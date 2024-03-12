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27 吋 UltraGear™ QHD 1000R 弧形遊戲顯示器 | 支援 1ms (GtG) 反應時間及 180Hz 更新率
顯示屏
27 吋 QHD (2560x1440) 弧形顯示屏
HDR10 / sRGB 99% (Typ.)
速度
180Hz 更新率
1ms (GtG) 反應時間
技術
AMD FreeSync™
VESA certified AdaptiveSync
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
180Hz 更新率
速度提升 全新標準
我們將 UltraGear 的速度標準提升至 180Hz,，畫面可於一秒內更新 180 次，讓您享受超清晰流暢影像。
圖像比較低更新率及 180Hz 高更新率的高速遊戲畫面影像。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*以 60Hz 更新率畫面 (左圖) 與 180Hz 更新率畫面進行比較。
1ms (GtG) 反應時間
快如閃電
全程投入遊戲之中
1 毫秒超快反應時間 (GtG) 大大減少出現殘影的機會，享受全新的遊戲性能。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*選擇「加速模式」以達到「1ms 反應時間」。(遊戲調整 → 反應時間 → 加速模式)。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
流暢遊戲體驗
流暢遊戲的比較圖像 - 左圖有撕裂，右圖無撕裂。
VESA certified AdaptiveSync
顯示器獲得 VESA AdaptiveSync 認證，提供高更新率和低延遲的遊戲體驗，讓您享受更流暢、無撕裂的遊戲畫面和無抖動的影像。
AMD FreeSync™
透過 FreeSync™ 技術，玩家可以縱享高解像度的無縫流暢遊戲體驗。畫面撕裂及延遲問題，幾乎一掃而空。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
以玩家為本的設計
三邊近無邊框設計提供仿佛身歷其境般的觀賞體驗，加上可調整傾斜度的底座可讓您舒適自在地暢玩遊戲，提升遊戲體驗。更採用乾淨利落的 L 型支架，佔用極小桌面空間，最大限度減少死角。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
遊戲 GUI
配合您的遊戲風格
遊戲玩家可以透過 On-Screen Display 和 OnScreen Control 輕鬆進行個人化設定，從基本顯示器選項到使用「自訂按鍵」，符合您的不同須要。
*最新的 OnScreen Control 可在 LG.COM 下載。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。
*FPS Counter 顯示的數值可能超過顯示器的最大更新率。
*FPS (每秒幀數) Counter：計算每秒幀數。
主要規格
-
Size [Inch]
27
-
Resolution
2560 x 1440
-
Panel Type
VA
-
Aspect Ratio
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
180
-
Response Time
1ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
Tilt
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
604.9 x 450.7 x 226.5
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
604.9 x 363.8 x 95.7
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
685.0 x 435.0 x 160
-
Weight with Stand [kg]
4.8
-
Weight without Stand [kg]
3.5
-
Weight in Shipping [kg]
6.3
FEATURES
-
HDR 10
YES
-
HDR Effect
YES
-
Color Calibrated in Factory
YES
-
Flicker Safe
YES
-
Reader Mode
YES
-
Color Weakness
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
Black Stabilizer
YES
-
Dynamic Action Sync
YES
-
Crosshair
YES
-
FPS Counter
YES
-
User Defined Key
YES
-
Auto Input Switch
YES
-
Smart Energy Saving
YES
INFO
-
Product name
UltraGear
-
Year
Y24
CONNECTIVITY
-
HDMI
YES(2ea)
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
DP Version
1.4
-
Headphone out
3-pole (Sound Only)
POWER
-
Type
External Power(Adapter)
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.3W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
-
Display Port
YES
DISPLAY
-
Size [Inch]
27
-
Size [cm]
68.4
-
Resolution
2560 x 1440
-
Panel Type
VA
-
Aspect Ratio
16:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.233 x 0.233 mm
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
-
Color Gamut (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
-
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
-
Contrast Ratio (Min.)
2400:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
3000:1
-
Response Time
1ms (GtG at Faster)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
180
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Curvature
1000R
SW APPLICATION
-
Dual Controller
YES
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
YES
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
Tilt
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100