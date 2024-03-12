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27 吋 UltraGear™ QHD Nano IPS 遊戲顯示器 | 支援 1ms (GtG) 反應時間、180Hz (超頻 200Hz) 及 DisplayHDR™ 400
以鮮豔色彩
投入刺激的體驗
以超頻 200Hz 加速您的遊戲世界。透過 QHD 解像度、Nano IPS 廣闊視角和令人驚嘆的 200Hz
超頻更新率燃點您的遊戲體驗。
顯示屏
27 吋 QHD (2560x1440) Nano IPS
顯示屏
DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 98% (Typ.)
速度
200Hz 更新率 (超頻)
Nano IPS 1ms (GtG) 反應時間
技術
VESA certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*顯示器支援 180Hz 更新率；超頻後可達 200Hz 更新率。必須使用支援 Display Port 1.4的顯示卡及 DisplayPort 1.4 連接線，才能正常運作。
200Hz 更新率 (超頻)
速度提升 全新標準
我們將 UltraGear 的速度標準提升至 200Hz (超頻)，畫面可於一秒內更新 200 次，讓您享受超清晰流暢影像。
圖像比較低更新率及高 200Hz (超頻) 更新率的高速遊戲畫面影像。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*顯示器支援 180Hz 更新率；超頻後可達 200Hz 更新率。必須使用支援 Display Port 1.4的顯示卡及 DisplayPort 1.4 連接線，才能正常運作。
*模擬影像以便理解，實際顯示或有所不同。
*此 IPS 顯示器的可視角度為 178 度。
支援 DCI-P3 98% (Typ.) 的 Nano IPS 顯示屏
傑出色彩表現
顯示器透過 Nano IPS 納米粒子，支援覆蓋 98% DCI-P3 色譜，
讓活潑靈動的色彩盡現眼前。
*模擬影像以便理解，實際顯示或有所不同。
*DCI-P3：一般為 98%，最低為 90%。
Nano IPS 1ms (GtG)
帶來驚人的反應速度
Nano IPS 顯示屏的 1 毫秒超快反應時間 (GtG) 大大減少出現殘影的機會，讓您享受全新的遊戲性能。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*選擇「加速模式」以達到「1ms 反應時間」。(遊戲調整 → 反應時間 → 加速模式)。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
流暢遊戲體驗
流暢遊戲的比較圖像 - 左圖有撕裂，右圖無撕裂。
VESA certified AdaptiveSync
顯示器獲得 VESA AdaptiveSync 認證，提供高更新率和低延遲的遊戲體驗，
讓您享受更流暢、無撕裂的遊戲畫面和無抖動的影像。
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
這款通過 NVIDIA 測試和官方認證 G-SYNC® Compatible 的顯示器，為您提供最少畫面撕裂和畫面延遲的良好遊戲體驗。
AMD FreeSync™
透過 FreeSync™ 技術，玩家可以縱享高解像度的無縫流暢遊戲體驗。畫面撕裂及延遲問題，幾乎一掃而空。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
以玩家為本的設計
三邊近無邊框設計提供仿佛身歷其境般的視角，有助提升遊戲體驗。
可調節底座支援傾斜度、高度和旋軸的調整，讓您有更舒適的遊戲體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
遊戲 GUI
屢獲殊榮的遊戲 GUI
遊戲玩家可以用輕鬆易用的 On-Screen Display 和 OnScreen Control 進行個人化設定，從基本顯示器選項到使用「自訂按鍵」，符合您的不同須要。
*最新的 OnScreen Control 可在 LG.COM 下載。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。
*FPS Counter 顯示的數值可能超過顯示器的最大更新率。
*FPS (每秒幀數) Counter：計算每秒幀數。
主要規格
-
Size [Inch]
27
-
Resolution
2560 x 1440
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
180 200(OC)
-
Response Time
1ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Pivot
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
613.5x577.7x253.7(UP) /
613.5x467.7x253.7(DOWN)
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
613.5x371.6x51.3
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
691x184x498
-
Weight with Stand [kg]
6.20Kg
-
Weight without Stand [kg]
4.30Kg
-
Weight in Shipping [kg]
8.6kg
FEATURES
-
HDR 10
YES
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
HDR Effect
YES
-
Nano IPS™ Technology
YES
-
Color Calibrated in Factory
YES
-
Flicker Safe
YES
-
Reader Mode
YES
-
Color Weakness
YES
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
Black Stabilizer
YES
-
Dynamic Action Sync
YES
-
Crosshair
YES
-
FPS Counter
YES
-
OverClocking
YES
-
User Defined Key
YES
-
Auto Input Switch
YES
-
Smart Energy Saving
YES
INFO
-
Product name
UltraGear
-
Year
Y24
CONNECTIVITY
-
HDMI
YES(2ea)
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
DP Version
1.4
-
USB Upstream Port
YES(1ea/ver3.0)
-
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.0)
-
Headphone out
3-pole (Sound Only)
POWER
-
Type
External Power(Adapter)
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
-
HDMI
YES
-
Display Port
YES
-
USB A to B
YES
DISPLAY
-
Size [Inch]
27
-
Size [cm]
68.4
-
Resolution
2560 x 1440
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.2331 x 0.2331 mm
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
320 cd/m²
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
-
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
-
Contrast Ratio (Min.)
700:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
-
Response Time
1ms (GtG at Faster)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
180 200(OC)
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
YES
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Pivot
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm