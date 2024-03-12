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27 吋 UltraGear™ QHD IPS 遊戲顯示器 | 支援 1ms (GtG) 反應時間、180Hz (超頻 200Hz) 及 HDR10

功能

圖庫

規格

評論

支援

27 吋 UltraGear™ QHD IPS 遊戲顯示器 | 支援 1ms (GtG) 反應時間、180Hz (超頻 200Hz) 及 HDR10

27GS75Q-B

27 吋 UltraGear™ QHD IPS 遊戲顯示器 | 支援 1ms (GtG) 反應時間、180Hz (超頻 200Hz) 及 HDR10

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27GS75Q 的正視圖

UltraGear™ 標誌。

為遊戲而生

顯示器的側視圖，屏幕上顯示一位遊戲弓箭手角色的影像。

動作更快
勝利在望

以超頻 200Hz 加速您的遊戲世界。透過 QHD 解像度、IPS 廣闊視角和令人驚嘆的 200Hz 超頻更新率燃點您的遊戲體驗。

顯示屏

27 吋 QHD (2560x1440) IPS 顯示屏

HDR10 / sRGB 99% (Typ.)

速度

200Hz 更新率 (超頻)

IPS 1ms (GtG) 反應時間

技術

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*顯示器支援 180Hz 更新率；超頻後可達 200Hz 更新率。必須使用支援 Display Port 1.4的顯示卡及 DisplayPort 1.4 連接線，才能正常運作。

*與之前的型號 27GN800 相比，更新率有所升級。

200Hz 更新率 (超頻)

速度提升 全新標準

我們將 UltraGear 的速度標準提升至 200Hz (超頻),，畫面可於一秒內更新 200 次，讓您享受超清晰流暢影像。

圖像比較低更新率及高 200Hz (超頻) 更新率的高速遊戲畫面影像。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*顯示器支援 180Hz 更新率；超頻後可達 200Hz 更新率。必須使用支援 Display Port 1.4的顯示卡及 DisplayPort 1.4 連接線，才能正常運作。

IPS 1ms (GtG) 反應時間

任何角度都能呈現清晰影像

1ms 快速反應時間帶來鮮明視覺效果，減少重影和輸入延遲的情況。此外，IPS 面板可讓您以高達 178° 廣闊視角清楚欣賞令人驚艷的影像。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*選擇「加速模式」以達到「1ms 反應時間」。(遊戲調整 → 反應時間 → 加速模式)。

*此 IPS 顯示器的可視角度為 178 度。

透過 sRGB 99% 和 HDR10 展示的高品質色彩機器人影像。

HDR10 及 sRGB 99% (Typ.)

感受栩栩如生的色彩

顯示器支援寬廣的色域、sRGB 99% (Typ.) 和 HDR10，呈現逼真色彩，讓玩家無論在哪個戰場上，都可感受遊戲開發者所設計的鮮明色彩。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

無可挑剔的遊戲技術

透過 NVIDIA® G-SYNC® Compatible、AMD FreeSync™ ，可減少因軟硬件差異造成的撕裂、畫面延遲或抖動現象，享受完美的影像效果。

流暢遊戲的比較圖像 - 左圖有撕裂，右圖無撕裂。

アンチグレアで低反射

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*性能與未應用技術的型號作對比。

*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。

以玩家為本的設計

三邊近無邊框設計提供仿佛身歷其境般的視角，有助提升遊戲體驗。可調節底座支援傾斜度、高度和旋軸的調整，讓您有更舒適的遊戲體驗。

無邊框設計顯示屏圖標。

無邊框設計

三邊近無邊框設計

可調校傾斜度圖標。

傾斜度

-5°~+15°

可調校高度圖標。

可調校高度

110mm

可調校旋軸圖標。

旋軸

順時針

三個顯示器影像展示調校傾斜度、旋軸和高度。

  • HDMI 圖示。

    HDMI

  • DisplayPort 圖示。

    DisplayPort

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

遊戲 GUI

屢獲殊榮的遊戲 GUI

遊戲玩家可以用輕鬆易用的 On-Screen Display 和 OnScreen Control 進行個人化設定，從基本顯示器選項到使用「自訂按鍵」，符合您的不同須要。

*最新的 OnScreen Control 可在 LG.COM 下載。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在快速定位爆發的槍火。

Crosshair 功能

把目標點固定在中心，改善射擊準確度，大增勝出機會。

FPS Counter

FPS Counter 讓您看到內容加載情況。無論是剪輯、遊戲還是看電影，每幀畫面都至關重要，而 FPS 計數器可以提供實時數據。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。

*FPS Counter 顯示的數值可能超過顯示器的最大更新率。

*FPS (每秒幀數) Counter：計算每秒幀數。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    27

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    180 200 (O/C)

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Pivot

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    613.5x577.7x253.7 (UP) / 613.5x467.7x253.7 (DOWN)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    613.5x371.6x51.3mm

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    691x498x184mm

  • Weight with Stand [kg]

    6.0kg

  • Weight without Stand [kg]

    4.1kg

  • Weight in Shipping [kg]

    8.4kg

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • OverClocking

    YES (200Hz @ DP O.C)

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y24

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • Display Port

    YES

DISPLAY

  • Size [Inch]

    27

  • Size [cm]

    68.4

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2331 x 0.2331 mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    240cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Contrast Ratio (Min.)

    700:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1000:1

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    180 200 (O/C)

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SW APPLICATION

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    YES

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

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