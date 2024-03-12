About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
27 吋 UltraGear™ QHD Nano IPS 遊戲顯示器 | 支援 1ms (GtG) 反應時間、180Hz (超頻 200Hz) 及 DisplayHDR™ 400

功能

圖庫

規格

評論

支援

27 吋 UltraGear™ QHD Nano IPS 遊戲顯示器 | 支援 1ms (GtG) 反應時間、180Hz (超頻 200Hz) 及 DisplayHDR™ 400

27GS85Q-B

27 吋 UltraGear™ QHD Nano IPS 遊戲顯示器 | 支援 1ms (GtG) 反應時間、180Hz (超頻 200Hz) 及 DisplayHDR™ 400

(0)
27GS85Q 的正視圖
UltraGear™ 標誌。

為遊戲而生

UltraGear™ 遊戲顯示器，顯示一位騎馬男子的影像。

以鮮豔色彩
投入刺激的體驗

以超頻 200Hz 加速您的遊戲世界。透過 QHD 解像度、Nano IPS 廣闊視角和令人驚嘆的 200Hz

超頻更新率燃點您的遊戲體驗。

顯示屏

27 吋 QHD (2560x1440) Nano IPS

顯示屏

DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 98% (Typ.)

速度

200Hz 更新率 (超頻)

Nano IPS 1ms (GtG) 反應時間

技術

VESA certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*顯示器支援 180Hz 更新率；超頻後可達 200Hz 更新率。必須使用支援 Display Port 1.4的顯示卡及 DisplayPort 1.4 連接線，才能正常運作。

200Hz 更新率 (超頻)

速度提升 全新標準

我們將 UltraGear 的速度標準提升至 200Hz (超頻)，畫面可於一秒內更新 200 次，讓您享受超清晰流暢影像。

圖像比較低更新率及高 200Hz (超頻) 更新率的高速遊戲畫面影像。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*顯示器支援 180Hz 更新率；超頻後可達 200Hz 更新率。必須使用支援 Display Port 1.4的顯示卡及 DisplayPort 1.4 連接線，才能正常運作。

顯示器上的機器人影像具有立體動態色彩。

Nano IPS 顯示屏

寬廣視角
帶來精彩遊戲體驗

Nano IPS 技術呈現準確色彩，支援 DCI-P3 98% 的寬廣色譜，能生動地表達遊戲場景，讓您盡情享受非凡的遊戲體驗。

*模擬影像以便理解，實際顯示或有所不同。

*此 IPS 顯示器的可視角度為 178 度。

支援 DCI-P3 98% (Typ.) 的 Nano IPS 顯示屏

傑出色彩表現

顯示器透過 Nano IPS 納米粒子，支援覆蓋 98%  DCI-P3 色譜，

讓活潑靈動的色彩盡現眼前。

*模擬影像以便理解，實際顯示或有所不同。

*DCI-P3：一般為 98%，最低為 90%。

Nano IPS 1ms (GtG)

帶來驚人的反應速度

Nano IPS 顯示屏的 1 毫秒超快反應時間 (GtG) 大大減少出現殘影的機會，讓您享受全新的遊戲性能。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*選擇「加速模式」以達到「1ms 反應時間」。(遊戲調整 → 反應時間 → 加速模式)。

以 DisplayHDR™ 400 再現的高清晰度色彩機器人影像。

DisplayHDR™ 400

從真實色彩投入競賽

顯示器支援 VESA DisplayHDR™ 400，呈現逼真色彩，讓玩家無論在哪個戰場上，都可感受遊戲開發者所設計的鮮明色彩。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

流暢遊戲體驗

流暢遊戲的比較圖像 - 左圖有撕裂，右圖無撕裂。

VESA certified AdaptiveSync

顯示器獲得 VESA AdaptiveSync 認證，提供高更新率和低延遲的遊戲體驗，

讓您享受更流暢、無撕裂的遊戲畫面和無抖動的影像。

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

這款通過 NVIDIA 測試和官方認證 G-SYNC® Compatible 的顯示器，為您提供最少畫面撕裂和畫面延遲的良好遊戲體驗。

AMD FreeSync™

透過 FreeSync™ 技術，玩家可以縱享高解像度的無縫流暢遊戲體驗。畫面撕裂及延遲問題，幾乎一掃而空。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*性能與未應用技術的型號作對比。

*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。

以玩家為本的設計

三邊近無邊框設計提供仿佛身歷其境般的視角，有助提升遊戲體驗。

可調節底座支援傾斜度、高度和旋軸的調整，讓您有更舒適的遊戲體驗。

無邊框設計顯示屏圖標。

無邊框設計

三邊近無邊框設計

可調校傾斜度圖標。

傾斜度

-5°~+15°

可調校高度圖標。

可調校高度

110mm

可調校旋軸圖標。

旋軸

順時針

兩張顯示器的圖像，分別顯示顯示器的正面和背面。
  • HDMI 圖示。

    HDMI

  • DisplayPort 圖示。

    DisplayPort

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

遊戲 GUI

屢獲殊榮的遊戲 GUI

遊戲玩家可以用輕鬆易用的 On-Screen Display 和 OnScreen Control 進行個人化設定，從基本顯示器選項到使用「自訂按鍵」，符合您的不同須要。

*最新的 OnScreen Control 可在 LG.COM 下載。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在快速定位爆發的槍火。

Crosshair 功能

把目標點固定在中心，改善射擊準確度，大增勝出機會。

FPS Counter

FPS Counter 讓您看到內容加載情況。無論是剪輯、遊戲還是看電影，每幀畫面都至關重要，而 FPS 計數器可以提供實時數據。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。

*FPS Counter 顯示的數值可能超過顯示器的最大更新率。

*FPS (每秒幀數) Counter：計算每秒幀數。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    27

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    180 200(OC)

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Pivot

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    613.5x577.7x253.7(UP) /
    613.5x467.7x253.7(DOWN)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    613.5x371.6x51.3

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    691x184x498

  • Weight with Stand [kg]

    6.20Kg

  • Weight without Stand [kg]

    4.30Kg

  • Weight in Shipping [kg]

    8.6kg

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Effect

    YES

  • Nano IPS™ Technology

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • OverClocking

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y24

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • USB Upstream Port

    YES(1ea/ver3.0)

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.0)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • HDMI

    YES

  • Display Port

    YES

  • USB A to B

    YES

DISPLAY

  • Size [Inch]

    27

  • Size [cm]

    68.4

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2331 x 0.2331 mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    700:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1000:1

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    180 200(OC)

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SW APPLICATION

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    YES

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

LG 為您精選