊戲性能，完全投入遊戲世界。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

DisplayHDR™ 400、DCI-P3 98% (Typ.)

從真實色彩投入競賽

此顯示器支援寬廣的色域、DCI-P3* 98% 和 VESA DisplayHDR™ 400，重現逼真色彩，讓遊戲玩家無論在哪個戰場都可感受遊戲開發者所設計的鮮明色彩。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*DCI-P3：一般為 98%，最低為 90%。

IPS 1 毫秒 (GtG)

帶來驚人的反應速度

IPS 1 毫秒效果足以媲美 TN 速度，能夠帶來最少殘像及快速回應時間，讓遊戲玩家享受全新遊戲效能。

*模擬影像以便理解，實際顯示或有所不同。

*IPS 5 毫秒 (左圖) 及 1 毫秒 (GtG) 回應時間之比較。

165Hz (超頻 180Hz) 刷新率

快速回應 流暢遊戲體驗

透過 165Hz (超頻 180Hz) 極速效能，玩家能快速看到下一幀畫面，並觀賞流暢的遊戲影像。玩家能夠快速攻擊敵人，更易瞄準目標。

圖像比較低更新率及165Hz (超頻 180Hz) 高更新率的高速遊戲畫面影像。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

**需要支援 DisplayPort 1.4 的顯示卡以使用超頻 180Hz 速度。

流暢遊戲體驗

流暢遊戲的影像比較 - 左圖有撕裂，右圖無撕裂。

VESA certified AdaptiveSync

顯示器獲得了 VESA AdaptiveSync 認證，專為遊戲提供高更新率和低延遲的畫面，讓您享受更流暢、無撕裂的遊戲畫面和無抖動的影像。

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

這款通過 NVIDIA 測試和官方認證 G-SYNC® Compatible 的顯示器，為您提供最少畫面撕裂和畫面延遲的良好遊戲體驗。

AMD FreeSync™ Premium

透過 FreeSync™ Premium 技術，玩家可在高解像度的迅速遊戲中，縱享流暢無比的體驗。影像撕裂及畫面延遲問題，幾乎一掃而空。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*性能表現是與未應用此技術的型號進行對比。

*視乎連接的網絡，或會發生錯誤或延遲的狀況。

以玩家為本的設計

透過全新設計和三邊近無邊框設計將您的遊戲體驗提升至另一層次。可調節底座支援傾斜度、高度和旋軸的調整，讓您有更舒適的遊戲體驗。

三個顯示器影像展示調整傾斜度、旋軸和高度。

無邊框設計顯示器圖標。

纖薄邊框設計

三邊近無邊框設計

可調校傾斜度圖標。

傾斜度

-5~15°
可調校高度圖標。

高度

110mm
可調校旋軸圖標。

旋軸

順時針

遊戲 GUI

屢獲殊榮的遊戲 GUI

遊戲玩家可以使用的 On-Screen Display 和 OnScreen Control 輕鬆進行個人化設定，從基本顯示器選項到設定「自訂按鍵」，符合您的不同需要。

*最新的 OnScreen Control 可在 LG.COM 下載。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在快速定位爆發的槍火。

Crosshair 功能

把目標點固定在中心，改善射擊準確度，大增勝出機會。

FPS Counter

FPS Counter 讓您看到內容加載情況。無論是剪輯、遊戲還是看電影，每幀畫面都至關重要，而 FPS 計數器可以提供實時數據。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。

*FPS Counter 顯示的數值可能超過顯示器的最大更新率。

*FPS (每秒幀數) Counter：計算每秒幀數。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    27

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    180 (O/C)

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Pivot

所有規格

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y23

DISPLAY

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Size [Inch]

    27

  • Size [cm]

    68.5cm

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2331 x 0.2331 mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Contrast Ratio (Min.)

    700:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1000:1

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    180 (O/C)

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SW APPLICATION

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    YES

POWER

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Typ.)

    50W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Pivot

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    613.5x577.7x253.7(UP) /
    613.5x467.7x253.7(DOWN)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    613.5x371.6x51.3

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    691x184x498

  • Weight with Stand [kg]

    6.20Kg

  • Weight without Stand [kg]

    4.30Kg

  • Weight in Shipping [kg]

    8.60kg

ACCESSORY

  • HDMI

    YES (ver 2.0)

  • Display Port

    YES

  • USB A to B

    YES

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Effect

    YES

  • Nano IPS™ Technology

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • OverClocking

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

  • Motion Blur Reduction Tech.

    YES

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • USB Upstream Port

    YES(1ea/ver3.0)

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.0)

  • Headphone out

    3-pole (Sound)

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