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27 吋 UltraGear™ QHD OLED 遊戲顯示器，支援 240Hz
*截至 2022 年 12 月，該顯示器在 OLED 遊戲顯示器中以最快更新率和反應時間 (240Hz 及 0.03ms) 脫穎而出。
*截至 2022 年 12 月，市面上尚未推出其他支援 240Hz 更新率的 OLED 顯示屏。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
-
LED
-
OLED
OLED 1.5 M :1 對比率
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*1.5m:1 是在 25% APL (Average Picture Level) 下的對比度。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
本產品通過 UL 認證。 產品樣品經 UL 評估，符合 [Low Blue Light Hardware Solution Platinum] 的驗證要求。
*LG OLED 面板已獲 UL 不閃爍和無不適眩光認證。
*證書編號 (Low Blue Light Hardware Solution Platinum)：V745051。
*認證條件：LBL 發射水平 (40% 或更低)。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*截至 2022 年 12 月，該顯示器在 OLED 遊戲顯示器中以最快更新率和反應時間 (240Hz 及 0.03ms) 脫穎而出。
*截至 2022 年 12 月，市面上尚未推出其他支援 240Hz 更新率的 OLED 顯示屏。
驚人的速度 OLED 240Hz 更新率
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*截至 2022 年 12 月，該顯示器在 OLED 遊戲顯示器中以最快更新率和反應時間 (240Hz 及 0.03ms) 脫穎而出。
*截至 2022 年 12 月，市面上尚未推出其他支援 240Hz 更新率的 OLED 顯示屏。
超快速
0.03ms (GtG) 反應時間
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*截至 2022 年 12 月，市面上尚未推出其他支援 240Hz 更新率的 OLED 顯示屏。
*支援高達 240Hz 快速更新率。需要支援 HDMI 2.1 的顯示卡和 HDMI 2.1 纜線 (包裝內隨附) 才能正常運行。
*顯示卡需另行購買。
*截至 2022 年 12 月，市面上尚未推出其他支援 240Hz 更新率的 OLED 顯示屏。
專注流暢遊戲的技術
專注流暢遊戲的技術
兼容 NVIDIA® G-Sync®
27GR75Q 經過 NVIDIA 測試和官方驗證，兼容 G-SYNC® ，為您提供毫無撕裂、無畫面延遲的良好遊戲體驗。
AMD FreeSync™ Premium
透過 FreeSync™ Premium 技術，玩家可以縱享高解像度的無縫流暢遊戲體驗。畫面撕裂及延遲問題，幾乎一掃而空。
以玩家為本的設計
以玩家為本的設計
*包裝內包括電視遙控器。
*耳機需另行購買。
*最新的 OnScreen Control 可在 LG.COM 下載。
*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
使用 OLED Care 保護您的顯示器
*此功能僅作為包裝中隨附的遙控器提供。
*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。
*FPS Counter 顯示的數值可能超過顯示器的最大刷新率。
*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*包裝內不包括軟件和校準感應器。如欲下載最新的 LG Calibration Studio 軟件，請前往 LG.COM。
主要規格
-
Size [Inch]
26.5
-
Resolution
2560 x 1440
-
Panel Type
OLED
-
Aspect Ratio
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
200
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
-
Response Time
0.03ms (GtG)
-
Display Position Adjustments
傾斜 / 高度 / 旋轉 / Pivot 旋轉
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
604.4 x 574.4 x 258(↑) 604.4 x 464.4 x 258(↓)
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
604.4 x 350.6 x 45.3
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
808 x 181 x 532
-
Weight with Stand [kg]
7.35
-
Weight without Stand [kg]
5.05
-
Weight in Shipping [kg]
11
FEATURES
-
HDR 10
支援
-
HDR Effect
支援
-
Color Calibrated in Factory
支援
-
HW Calibration
硬件校正就緒
-
Reader Mode
支援
-
Color Weakness
支援
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
VRR
支援
-
Black Stabilizer
支援
-
Dynamic Action Sync
支援
-
Crosshair
支援
-
FPS Counter
支援
-
User Defined Key
支援
-
Auto Input Switch
支援
-
RGB LED Lighting
Hexagon Lighting
-
Smart Energy Saving
支援
-
Others (Features)
Hexagon Lighting, VESA DSC Tech. DTS HP:X (4-pole H/P Out)
INFO
-
Product name
UltraGear
-
Year
2023
CONNECTIVITY
-
HDMI
支援 (2組)
-
DisplayPort
支援 (1組)
-
DP Version
1.4
-
USB Upstream Port
支援 (1組/ver3.0)
-
USB Downstream Port
支援 (2組/ver3.0)
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
支援
-
Headphone out
4-pole (Sound+Mic)
POWER
-
Type
外部電源（變壓器)
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Typ.)
74W
-
Power Consumption (Max.)
94W
-
Power Consumption (Sleep Mode)
少於 0.5W
STANDARD
-
RoHS
支援
ACCESSORY
-
HDMI
支援 (ver 2.1)
-
Display Port
支援
-
USB A to B
支援
-
Remote Controller
支援
-
Others (Accessory)
支架電纜支架、螺絲刀
DISPLAY
-
Size [Inch]
26.5
-
Size [cm]
67.32
-
Resolution
2560 x 1440
-
Panel Type
OLED
-
Aspect Ratio
16:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.2292 x 0.2292
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
160
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
200
-
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
-
Contrast Ratio (Typ.)
1500000:1
-
Response Time
0.03ms (GtG)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SW APPLICATION
-
LG Calibration Studio (True Color Pro)
支援
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
支援
SOUND
-
DTS HP:X
支援
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
傾斜 / 高度 / 旋轉 / Pivot 旋轉
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100