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27 吋 UltraGear™ QHD IPS 遊戲顯示器 | 支援 1ms (GtG) 反應時間、180Hz (超頻 200Hz) 及 HDR10
顯示屏
27 吋 QHD (2560x1440) IPS 顯示屏
HDR10 / sRGB 99% (Typ.)
速度
200Hz 更新率 (超頻)
IPS 1ms (GtG) 反應時間
技術
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*顯示器支援 180Hz 更新率；超頻後可達 200Hz 更新率。必須使用支援 Display Port 1.4的顯示卡及 DisplayPort 1.4 連接線，才能正常運作。
*與之前的型號 27GN800 相比，更新率有所升級。
200Hz 更新率 (超頻)
速度提升 全新標準
我們將 UltraGear 的速度標準提升至 200Hz (超頻),，畫面可於一秒內更新 200 次，讓您享受超清晰流暢影像。
圖像比較低更新率及高 200Hz (超頻) 更新率的高速遊戲畫面影像。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*顯示器支援 180Hz 更新率；超頻後可達 200Hz 更新率。必須使用支援 Display Port 1.4的顯示卡及 DisplayPort 1.4 連接線，才能正常運作。
IPS 1ms (GtG) 反應時間
任何角度都能呈現清晰影像
1ms 快速反應時間帶來鮮明視覺效果，減少重影和輸入延遲的情況。此外，IPS 面板可讓您以高達 178° 廣闊視角清楚欣賞令人驚艷的影像。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*選擇「加速模式」以達到「1ms 反應時間」。(遊戲調整 → 反應時間 → 加速模式)。
*此 IPS 顯示器的可視角度為 178 度。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
無可挑剔的遊戲技術
透過 NVIDIA® G-SYNC® Compatible、AMD FreeSync™ ，可減少因軟硬件差異造成的撕裂、畫面延遲或抖動現象，享受完美的影像效果。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
以玩家為本的設計
三邊近無邊框設計提供仿佛身歷其境般的視角，有助提升遊戲體驗。可調節底座支援傾斜度、高度和旋軸的調整，讓您有更舒適的遊戲體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
遊戲 GUI
屢獲殊榮的遊戲 GUI
遊戲玩家可以用輕鬆易用的 On-Screen Display 和 OnScreen Control 進行個人化設定，從基本顯示器選項到使用「自訂按鍵」，符合您的不同須要。
*最新的 OnScreen Control 可在 LG.COM 下載。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。
*FPS Counter 顯示的數值可能超過顯示器的最大更新率。
*FPS (每秒幀數) Counter：計算每秒幀數。
主要規格
-
Size [Inch]
27
-
Resolution
2560 x 1440
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
180 200 (O/C)
-
Response Time
1ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Pivot
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
613.5x577.7x253.7 (UP) / 613.5x467.7x253.7 (DOWN)
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
613.5x371.6x51.3mm
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
691x498x184mm
-
Weight with Stand [kg]
6.0kg
-
Weight without Stand [kg]
4.1kg
-
Weight in Shipping [kg]
8.4kg
FEATURES
-
HDR 10
YES
-
HDR Effect
YES
-
Color Calibrated in Factory
YES
-
Flicker Safe
YES
-
Reader Mode
YES
-
Color Weakness
YES
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
Black Stabilizer
YES
-
Dynamic Action Sync
YES
-
Crosshair
YES
-
FPS Counter
YES
-
OverClocking
YES (200Hz @ DP O.C)
-
User Defined Key
YES
-
Auto Input Switch
YES
-
Smart Energy Saving
YES
INFO
-
Product name
UltraGear
-
Year
Y24
CONNECTIVITY
-
HDMI
YES(2ea)
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
DP Version
1.4
-
Headphone out
3-pole (Sound Only)
POWER
-
Type
External Power(Adapter)
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
-
Display Port
YES
DISPLAY
-
Size [Inch]
27
-
Size [cm]
68.4
-
Resolution
2560 x 1440
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.2331 x 0.2331 mm
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
240cd/m²
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
-
Color Gamut (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
-
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
-
Contrast Ratio (Min.)
700:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
-
Response Time
1ms (GtG at Faster)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
180 200 (O/C)
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
YES
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Pivot
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm