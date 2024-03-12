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27 吋 UltraGear™ QHD OLED 遊戲顯示器，支援 240Hz

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支援

27 吋 UltraGear™ QHD OLED 遊戲顯示器，支援 240Hz

27GR95QE-B

27 吋 UltraGear™ QHD OLED 遊戲顯示器，支援 240Hz

(0)
front view

為遊戲而生

為遊戲而生

全球首部 0.03ms 反應時間的 240Hz OLED 遊戲顯示器。

速度

  • 240Hz 更新率
  • 0.03ms (GtG) 反應時間
  • 支援 QHD OLED@240Hz 的 HDMI 2.1

顯示屏

  • 27 吋 QHD (2560x1440) OLED
  • HDR10 / DCI-P3 98.5% (Typ.)
  • 防眩光及低反光

支援

  • 兼容 NVIDIA® G-SYNC®
  • AMD FreeSync™ Premium

*截至 2022 年 12 月，該顯示器在 OLED 遊戲顯示器中以最快更新率和反應時間 (240Hz 及 0.03ms) 脫穎而出。
*截至 2022 年 12 月，市面上尚未推出其他支援 240Hz 更新率的 OLED 顯示屏。

26.5 吋 QHD OLED
27 吋 QHD OLED

專為遊戲而設計

安裝於 27 吋遊戲顯示器上的 OLED 顯示屏支援 HDR10 和 DCI-P3 98.5% (typ.) 廣寛色域，讓 LG UltraGear™ 顯示器帶來沉浸式遊戲體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

自發光 OLED

自發光 OLED

自發光 OLED 像素以豐富的色彩表現力、對比度以及快速反應時間，帶來置身其中的遊戲體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

  • LED
  • OLED

OLED 1.5 M :1 對比率

1,500,000:1 高對比度可以近乎完美地呈現遊戲創作者所想的色彩和視覺效果。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*1.5m:1 是在 25% APL (Average Picture Level) 下的對比度。

防眩光及低反光
防眩光及低反光

只顯示您的遊戲畫面

防眩光及低反光技術可減少螢幕干擾，即使在光亮環境下也能提供更好觀賞體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

本產品通過 UL 認證。 產品樣品經 UL 評估，符合 [Low Blue Light Hardware Solution Platinum] 的驗證要求。

*LG OLED 面板已獲 UL 不閃爍和無不適眩光認證。
*證書編號 (Low Blue Light Hardware Solution Platinum)：V745051。
*認證條件：LBL 發射水平 (40% 或更低)。

支援 240Hz 和 0.03ms (GtG) 的 OLED 顯示屏
支援 240Hz 和 0.03ms (GtG) 的 OLED 顯示屏

閃電般速度
UltraGear 中最高速的 OLED

全新 LG UltraGear™ 顯示器的 OLED 顯示屏上以 240Hz 更新率和 0.03ms (GtG) 反應時間呈獻超快速畫面。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*截至 2022 年 12 月，該顯示器在 OLED 遊戲顯示器中以最快更新率和反應時間 (240Hz 及 0.03ms) 脫穎而出。
*截至 2022 年 12 月，市面上尚未推出其他支援 240Hz 更新率的 OLED 顯示屏。

驚人的速度　OLED 240Hz 更新率

透過 240Hz 高更新率，玩家能看到畫面快速變換，打造流暢的遊戲影像。玩家能夠快速回應敵人的一舉一動，輕鬆瞄準目標。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*截至 2022 年 12 月，該顯示器在 OLED 遊戲顯示器中以最快更新率和反應時間 (240Hz 及 0.03ms) 脫穎而出。
*截至 2022 年 12 月，市面上尚未推出其他支援 240Hz 更新率的 OLED 顯示屏。

超快速
0.03ms (GtG) 反應時間

0.03ms (GtG) 反應時間減少重影，有助清晰渲染物件，讓您以更順暢動作和超現實視覺流暢度享受全新遊戲體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*截至 2022 年 12 月，市面上尚未推出其他支援 240Hz 更新率的 OLED 顯示屏。

支援 QHD OLED@240Hz 的 HDMI 2.1
支援 QHD OLED@240Hz 的 HDMI 2.1

OLED 顯示屏放大遊戲輸出

27GR95QE 透過 HDMI 2.1 提供高達 240Hz 的更新率。這意味著遊戲玩家可以透過 DisplayPort 或 HDMI 充分享受 QHD 解像度和 240Hz 更新率。

*支援高達 240Hz 快速更新率。需要支援 HDMI 2.1 的顯示卡和 HDMI 2.1 纜線 (包裝內隨附) 才能正常運行。
*顯示卡需另行購買。
*截至 2022 年 12 月，市面上尚未推出其他支援 240Hz 更新率的 OLED 顯示屏。

專注流暢遊戲的技術

專注流暢遊戲的技術

兼容 NVIDIA® G-Sync®

27GR75Q 經過 NVIDIA 測試和官方驗證，兼容 G-SYNC® ，為您提供毫無撕裂、無畫面延遲的良好遊戲體驗。

 AMD FreeSync™ Premium

透過 FreeSync™ Premium 技術，玩家可以縱享高解像度的無縫流暢遊戲體驗。畫面撕裂及延遲問題，幾乎一掃而空。

以玩家為本的設計

透過全新 Hexagon 照明和四邊近無邊框設計將您的遊戲體驗提升至另一層次。可調節底座支援旋轉角度、傾斜度、高度和旋軸調較，讓您有更舒適的遊戲體驗。
可調校傾斜角度的顯示器。

旋轉角度

可調校傾斜度的顯示器

傾斜度
高度

可調校旋軸的顯示器

旋軸

無邊框設計顯示器。

無邊框設計

以玩家為本的設計

UltraGear™ 遙距操控
UltraGear™ 遙距操控

同時進行設定
和控制

您可以使用 UltraGear™ 遙距控器輕鬆設定和控制顯示器，進行開關、調節聲音、更改模式等功能。

*包裝內包括電視遙控器。

四極耳機輸出
四極耳機輸出

沉浸式音效插件

透過四極耳機輸出輕鬆連線，語音聊天同時享受遊戲樂趣。此外，您還可以透過 DTS 耳機：X 的虛擬 3D 音效享受更加身臨其境的體驗。

*耳機需另行購買。

為遊戲而設的個人化模式。
遊戲 GUI

屢獲殊榮的遊戲 GUI

遊戲玩家可以用輕鬆易用的 On-Screen Display 和 OnScreen Control 進行個人化設定，從基本顯示器選項到使用「自訂按鍵」，符合您的不同須要。

*最新的 OnScreen Control 可在 LG.COM 下載。
*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。

使用 OLED Care 保護您的顯示器

OLED Care 有助於防止在靜態高對比圖像長時間顯示後更換新畫面時出現的殘像、顯示屏老化等問題。

*此功能僅作為包裝中隨附的遙控器提供。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻、減少輸入延遲以及快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 有助遊戲玩家避免狙擊手匿藏暗處，並在槍火爆發時迅速逃脫。

Crosshair 功能

目標點固定在中心，改善射擊準繩度

FPS Counter

FPS Counter 讓您看到內容加載情況。無論是剪輯、遊戲還是看電影，每幀畫面都至關重要，而 FPS 計數器可以提供實時數據。

*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。
*FPS Counter 顯示的數值可能超過顯示器的最大刷新率。

LG Calibration Studio
LG Calibration Studio

更新精準色彩

透過 LG Calibration Studio，以硬件校準功能將色效極致最佳化，徹底運用 LG QHD OLED 顯示屏的廣闊色譜及一致性。

*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*包裝內不包括軟件和校準感應器​。如欲下載最新的 LG Calibration Studio 軟件，請前往 LG.COM。

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列印

主要規格

  • Size [Inch]

    26.5

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    OLED

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    200

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Response Time

    0.03ms (GtG)

  • Display Position Adjustments

    傾斜 / 高度 / 旋轉 / Pivot 旋轉

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    604.4 x 574.4 x 258(↑) 604.4 x 464.4 x 258(↓)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    604.4 x 350.6 x 45.3

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    808 x 181 x 532

  • Weight with Stand [kg]

    7.35

  • Weight without Stand [kg]

    5.05

  • Weight in Shipping [kg]

    11

FEATURES

  • HDR 10

    支援

  • HDR Effect

    支援

  • Color Calibrated in Factory

    支援

  • HW Calibration

    硬件校正就緒

  • Reader Mode

    支援

  • Color Weakness

    支援

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    支援

  • Black Stabilizer

    支援

  • Dynamic Action Sync

    支援

  • Crosshair

    支援

  • FPS Counter

    支援

  • User Defined Key

    支援

  • Auto Input Switch

    支援

  • RGB LED Lighting

    Hexagon Lighting

  • Smart Energy Saving

    支援

  • Others (Features)

    Hexagon Lighting, VESA DSC Tech. DTS HP:X (4-pole H/P Out)

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    2023

CONNECTIVITY

  • HDMI

    支援 (2組)

  • DisplayPort

    支援 (1組)

  • DP Version

    1.4

  • USB Upstream Port

    支援 (1組/ver3.0)

  • USB Downstream Port

    支援 (2組/ver3.0)

  • SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

    支援

  • Headphone out

    4-pole (Sound+Mic)

POWER

  • Type

    外部電源（變壓器)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Typ.)

    74W

  • Power Consumption (Max.)

    94W

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    少於 0.5W

STANDARD

  • RoHS

    支援

ACCESSORY

  • HDMI

    支援 (ver 2.1)

  • Display Port

    支援

  • USB A to B

    支援

  • Remote Controller

    支援

  • Others (Accessory)

    支架電纜支架、螺絲刀

DISPLAY

  • Size [Inch]

    26.5

  • Size [cm]

    67.32

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    OLED

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2292 x 0.2292

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    160

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    200

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1500000:1

  • Response Time

    0.03ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SW APPLICATION

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    支援

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    支援

SOUND

  • DTS HP:X

    支援

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    傾斜 / 高度 / 旋轉 / Pivot 旋轉

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

網上購買/零售商

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